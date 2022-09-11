Бутусов про наступ на Харківщині: Російське командування не могло зрозуміти, що відбувається. Всі їхні контрзаходи виявилися помилковими

У російські окупантів на Харківщині не було другої лінії оборони. Всі резерви армії РФ були знищені.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами журналіста, російські окупанти не очікували атаки саме в тому місці, де атакували ЗСУ.

"Ворог не був готовий до того, що це буде не просто атака, а глибока операція з широкими цілями. Ворог протягом 4 діб постійо не міг зрозуміти задум українського командування та постійно помилявся. Їх ще й переграли. Треба зазначити сприятливу місцевість у Харківській області, яка сприяє прихованому маневру за рахунок перепаду висот, дуже щільної зелені. Досвідчені та дуже вмотивовані українські підрозділи фактично перемогли ворога ногами. Дуже швидко, без зупинки протягом 4 діб наші війська йшли вперед і робили не тільки те, що їм наказували, але й намагались завжди перевиконати наказ. Ну й накази були чіткі, командування мало довіру до особового складу. Людям давали можливість застосовувати маневр під час цієї операції", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов зауважив, що не було жодної лобової атаки, окрім як під час прориву першої лінії оборони.

"Виявилось, що у противника немає другої лінії оборони, немає боєздатних тактичних резервів, які можуть закрити український прорив. Всі резерви були знищені, розбиті. Головне - російське командування не могло зрозуміти, що відбувається і всі контрзаходи виявилися помилковими", - додав журналіст.

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