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війна (56620) Харківщина (4289) Бутусов Юрій (3138)

Бутусов про наступ на Харківщині: Це не демонстрація того, що російська армія вирішила побігти додому. Це українська армія підготувала операцію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники на Харківщині повністю переграли РФ інтелектом, розвідкою та мотивацією бійців.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Те, що відбулось, це не демонстрація того, що російська армія просто вирішила побігти додому. Ні, це українська армія, командування, підготували операцію, визначили оптимальне місце та час, зосередило для удару приховано наші найкращі, дуже вмотивовані підрозділи, командири були готові. Під час цієї операції була повністю перевага в маневрі, в мисленні. Україна переграла повністю РФ інтелектом, розвідкою та мотивацією бійців", - наголосив журналіст.

За словами Бутусова, було досягнуто абсолютної тактичної раптовості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Балаклійська наступальна операція. Масштаби та темпи наступу вражають, - Бутусов. КАРТА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
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11.09.2022 10:28
+29
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11.09.2022 10:26
+28
Залужний подав список на нагородження керівництва ВСУ.
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду".
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11.09.2022 10:25
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11.09.2022 10:21 Відповісти
- То, что происходит сейчас с ВС РФ на восточном фронте, называется потерей управляемости, - пишет Игаль Левин. - Это самое страшное, что может случиться с вашими войсками, кстати, так как при потере управляемости легко потерять целые подразделения и в итоге быть разгромленным полностью.

Он отмечает крайне низкое качество связи в частях российской армии РФ.

- В сумме с неумением работать гибко и страхом перед начальством это создает гремучую смесь, ведущую к катастрофе, - подчеркивает эксперт и в качестве примера обрисовывает ситуацию: после взлома украинскими танками первой линии обороны врага легкая моторизированная пехота прорывается на оперативный простор. Второй и третьей линии обороны нет.

- Некоему полковнику докладывают это, и вот он полчаса, нервничая, думает, как это передать выше - генералам. По командной цепи. Такие плохие известия передавать страшно.

И вот эти полчаса, которые кажутся вам пустяковым временем, в реалиях прорыва приравниваются к километрам или даже десяткам километров, которые проходят украинские «Хамви» и другая техника. Пока эту информацию передадут наверх, пока примут решение (если вообще примут), десятки километров будут уже пройдены украинскими войсками.

По словам Игаля Левина, подобная ситуация - кошмарный сон для командующих: потеря управляемости, отсутствие обратной связи, медленность принятия решений, трусость перед старшими и отсутствие гибкости.

Эксперт считает, что прямо сейчас на востоке Украины происходит блицкриг в своей классике:

- Вспарывания линии обороны на самом неочевидном участке и дальнейший прорыв. Никаких задержек, никакого зацикливания на очагах сопротивления, никаких проволочек, только натиск, только стремительные охваты.

