УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12865 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
48 893 115
війна (56620) Харківщина (4289) деокупація (927) Залужний (590)

Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на Державний кордон залишається 50 км.

Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 01
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 02
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 03
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 04
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 05
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 06
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 07
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 08
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 09
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 10
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 11
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 12
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 13
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 14
Залужний про контрнаступ ЗСУ на Харківщині: До виходу на держкордон залишається 50 км. Захоплено потужні укріпрайони російських військ 15

"На цих світлинах - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!", - зазначив Залужний. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+98
Віримо в ЗСУ !!!
показати весь коментар
11.09.2022 11:56
+64
Казачья Лопань, местные жители подняли флаг 💛💙
показати весь коментар
11.09.2022 11:58
+60
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

·

7 ч

Оказывается, на 11 сентября в Изюме было запланировано выступление Олега Газманова с концертом "Россия здесь навсегда". Организаторы написали, что мероприятие "переносится на неопределённый срок". Я так и не понял причины переноса - пусть бы приехал...
показати весь коментар
11.09.2022 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
хомчака забули
показати весь коментар
11.09.2022 13:33 Відповісти
свиньи так не живут, как русские.... это пипец!
показати весь коментар
11.09.2022 13:23 Відповісти
То Залужний мутить двіж...
показати весь коментар
11.09.2022 13:48 Відповісти
Умиляет к-во затрофееной бт-техники..Для танкистов ВСУ это хороший подарок на день их профпраздника..С Днем Танкиста!
показати весь коментар
11.09.2022 13:58 Відповісти
Суки! Які краєвиди сплюндрували мерзотними залізяками!!!
показати весь коментар
11.09.2022 14:07 Відповісти
Вірю в збройні сили України окремо респект командуванню дякую
показати весь коментар
11.09.2022 14:11 Відповісти
вбийте іх всіх, шукайте причини не брати в полон, а то і без причин - бо вони повернуться ,,,,
показати весь коментар
11.09.2022 15:05 Відповісти
...і Рогань прийшла на допомогу!

показати весь коментар
11.09.2022 15:27 Відповісти
Ось для чого потрібна була тварь Пу... щоб українці нарешті зрозуміли цінність держави України, навчились любити Батьківщину та українську мову, почали ходити саме до Української церкви, а не до московського сатанату, почали поважати своє військо, своїх Героїв і перестали ******* про "какую разніцу'' у стилі малоросів та хо#лів... Одним словом, щоб українці остаточно стали Нацією!
показати весь коментар
11.09.2022 15:41 Відповісти
І щоб пам"ятали - як тікали москалі з нашої землі ...
Переобтяжені награбованим майном
показати весь коментар
11.09.2022 15:49 Відповісти
Где Цыгане⁉️😃
показати весь коментар
11.09.2022 16:22 Відповісти
Он сделал нашу нацию непобедимой, все мои руцкоезычные друзья переходят на мову
показати весь коментар
11.09.2022 20:27 Відповісти
Так называемые казаки драпали так, что оставили газовую плиту. (См. снимок)
показати весь коментар
11.09.2022 15:57 Відповісти
Знову тупа москва її посилають а вона не розуміє КУДИ ...
показати весь коментар
11.09.2022 16:11 Відповісти
Треба не про держкордон думати а про знищення Ізюмського та Сіверодонецького угрупування маскальських військ. Під час війни кордону не існує. Так дурний Порошенко в 2014 році понищив кучу українських військ на російському кордоні де вони як істукани стояли під градами а треба було вводити війська в Донецьк і в Луганськ. І опять про кордон. Одні дибіли вибирають інших дибілів в президенти а потім плачуться по світі.
показати весь коментар
11.09.2022 16:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 