УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12877 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
19 518 46
війна (56620) Харківщина (4289) Бутусов Юрій (3138) ЗСУ (5729)

Бутусов про наступ на Харківщині: Російське командування не могло зрозуміти, що відбувається. Всі їхні контрзаходи виявилися помилковими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

У російські окупантів на Харківщині не було другої лінії оборони. Всі резерви армії РФ були знищені.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами журналіста, російські окупанти не очікували атаки саме в тому місці, де атакували ЗСУ.

"Ворог не був готовий до того, що це буде не просто атака, а глибока операція з широкими цілями. Ворог протягом 4 діб постійо не міг зрозуміти задум українського командування та постійно помилявся. Їх ще й переграли. Треба зазначити сприятливу місцевість у Харківській області, яка сприяє прихованому маневру за рахунок перепаду висот, дуже щільної зелені. Досвідчені та дуже вмотивовані українські підрозділи фактично перемогли ворога ногами. Дуже швидко, без зупинки протягом 4 діб наші війська йшли вперед і робили не тільки те, що їм наказували, але й намагались завжди перевиконати наказ. Ну й накази були чіткі, командування мало довіру до особового складу. Людям давали можливість застосовувати маневр під час цієї операції", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов зауважив, що не було жодної лобової атаки, окрім як під час прориву першої лінії оборони.

"Виявилось, що у противника немає другої лінії оборони, немає боєздатних тактичних резервів, які можуть закрити український прорив. Всі резерви були знищені, розбиті. Головне - російське командування не могло зрозуміти, що відбувається і всі контрзаходи виявилися помилковими", - додав журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська потрапили в котел в Ізюмі, - Бутусов. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+66
Фраза «Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября» заиграла новыми красками
показати весь коментар
11.09.2022 10:41
+24
Ева Канторович

@e_kantor

·

7 ч

Много бойцов ВСУ, ранее пленённых орками, освобождены из плена в результате стремительного наступления ВСУ. У многих следы пыток. Они настолько худые, что видимо их в принципе не кормили. Условия содержания сравнимы с условиями гитлеровских концлагерей.
показати весь коментар
11.09.2022 10:41
+22
не последнюю роль в успехе операции сыграло и отстранение от реальной инфы ж оп-ы дерьмака в бронежилете, куклы на его руке, бібізянки и другой приблуды, прячущейся за фіранками. имхо - это супер успех ЗСУ и союзников в деле конспирации.
показати весь коментар
11.09.2022 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фраза «Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября» заиграла новыми красками
показати весь коментар
11.09.2022 10:41 Відповісти
Ева Канторович

