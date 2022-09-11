Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу у війні. Наш наступ виявився на порядок ефективніше, ніж все, що може зробити армія РФ, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська армія 8 вересня захопила стратегічну ініціативу. Прорив виявився блискучим та стрімким.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в ефірі Радіо НВ.
За словами журналіста, Росія постійно диктувала ініціативу.
"Саме Росія володіла ініціативою до 8 вересня 2022 року. З самого початку війни, з 24 лютого по 8 вересня. Ми завжди були змушені реагувати на російську ініціативу, на їхні удари. Вони постійно диктували місце, де їм зручно, час, тактику. Вперше, 8 вересня, Україна перехопила стратегічну ініціативу у війні. Це ми визначили місце, час, тактику. Ми захопили раптом російську армію зненацька. Наш наступ виявився на порядок ефективніше, ніж те, що може зробити армія РФ в Україні. Блискучий, сучасний, стрімкий прорив, де вдалося взагалі все. Це блискуча наступальна операція, яка навіки ввійде в підручники військового мистецтва. Це будуть досліджувати покоління в усьому світі", - сказав Бутусов.
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Necro Mancer
@666_mancer
·
46 мин
А вот на Горловско-Бахмутском направлении не всё так радужно: #Кодема захвачена противником и, похоже, укрепрайон рядом с ней тоже
видео
https://twitter.com/i/status/1568878029442797569
👇
Ватний Дрезден
@***********
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11 мин
По Бахмуту ***** якась, музиканти все ж таки пхнуть вперед підори
драпати з нашоі краіни !!
Зеленський , скільки можна знущатися над нашими захисниками та волонтерами ?😡
13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?
Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.
Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.
Чи в Єрмака інші плани? (с)
Березовец, мудак, хайпонул, - боггер херов.