Наступление это один из самых сложнейших видов оперативного искусства, напоминает Игаль Левин. По его мнению, то, что делают сейчас ВСУ, «это высший уровень, который несомненно войдет в учебники военного ремесла ведущих армий мира» https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/11/515144/
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11.09.2022 11:35 Відповісти
Експерт рівня "гімно". Ніяких танків для "зламу першої лінії оборони" - не застосовувалось. Просто тому, що там не існувало взагалі "лінії оборони". Цей ідіот сам мислить в термінах совокових "зламів оборони" та "бліцкригів". Ця війна - це війна за населені пункти, шляхи та напрями. Ніяких суцільних сотнекілометрових траншей в 3 ряди з дотами-дзотами тощо, для "прориву" яких знадобились би танки - не існує. ЗСУ маневровими групами на нормальних машинах (хамві) просто обійшли опорні пункти оборони окупантів. А далі почалася просто паніка. Коли більшість рашистів просто розстрілювали з кулеметів заходячи з тилу. Ну, тих рашистів, які не зрозуміли, що коїться, та не здриснули ...
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11.09.2022 14:34 Відповісти
Техніка орків х..рить вже другу добу без зупину в напрямку російського кордону
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11.09.2022 10:23 Відповісти
"на vоронеж!" - красуется на бортах спасшейся техники )
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11.09.2022 10:41 Відповісти
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11.09.2022 10:23 Відповісти
Що там по Сулигівці, Бражківці, Довгенькому? Щось підозріло немає інформації про Барвінківський напрямок...В принципі, русня мала би звідти відійти, або потрапити в оточення, судячи по карті...🤔🤔🤔
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11.09.2022 10:24 Відповісти
Зараз важко взагалі говорити про звільнення чогось, про що не повідомляє генштаб, бо як я бачу по телеграм каналам, наші розгорнули ще непогано кампанію з іпсо, тому новине про справжнє звільнення можуть зливатися в один потік
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11.09.2022 10:27 Відповісти
плюс - хлопці коней "годують", набої поповнюють,.... ну й логістика, сподіваюсь швидко підтягується за погоничами орди )
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11.09.2022 10:39 Відповісти
По карті там усе було,є і буде ок
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11.09.2022 10:44 Відповісти
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11.09.2022 10:24 Відповісти
Солдат ВДВ -пять минут орёл, остальное -лошадь.
Рысью размашистой, не раскидистой, поротно, домой, в болота, к ******!
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11.09.2022 10:56 Відповісти
Це неймовірні дні! Слава українським Козакам і Козачкам!
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11.09.2022 10:25 Відповісти
Молодці,красені ! Шапки з голів і низький уклін нашим Воїнам.
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11.09.2022 10:25 Відповісти
Залужний подав список на нагородження керівництва ВСУ.
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду".
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11.09.2022 10:25 Відповісти
Муженко з першого дня в Штабі.
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11.09.2022 10:42 Відповісти
Чем виноват Муженко?
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11.09.2022 10:44 Відповісти
В тому, що чесна і порядна людина, а с зеленими такі не спрацьовуються.
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11.09.2022 12:30 Відповісти
Муженко руководил Генштабом при Порошенко.
Этим он и был виноват перед зелёной мразью.
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11.09.2022 12:48 Відповісти
Тим, що воював з московитами при Верховному Головнокомандувачу Порошенко. А скільки шкоди єлдак додав ЗСУ, коли відсторонили Муженка, Марченко, Павловського, Забродського, Кривоноса та інших. Сьогодні, чи втора зрозуміли і повертають їх, але не всіх і час втрачено.
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11.09.2022 13:22 Відповісти
Елдак до Нового Года не доживет...
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11.09.2022 10:46 Відповісти
Д'єрмака на мило! А ще краще-на шибеницю!!! Він кацапський кріт, який всю інформацію передавав ворогу. А судячи з того що він своє рило скрізь стромляє то він багато чого знає. Тому він має бути знищений!!!!
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11.09.2022 11:03 Відповісти
если д'ерьмак крот , а он КРОТ , то Зеленский ОБОРОТЕНЬ С БУЛАВОЙ , крышующий всех КРОТОВ- НАУМОВ-БАКАНОВ,Демченко, Деркач, левченко-*********** ………………
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11.09.2022 11:26 Відповісти
так и есть, благодаря "мудрому" нариду. Поэтому менять колесо на этой машине нужно прямо на ходу. Вова, еще может вписаться бочком, естественно, сдав всех кураторов. А вопрос Елдака, - нужно решать. Вопрос уже перезрел.
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11.09.2022 11:56 Відповісти
как организм, или как голова опы?
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11.09.2022 11:44 Відповісти
одно включает другое. без посады, - он и дня не проживет, поэтому вопрос будет решен комплексно.
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11.09.2022 11:54 Відповісти
Я тебе "трішки доповнив" І вийшов анекдот:
Залужний подав список на нагородження керівництва ВСУ.
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду". Почну складать «розстрільний»!
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11.09.2022 13:27 Відповісти
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11.09.2022 10:26 Відповісти
Бачу кицю - одразу вподобайка! 😻💛💙
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11.09.2022 11:06 Відповісти
У киці промальовується підвісок на шиї ))
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11.09.2022 12:32 Відповісти
Soglasen eto polni razgrom ruso fasistov.Vasi vojenyje na mnogo lucix kacapskix vo vsex planax
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11.09.2022 10:26 Відповісти
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11.09.2022 10:28 Відповісти
Бывают такие времена, когда мужчина имеет право не стыдиться слёз на лице и памперсов под штанами.
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11.09.2022 10:50 Відповісти
Сорі за офтоп, чому в гуглньюз тепер також подаються новини лише з коналів "******* новостей"? Як це вони зробили?
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11.09.2022 10:41 Відповісти
Украинцы, я поздравляю вас, с первой успешной наступательной операцией. Многие на меня злились за то, что уход врага из под Киева, я успехом не считал, но я за объективность, они ушли потому что получили приказ. А вот теперь можно действительно поздравить. Эта наступательная операция была нужна в том числе и для того, чтоб ВСУ поверили в свои силы, что они способны не только обороняться но и атаковать.
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11.09.2022 10:42 Відповісти
під Києвом ловити було нічого крім куля-в-лоба тому і вдійшли по приказу. Якби не відійшли то залишились би там назавжди і так і не побачивши золотоверхого...матєрі городов руських.