@e_kantor

·

7 ч

Много бойцов ВСУ, ранее пленённых орками, освобождены из плена в результате стремительного наступления ВСУ. У многих следы пыток. Они настолько худые, что видимо их в принципе не кормили. Условия содержания сравнимы с условиями гитлеровских концлагерей.
показати весь коментар
11.09.2022 10:41 Відповісти
Давно пора, но некому их арестовывать, некому судить.
Пока некому.
показати весь коментар
11.09.2022 10:52 Відповісти
див. ст. 5 Конституціі Украіни.
показати весь коментар
11.09.2022 11:52 Відповісти
Думка взагалі то вірна, але є але:
Щось цю думку транслірують сьогодні на усіх сайтах та тг-каналах, повсюди
Дуже схоже на рашиківськи методичкі
показати весь коментар
11.09.2022 10:54 Відповісти
Самі вигадують, самі вірять. Вони на Тг-каналах досі перегруповуються і перепочивають.
показати весь коментар
11.09.2022 11:04 Відповісти
Руські й не приховують того,що хочуть військовий переворот в нас,позбутись нашої влади і поставити своїх януковічів. Тому отакі боти активно транслюють думку,що наша влада - лайно. Впевнена,це якісь російські боти.
показати весь коментар
11.09.2022 11:52 Відповісти
Нічого їм не світить, військовим ці перли тільки настрій підіймають.
показати весь коментар
11.09.2022 11:55 Відповісти
русскіэ як вогню бояться, що Народ Украіни начолі з віськовіми, перейде до прямоі демократіі та візьме владу в своі руки та відправлять боневтіка з його прокремльовською "зеленою шоблою" - за грати, а то й на шибенецю.
- і от саме тому вкидають через Лукашенка, та через таких підрашистів як ви- своі наративи про те, що військові, мовляв, "поставлять Януковича та договоряться з рашистами". Дзуськи вам, кацап!дори. Будете бовтатися, запроданці кацапські на каштанах разом з Лідором та його кремльовським кротовником.
показати весь коментар
11.09.2022 12:01 Відповісти
У вас параноя,пан. Якщо почнеться переворот,то Януковича буде поставити набагато простіше,ніж при діючій владі. Колотити людей,налаштовувати проти президента - то якраз російська тактика. Послухайте їх сімоньяно-соловйових. І тільки недалекоглядний дурак може бажати перевороту під час війни.
показати весь коментар
11.09.2022 13:20 Відповісти
под(о)ляковська ботня вже зовсім забрехалась, аби відбілити боневтіка оманського - в бан
показати весь коментар
11.09.2022 14:03 Відповісти
Цей сайт цукерочка для російських ботів. Будь яку новину вони переводять до Ермака та Зеленського, а про путинське вторгнення згадати забувають. "Зміщення акцентів" це в них називається. Ну а місцеві йолопи теж раді старатися. Іноді здається, що деякі з них погодились би програти війну, аніж виграти її з Зеленським на чолі держави.
показати весь коментар
11.09.2022 13:10 Відповісти
Так!! Читаю коменти. Новина про перемогу на окремих напрямках і тут з'являєть купа якогось ботів,які стверджують,що у війні винен Зе. Саме зміщення акцентів.
показати весь коментар
11.09.2022 13:22 Відповісти
Спокійно, панове громадяни. Не розганяйте зраду!
Така стратегічна інформація, як напрямок головного удару при масштабному наступі за всіх заходів забезпечення таємності не може не просочитись ворогу.
А пояснення провалу рашистів може бути досить просте - "Рука Випадку":
Генштаб ЗСУ напочатку готував зовсім іншу операцію наших військ суто тактичного рівня, яка не викликала занепокоєння ворожого командування : локальний прорив фронту в районі Балаклії (без заходу в місто) із наступним виходом в район Шевченкове для взяття під вогневий контроль логістичного хабу рашистів у Куп'янську.
І ця операція по ходу розвинулась у широкомасштабний оперативно-стратегічний наступ українських сил на Сході України завдяки інформації, отриманої від генерал-лейтенанта зс рф, командувача угрупуванням "Запад" (Z) Андрея Сьічевого, захопленого в полон у перші дні операції, про що повідомляли раніше джерела: https://t.me/berezoview/19115
показати весь коментар
11.09.2022 11:08 Відповісти
нда.. якщо це так, то після обміну чай з полонієм точно гарантований тому Сичевому. )
показати весь коментар
11.09.2022 12:18 Відповісти
Ty - hujlowski prowokator, ****** uslid za korablom!
показати весь коментар
11.09.2022 11:29 Відповісти
Мені особисто не подобається Зеленський. Я за нього не голосував, і не проголосував би зараз. Але, ви що правда думаєте, що якщо б Зеленський був зрадником, чи як ви його там називаєте "агент Кремля", і захотів би здати Україну, то знайшовся той, хто зміг би його зупинити? Не будь те ідіотами! Якби Зеленський був зрадником, то Україна програла б війну, ще у лютому місяці. Як показує практика, в найближчому оточенні Зеленського є щур та зрадник. І я думаю більшості Українців, західним розвідкам, та нашим партнерам, відомо його призвіще. Це - Єрмак, і можливо не він один, але точно не Зеленський.
