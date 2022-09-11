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Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу у війні. Наш наступ виявився на порядок ефективніше, ніж все, що може зробити армія РФ, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українська армія 8 вересня захопила стратегічну ініціативу. Прорив виявився блискучим та стрімким.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в ефірі Радіо НВ.

За словами журналіста, Росія постійно диктувала ініціативу.

"Саме Росія володіла ініціативою до 8 вересня 2022 року. З самого початку війни, з 24 лютого по 8 вересня. Ми завжди були змушені реагувати на російську ініціативу, на їхні удари. Вони постійно диктували місце, де їм зручно, час, тактику. Вперше, 8 вересня, Україна перехопила стратегічну ініціативу у війні. Це ми визначили місце, час, тактику. Ми захопили раптом російську армію зненацька. Наш наступ виявився на порядок ефективніше, ніж те, що може зробити армія РФ в Україні. Блискучий, сучасний, стрімкий прорив, де вдалося взагалі все. Це блискуча наступальна операція, яка навіки ввійде в підручники військового мистецтва. Це будуть досліджувати покоління в усьому світі", - сказав Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про наступ на Харківщині: Це не демонстрація того, що російська армія вирішила побігти додому. Це українська армія підготувала операцію

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Чтобы Лерино предсказание сбылось:
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11.09.2022 12:05
+22
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11.09.2022 12:04
+20
Слава ЗСУ!!!
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11.09.2022 12:01
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11.09.2022 12:00 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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11.09.2022 12:01 Відповісти
Бо військові не поінформували ОПу і отже не було зливу інформації окупантам!
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11.09.2022 12:03 Відповісти
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11.09.2022 12:04 Відповісти
Чтобы Лерино предсказание сбылось:
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11.09.2022 12:05 Відповісти
Ну не вперше, а вже вдруге. Вперше Україна заволоділа ініціативою коли анонсувала наступ на Херсон і почала знищувати мости через Дніпро та знищювати військові склади. Вже від тоді РФ була вимушена перекидати свої війська не туди куди сама визначила, а реагувати на ситуацію яку створювали ЗСУ.
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11.09.2022 12:09 Відповісти
Це була перша фаза. Другу ми спостерігаємо зараз. Все взаємопов'язано, у тому то і філігранність гри від ЗСУ.
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11.09.2022 16:28 Відповісти
Чекаємо ввечері відосик який герой Буратіна. Розповідатиме взахльоб.
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11.09.2022 12:10 Відповісти
Чим би дітя не маялось, головне, щоб не заважало військовим.
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11.09.2022 12:27 Відповісти
Юра, мы все ******
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11.09.2022 12:12 Відповісти
все це чудово але за Бахмутом хренові справи👇

Necro Mancer

@666_mancer

·

46 мин

А вот на Горловско-Бахмутском направлении не всё так радужно: #Кодема захвачена противником и, похоже, укрепрайон рядом с ней тоже
видео
https://twitter.com/i/status/1568878029442797569

👇



Ватний Дрезден

@***********

·

11 мин

По Бахмуту ***** якась, музиканти все ж таки пхнуть вперед підори
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11.09.2022 12:12 Відповісти
Инерция , нет смысла брать Бахмут если Изюм всё.Хотя, это же руские , чемпионы по ****** об бетон
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11.09.2022 12:24 Відповісти
***** конец.Он покойник ,его свои же ватники сожрут.Зимбабве военных поражений не прощает , а какая это область Украины была уже никому не интересно
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11.09.2022 12:50 Відповісти
Это не "Жест доброй воли" , а военно поражение. Будем посмотреть На ужа на сковородке
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11.09.2022 14:51 Відповісти
тільки ти забув додати що це інфа від 1тв,сру від 09.09 , який сенс було це тут тикати?
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11.09.2022 12:24 Відповісти
Дякую, що заспокоїв😍
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11.09.2022 12:46 Відповісти
Teper nado bolse dumat kak bolse zaniat teritoriji gde netu ukrepleni,tem samim tysiacu novoj texniki.Tanki sotniami kak trofeji dostalos i drugoje,plenix sotniami vziali kak obmen eto vot vazno pervuju ocered.A tut zaberut obratno kak i otdali potom s tyla zajdut
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11.09.2022 12:29 Відповісти
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11.09.2022 12:30 Відповісти
Зелена худоба дограється , що не дочекавшись нашої перемоги , будуть
драпати з нашоі краіни !!

Зеленський , скільки можна знущатися над нашими захисниками та волонтерами ?😡
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11.09.2022 12:36 Відповісти
...и тем не менее, вопрос с Елдаком надо решать.
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11.09.2022 12:43 Відповісти
Давно пора‼️У нас же есть морские котики‼️
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11.09.2022 13:06 Відповісти
Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

Чи в Єрмака інші плани? (с)

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11.09.2022 13:19 Відповісти
никакой этот не генерал, уже опровергли. зам по РАО.
Березовец, мудак, хайпонул, - боггер херов.
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11.09.2022 16:31 Відповісти
Ви, богемна наволоч, коли вже залишите Україну?
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11.09.2022 15:28 Відповісти
 
 