до речі якщо фільтрувати триндьож терориста диркіна то можна виловити багато інтересного...
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11.09.2022 10:54 Відповісти
я диркина не читаю, предпочитаю делать выводы из событий, но из под Киева, они ушли сами, а не в результате атаки. Как уже говорил, я за объективность.
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11.09.2022 10:59 Відповісти
напрасно...я в уже 2016 понял (по его звездежу) что впереди большая война, и что заходить будут не с ордло а со своей територии, и пойдут на Сумьі, Харьков, Чернигов и Киев. Именно тогда я понял что Порошенко ето хорошо понимает и готовит армию именно для такого развития собьітий
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11.09.2022 11:04 Відповісти
не хотелось бы с вами спорить, но это не уровень диркина, звездеть о большой войне. он не допущен к планам *****, да собственно и в рахе, об этом знали всего несколько человек на высоких должностях.
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11.09.2022 11:12 Відповісти
А я Гиркина иногда слушаю. Он так кроет руководство российской армии и так красочно предсказывает поражение россии в этой войне, что успокаивает мне нервы.
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11.09.2022 12:51 Відповісти
Не знаю - як вони з-під Києва йшли - не бачив У нас, на Чернігівщині, бігли, аж спотикалися Тікаючи - мости підривали, щоб наші їх не догнали А наші їх навздогінці лупили усім, чим догнать могли Під Конотопом (село таке є у нас) колону взагалі "Точками-У" рознесли!
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11.09.2022 13:33 Відповісти
Дуже чудово відтрахали кацапів контрнаступом на Херсонщіні, а дали звіздюлєй на Харьковщіні. орки недаремно перекинули цей новостворенний корпус саме на південь. Зайшов, але дві колони по 400 одиниць техніки були добряче пошматовані - дуже багато тіл у Дніпрі кацапських під Херсоном - раки будуть як телятки.
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11.09.2022 10:44 Відповісти
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11.09.2022 11:13 Відповісти
Статья Залужного/Забродского в этом уравнении играет очень значительную роль...
Помниться, еще не так давно Елдак пытался прощупать почву на счет "снести" Залужного (естественно, под как-нибудь благовидным предлогом, типа на повышение). Но статья, которую прочитали везде, еще и в соавторстве с депутатом ЕС, дала зелупоглазому ответ, - сносить будет не залужного, а Елдака.... Возможно, вместе с зе-лупой, а может и без... У Вовы пока еще есть выбор.
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11.09.2022 10:50 Відповісти
Не будем забывать, что Забродский не только депутат ЕС.
Он еще и генерал с огромным военным опытом с 2014 года воевавший, герой Украины , а сейчас он служит в Генштабе.
Так что Забродский еще и один из тех, кто куёт украинскую победу вместе с Залужным.
Ну и куда деться всяким ермакам от этого факта?
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11.09.2022 12:55 Відповісти
Утреннее видео с Изюма. Передавайте Нашим, что мы ******! https://www.youtube.com/watch?v=3brmUEsJ_Zg&ab_channel=BEST%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BD
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11.09.2022 11:06 Відповісти
дермак та все це шобло повинно бути в міжнародному трибуналі показово на весь світ!!!
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11.09.2022 11:13 Відповісти
У Елдака никакого трибунал не будет. Его уберут по-тихому. Возможно, "героически" погибнет во время посещения передовых позиций. Трибунала в сего случае не может быть потому, что он слишком много знает. Он также знает что о нем знают, что он знает...
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11.09.2022 11:31 Відповісти
та нехай так згоден їх усіх по тихому з формулюванням героически погиб головне якнайшвидше бо люди гинуть через цих зрадників!
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11.09.2022 11:38 Відповісти
маэ бути суд, показовий. Краще за все, щоб та пи№дота давала покази, привселюдно.
Ну а далі - суд Лінча. Щоб не було повадно. Бо інакше, на нових виборах, матимемо знов, ту саму х"рню.
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11.09.2022 12:24 Відповісти
 
 