За минулу добу Повітряні сили знищили три ворожі безпілотники та одну ракету

За добу суботи Повітряні сили України знищили три ворожі безпілотники і одну авіаційну ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

"За добу 10 вересня підрозділами Повітряних сил ЗС України знищено чотири повітряні цілі:

- три БпЛА оперативно-тактичного рівня;

- одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

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