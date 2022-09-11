ЗСУ просунулися на 70 км на Харківщині та можуть захопити Ізюм упродовж 48 годин, - ISW

ЗСУ в Харківській області прорвали лінії окупантів на глибину до 70 кілометрів. Очікується, що українські сили можуть повністю звільнити Ізюм вже за 48 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська прорвали російські лінії на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях та захопили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня - це більше території, ніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня", - йдеться в повідомленні.

За даними міжнародних аналітиків, український контрнаступ у Харківській області розгромлює російські війська та руйнує вісь російського напрямку на північний Донбас.

Вказано, що російські війська не проводять контрольований виведення військ і поспішно біжать із південно-східної Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюму.

"Раніше російські війська послаблювали північну вісь Донбасу, передислокуючи підрозділи з цього району на південь України, ускладнюючи зусилля щодо уповільнення українського наступу або, як мінімум, розгортання прикриття для відступу", - звертають увагу аналітики.

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Втім тепер українські відвоювання, як зазначають ISW, не обмежуються лише районом Ізюму.

Припускається, що українські війська, звільнили Великий Бурлук 10 вересня, що дозволить розмістити сили України в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону.

"Українські війська, швидше за все, звільнять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюму стане найзначнішим українським військовим здобутком з моменту перемоги у битві за Київ у березні. Це усунуло б російський наступ на північному заході Донецької області вздовж автомагістралі E40, яку російські військові намагалися використати для обгону українських позицій уздовж лінії Слов'янськ - Краматорськ", - пояснюють в ISW.

Аналітики додають, що успішне оточення росіян, що тікають із Ізюму, призведе до знищення або захоплення значних сил окупантів і посилить проблеми армії РФ та морального духу.

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Тим часом ISW звертають увагу і на проблеми росіян в "евакуації", вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах.