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Окупанти тікають з Козачої Лопані до Бєлгорода, - голова Дергачівської громади Задоренко
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Російські окупаційні війська тікають з Козачої Лопані на Харківщині.
Про це повідомив голова прикордонної Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатам та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться в повідомленні.
Також Задоренко опублікував фото місцевих жителів Козачої Лопані, які підняли прапор України.
Топ коментарі
+25 Олександр Дніпро
показати весь коментар11.09.2022 12:22
+18 Валентина Саюн c856325a
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+18 Epic musikk
показати весь коментар11.09.2022 12:31
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Будь ласка, зачекайте...
російський Білгород зараз ідеальлне місце яке можна накрити Хімарсами і знищити 1000-чі росіян
А там і ПроФФесор підтягнеться
місцевим населенням 😠
"На земле" это на подвале?
Слава цій жинці, що зберігла Прапор України!!!
Поволока ОМАНи спадає але гниди ще сидять на самій верхівці. То буде дуже важке очищення . Гадина в домі кусається люто наостанок! Бережімося і розчавімо потвору! І там , і тут. Все буде Україна!