Бутусов про наступ на Харківщині: Російське командування не могло зрозуміти, що відбувається. Всі їхні контрзаходи виявилися помилковими
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У російські окупантів на Харківщині не було другої лінії оборони. Всі резерви армії РФ були знищені.
Про це в ефірі Радіо НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За словами журналіста, російські окупанти не очікували атаки саме в тому місці, де атакували ЗСУ.
"Ворог не був готовий до того, що це буде не просто атака, а глибока операція з широкими цілями. Ворог протягом 4 діб постійо не міг зрозуміти задум українського командування та постійно помилявся. Їх ще й переграли. Треба зазначити сприятливу місцевість у Харківській області, яка сприяє прихованому маневру за рахунок перепаду висот, дуже щільної зелені. Досвідчені та дуже вмотивовані українські підрозділи фактично перемогли ворога ногами. Дуже швидко, без зупинки протягом 4 діб наші війська йшли вперед і робили не тільки те, що їм наказували, але й намагались завжди перевиконати наказ. Ну й накази були чіткі, командування мало довіру до особового складу. Людям давали можливість застосовувати маневр під час цієї операції", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов зауважив, що не було жодної лобової атаки, окрім як під час прориву першої лінії оборони.
"Виявилось, що у противника немає другої лінії оборони, немає боєздатних тактичних резервів, які можуть закрити український прорив. Всі резерви були знищені, розбиті. Головне - російське командування не могло зрозуміти, що відбувається і всі контрзаходи виявилися помилковими", - додав журналіст.
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@e_kantor
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7 ч
Много бойцов ВСУ, ранее пленённых орками, освобождены из плена в результате стремительного наступления ВСУ. У многих следы пыток. Они настолько худые, что видимо их в принципе не кормили. Условия содержания сравнимы с условиями гитлеровских концлагерей.
Пока некому.
Щось цю думку транслірують сьогодні на усіх сайтах та тг-каналах, повсюди
Дуже схоже на рашиківськи методичкі
- і от саме тому вкидають через Лукашенка, та через таких підрашистів як ви- своі наративи про те, що військові, мовляв, "поставлять Януковича та договоряться з рашистами". Дзуськи вам, кацап!дори. Будете бовтатися, запроданці кацапські на каштанах разом з Лідором та його кремльовським кротовником.
Така стратегічна інформація, як напрямок головного удару при масштабному наступі за всіх заходів забезпечення таємності не може не просочитись ворогу.
А пояснення провалу рашистів може бути досить просте - "Рука Випадку":
Генштаб ЗСУ напочатку готував зовсім іншу операцію наших військ суто тактичного рівня, яка не викликала занепокоєння ворожого командування : локальний прорив фронту в районі Балаклії (без заходу в місто) із наступним виходом в район Шевченкове для взяття під вогневий контроль логістичного хабу рашистів у Куп'янську.
І ця операція по ходу розвинулась у широкомасштабний оперативно-стратегічний наступ українських сил на Сході України завдяки інформації, отриманої від генерал-лейтенанта зс рф, командувача угрупуванням "Запад" (Z) Андрея Сьічевого, захопленого в полон у перші дні операції, про що повідомляли раніше джерела: https://t.me/berezoview/19115
https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=53
Для України буде великим плюсом якщо орки будуть недооцінювати нашу армію таким їх легше буде гнати.
Самовпевненість Росії в свої силах зашкодить і самій Росії
А як тепер громадянам Росії розповідати провали коли в Кремлі були дуже впевнені в захопленні всієї України
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Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.
Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.
Чи в Єрмака інші плани? (с)