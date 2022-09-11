За минулу добу Повітряні сили знищили три ворожі безпілотники та одну ракету
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За добу суботи Повітряні сили України знищили три ворожі безпілотники і одну авіаційну ракету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.
"За добу 10 вересня підрозділами Повітряних сил ЗС України знищено чотири повітряні цілі:
- три БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.
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