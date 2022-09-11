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Морські піхотинці минулої доби знищили 3 танки та 2 самохідні гаубиці "Мста-С", - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

Вчора, 10 вересня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 3 танки, 2 самохідні гаубиці "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Морські піхотинці минулої доби знищили гаубицю "Мста-С", дві гармати "Піон" та живу силу ворога

Автор: Ірина Дашківська
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Ні дня без спаленоі техніки і орків -- низькии уклін.
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11.09.2022 12:17 Відповісти
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11.09.2022 12:29 Відповісти
Залужний подав список на нагородження керівництва ВСУ.
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду". Почну складать «розстрільний»!
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11.09.2022 19:54 Відповісти
 
 