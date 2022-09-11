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ЗСУ просунулися на 70 км на Харківщині та можуть захопити Ізюм упродовж 48 годин, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

ЗСУ в Харківській області прорвали лінії окупантів на глибину до 70 кілометрів. Очікується, що українські сили можуть повністю звільнити Ізюм вже за 48 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська прорвали російські лінії на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях та захопили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня - це більше території, ніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ просунулися на 70 км на Харківщині та можуть захопити Ізюм упродовж 48 годин, - ISW 01

За даними міжнародних аналітиків, український контрнаступ у Харківській області розгромлює російські війська та руйнує вісь російського напрямку на північний Донбас.

Вказано, що російські війська не проводять контрольований виведення військ і поспішно біжать із південно-східної Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюму.

"Раніше російські війська послаблювали північну вісь Донбасу, передислокуючи підрозділи з цього району на південь України, ускладнюючи зусилля щодо уповільнення українського наступу або, як мінімум, розгортання прикриття для відступу", - звертають увагу аналітики.

Читайте також: Російські війська потрапили в котел в Ізюмі, - Бутусов. ФОТО

ЗСУ просунулися на 70 км на Харківщині та можуть захопити Ізюм упродовж 48 годин, - ISW 02

Втім тепер українські відвоювання, як зазначають ISW, не обмежуються лише районом Ізюму.

Припускається, що українські війська, звільнили Великий Бурлук 10 вересня, що дозволить розмістити сили України в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону.

"Українські війська, швидше за все, звільнять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюму стане найзначнішим українським військовим здобутком з моменту перемоги у битві за Київ у березні. Це усунуло б російський наступ на північному заході Донецької області вздовж автомагістралі E40, яку російські військові намагалися використати для обгону українських позицій уздовж лінії Слов'янськ - Краматорськ", - пояснюють в ISW.

Аналітики додають, що успішне оточення росіян, що тікають із Ізюму, призведе до знищення або захоплення значних сил окупантів і посилить проблеми армії РФ та морального духу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти підтвердили, що пішли з Ізюма

Тим часом ISW звертають увагу і на проблеми росіян в "евакуації", вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
а чому "можуть захопити Ізюм"?
Наскільки я зрозумів з пабліків, Ізюм вже взято, в Ізюмі вже йде зачистка від окупантів та зрадників.
Та навіть в Лимані - вуличні бої йдуть.
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11.09.2022 10:49
+24
🤪

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11.09.2022 10:47
+17
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11.09.2022 11:01
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11.09.2022 10:47 Відповісти
Дивлюсь на карту,значить таки Лисичанськ в розвитку української Армії. Завітайте до Оленівки. Вона поряд
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11.09.2022 10:49 Відповісти
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11.09.2022 10:49 Відповісти
а чому "можуть захопити Ізюм"?
Наскільки я зрозумів з пабліків, Ізюм вже взято, в Ізюмі вже йде зачистка від окупантів та зрадників.
Та навіть в Лимані - вуличні бої йдуть.
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11.09.2022 10:49 Відповісти
захіжні експерти не встигають за нашими)
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11.09.2022 10:50 Відповісти
Ну он Бутусов недавно викладав карту. На ній більша частина Ізюму ще під руснею, але російські війська, як вони ******* казати, у "котлі"
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11.09.2022 10:57 Відповісти
Ні вже все. Ізюм та ізюммький район зачищено.
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11.09.2022 11:37 Відповісти
Ізюм стоїть на ОБОХ берегах Сіверського Дінця Кацапи при відступі міст підірвали і східна частина мабуть у їх руках залишилася
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11.09.2022 13:42 Відповісти
Горкин стрелец предлагает отдать нам белгород
Патриотическая инициатива: Гиркин предложил отдать Украине часть Белгородской области
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11.09.2022 10:49 Відповісти
о я бачу московити таки вчепилися за ідею заговора - треба ж якось відбілити своє вялічіє
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11.09.2022 10:59 Відповісти
гиркин пытается выпросить тотальную войну (как-будто сейчас она не настоящая), а ему подавай всеобщую мобилизацию и "вставай страна огромнаяяяя....." Понять мальчика из интеллигентной московской еврейской семью можно, - у него скоро суд в Гааге. Он сейчас пытается, как Остап Ибрагимович, перевернуть шахматные доски и убежать от аматоров. Но тут Гарику не улымнется, - каждому свое. гиркину- гиркине, путину-путина, чепушиле, -чепушилово)
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11.09.2022 11:28 Відповісти
Здався у якості 300кілометрової демілітаризованої зони уздовж кордону України. Зі знищенням, обов'язково, залізниці повністю та великих автотрас.