показати весь коментар
11.09.2022 11:51 Відповісти
Може ваш пiдзахистний просто недоумкуватий дiлетант ? Так це не менш небезпечно для краiни чим вiдверта зрада...
показати весь коментар
11.09.2022 11:58 Відповісти
касапи міняють "методички" - вже торгуються, бл!ді, чи то "боневтік" - зрадник, а чи просто наркоман, чувирло і 3,14дор. Розслабтеся, бл!ді - він і те, й інше водночас.
показати весь коментар
11.09.2022 12:07 Відповісти
Чому не видати нашим підрозділам нормальні камери чи телефони щоб була якісна картинка знищених російських військ... Ось на відео якісна зйомка підбитого Т-72..... Ну це ж просто пісня..... Треба документувати цю війну якісно для майбутніх поколінь...
https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=53
показати весь коментар
11.09.2022 10:46 Відповісти
Чувак, це війна а не зйомки фільму! Може сам поїдеш та зафільмуєш! Там військові воюють, Україну звільняють від окупанта, їм не відосиків. Це гундосик на відосиках помішаний.
показати весь коментар
11.09.2022 10:54 Відповісти
Згоден з Вами на 100%. Військовим в першу чергу потрібна якісна зброя, амуніція і зв'язок. Екшен-камери це добре, але є другорядним.
показати весь коментар
11.09.2022 11:12 Відповісти
Мабуть у них руки зайнятi автоматами й гранатометами...спiлберг,мля...
показати весь коментар
11.09.2022 12:01 Відповісти
Росія завжди вважає свою армію взірцем країни тому і недооцінює можливості інших країн.
Для України буде великим плюсом якщо орки будуть недооцінювати нашу армію таким їх легше буде гнати.
Самовпевненість Росії в свої силах зашкодить і самій Росії
А як тепер громадянам Росії розповідати провали коли в Кремлі були дуже впевнені в захопленні всієї України
показати весь коментар
11.09.2022 10:47 Відповісти
Та із власним бидлом у кацапів усе просто. Оголосять - "мы победили, и точка! Приказано верить и гордиться. Кто вякнет по этому поводу чё-нить неуставное - от 8 до 15 лет лагерей".
показати весь коментар
11.09.2022 11:00 Відповісти
не последнюю роль в успехе операции сыграло и отстранение от реальной инфы ж оп-ы дерьмака в бронежилете, куклы на его руке, бібізянки и другой приблуды, прячущейся за фіранками. имхо - это супер успех ЗСУ и союзников в деле конспирации.
показати весь коментар
11.09.2022 10:47 Відповісти
Ну, і чого ти стидаєшся писати українською? Навіть така маячня виглядала б більш схожою на правду.
показати весь коментар
11.09.2022 13:10 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 10:48 Відповісти
А каДырка то - латентный
показати весь коментар
11.09.2022 21:53 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 10:50 Відповісти
Залишається дерьмаку розбити в закутку свою шпигунську рацію "Северок" і повідомити кодляк - Пора свалівать.
показати весь коментар
11.09.2022 10:51 Відповісти
Гімн України звучав в щільній зелені Харківщини ,як заклик до звільнення земель Батьківщини. Гімн звучав злагоджено, натхненно і від усього серця
показати весь коментар
11.09.2022 10:53 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 10:54 Відповісти
В ведмежій шкурі не віслюк а зграя щурів!
показати весь коментар
11.09.2022 11:11 Відповісти
Зайве підтвердження того що в ОП сидять кацапські кроти! І оту всю зграю треба відсторонити від командування, та й від будь-яких військових планів!Тому що зрадники України на найвищих щаблях влади!!!!
показати весь коментар
11.09.2022 10:58 Відповісти
о тепер стало ясно де кроти сидять . командуванню ЗСУ потрібно зливати дезу офісу президента про наступні дії - тоді перемога неминуча
показати весь коментар
11.09.2022 11:08 Відповісти
__Можливо Крiси не мали доступа до секретноi iнформацii. Ось i вийшов з цього Нежданчik...__
показати весь коментар
11.09.2022 11:14 Відповісти
Гарні новини
показати весь коментар
11.09.2022 11:29 Відповісти
асе єто я придуал в голове контр маршал легионов юга...мне медали..и путевку..к морю..к бабам.. к баракам..песок желтій..вином тьотки торгуют..о наказание мое....)
показати весь коментар
11.09.2022 12:17 Відповісти
Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

Чи в Єрмака інші плани? (с)

показати весь коментар
11.09.2022 13:21 Відповісти
Серйозний удар по кремлівській кар'єрі Їрмака.
показати весь коментар
11.09.2022 13:24 Відповісти
После этого Дерьмак могут отозвать в москву и расстрелять,за то что не успел доложить о готовящейся операции
показати весь коментар
11.09.2022 21:52 Відповісти
 
 