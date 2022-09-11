УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12877 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
501 0
війна (56620) знищення (4135) техніка (1326) Повітряні сили (1273)

За минулу добу Повітряні сили знищили три ворожі безпілотники та одну ракету

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник

За добу суботи Повітряні сили України знищили три ворожі безпілотники і одну авіаційну ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

"За добу 10 вересня підрозділами Повітряних сил ЗС України знищено чотири повітряні цілі:

- три БпЛА оперативно-тактичного рівня;

- одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові "приземлили" російський Су-34. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 