А захоплювати чи окупувати - звісно ж не здався.
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11.09.2022 14:47 Відповісти
Вы нам еще за севаштополь ответите макаки черножопые ипучая кацапня
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11.09.2022 10:51 Відповісти
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

1 ч

Либералы и имперцы сошлись в мнении, что Путин - нехороший человек, так как не отменил празднование дня Москвы в то время, как в Украине "гибнут наши мальчики"
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11.09.2022 10:52 Відповісти
Це добрі новини! Але думаю, що для орди головне Південь(Херсон, Каховка, Мелітополь, ЗАЕС, Бердянськ,Маріуполь), а той занюханий бамбас то для відволікання уваги,сил і "а раптом пощастить".
Головні проблеми на Півдні.
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11.09.2022 10:52 Відповісти
Метою "спецоперації" проголошено саме допомога "лднр", а окупація Луганської області подавалась як надважливе досягнення. Якщо нам зараз відвоювати хоча б Лисичанськ, за поребриком це буде ще той шок.
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11.09.2022 11:14 Відповісти
Що означає "захопили"? Що за дурнуваті терміни? Може звільнили?
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11.09.2022 10:57 Відповісти
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11.09.2022 10:58 Відповісти
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11.09.2022 11:01 Відповісти
До Москвы не только отходили, но и отдавали, предварительно спалив.
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11.09.2022 11:15 Відповісти
Пару днів тому якийсь кацап написав у ФБ про 110 річницю "бородінского сражєнія" як про "дєнь слави русской арміі".
Нехай вже проводять широкомасштабну реконструкцію тих подій, включаючи підпал москви.
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11.09.2022 11:32 Відповісти
Так, буде чудовий жест доброї волі. Дійсно, ми давно вирішили, що та Москва нам ніколи не була потрібна - то один хоче взяти, то другий. Столицю переносимо у Симбірськ, туди ж і Мавзолей.
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11.09.2022 11:48 Відповісти
Правильно - головне ставити перед собою реалістичні плани. Драпати до Уралу наснаги та моторесурсу - не вистачить. А мацква - це цілком досяжна мета...
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11.09.2022 15:01 Відповісти
занюханий Донбас лаптєві тримали для удару в тил після початку операції на Мелітопольському напрямку. Так як і сховані в районі Енергодару. А тепер, коли 58 армія "передислокувалась" залишились тільки вагнерівці в районі Бахмута. мінімум тиждень орки будуть збиратися та перераховувати один одного, ще тиждень пис ати рапорти про втрати техніки (вони мастаки пускати пилюку в очі). Сумніваюсь, що лаптеві втримаються в Херсоні. "Князья гор" навряд чи допоможуть.
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11.09.2022 11:08 Відповісти
Під Херсоном наші їх потроху колошматять, але не спішять атакувати. Бо кацапам там діватись нікуди. І ті кацапи під Херсоном вже володіють інформацією про харківські події - це 100%. Їм залишається тільки молитися, як тому оркові на переправі через Дніпро. Але Бог їх не почує, як не почув того орка.

"Очікування смерті гірше самої смерті" (с)
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11.09.2022 11:38 Відповісти
Наступ був гарним -- за нього я писав ше 2 міс. назад.
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11.09.2022 11:11 Відповісти
Отстой єтот ИСВ, все ихние карти не соответствуют реальности
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11.09.2022 11:22 Відповісти
головне оп зливати дезу про подальші дії - та до нового року до Уралу можна дійти
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11.09.2022 11:35 Відповісти
Ізюм уже звільнено. Є відео на ютуб. Весь ізюмський район теж. Аналітики не встигають за ситуацією на фронті.
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11.09.2022 11:36 Відповісти
Реально - це проблема аналітиків. Історія людей нічому не вчить. Бо давно вже відомо - якщо рашка/совок сипляться, то сипляться так, що треба масштаб карт міняти на значно крупніший, аби стрілочки, які показують масштаб драпака уміщувались... Єдина відміна від другої світової, коли вони драпали теж на сотні кілометрів - все ж таки ******** автотранспорт в них в якійсь кількості наявний, тому десятками тисяч в полон не потрапляють.
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11.09.2022 15:08 Відповісти
Крысы путлера пользуются топографическими картами Украины 1950 года которые рисовали крысы Джугашвили...
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11.09.2022 12:10 Відповісти
левій и правій легион берет в клещи єти сиракузі коницойи крілатіми драгунами у серебряніх латах..палатки кострі..и морит голодом орді варваров с тарабарских земель..ватніх готов и мокшо гунов..
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11.09.2022 12:19 Відповісти
 
 