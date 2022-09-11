УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12905 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 686 34
війна (56620) Харківщина (4289)

Окупанти тікають з Козачої Лопані до Бєлгорода, - голова Дергачівської громади Задоренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська тікають з Козачої Лопані на Харківщині.

Про це повідомив голова прикордонної Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатам та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться в повідомленні.

Також Задоренко опублікував фото місцевих жителів Козачої Лопані, які підняли прапор України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу у війні. Наш наступ виявився на порядок ефективніше, ніж все, що може зробити армія РФ, - Бутусов

Окупанти тікають з Козачої Лопані до Бєлгорода, - голова Дергачівської громади Задоренко 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
11.09.2022 12:22
+18
Зайшла в Гугл відносно Ізюма і Куп'янськ. Уже зафіксовано, що звільнені 10 вересня 2022. До кордону менше 40км. Перемога буде за вами
показати весь коментар
11.09.2022 12:14
+18
показати весь коментар
11.09.2022 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
200а армія капітулює
показати весь коментар
11.09.2022 12:13 Відповісти
Хаймарсами може і не треба, бо амери будуть "стурбовані", а ось градами чи смерчами по цих колонах орків і зрадників ****** треба було б.
показати весь коментар
11.09.2022 12:29 Відповісти
В Бєлгороді кацапствуючі малороси мабуть створять Східну Слобожанську Україну
А там і ПроФФесор підтягнеться
показати весь коментар
11.09.2022 12:38 Відповісти
Зайшла в Гугл відносно Ізюма і Куп'янськ. Уже зафіксовано, що звільнені 10 вересня 2022. До кордону менше 40км. Перемога буде за вами
показати весь коментар
11.09.2022 12:14 Відповісти
оце переляк у них
показати весь коментар
11.09.2022 12:45 Відповісти
Вiд переляку заiкатися починають...Тут шось iнше..
показати весь коментар
11.09.2022 13:01 Відповісти
Все выжившие свинособаки приехавшие убивать украинцев должны быть наказаны после войны!
показати весь коментар
11.09.2022 13:30 Відповісти
Тікають орки , аж гай шумить тільки намагаються прикрити свої дупи
місцевим населенням 😠
показати весь коментар
11.09.2022 12:19 Відповісти
То не місцеве населення з ними тікає, то зрадники і колаборанти!!!
показати весь коментар
11.09.2022 13:42 Відповісти
Скатертью дорога.
показати весь коментар
11.09.2022 12:21 Відповісти
З такими уродами схлеснулись -- брати *****.
показати весь коментар
11.09.2022 12:21 Відповісти
Цуко, когда ж они так драпать из Запорожской области будут..
показати весь коментар
11.09.2022 12:22 Відповісти
Недождусь 🙏🙏🙏❤️💙💛‼️Мелитополь ждёт ЗСУ🙏🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
11.09.2022 12:56 Відповісти
и Херсон....
показати весь коментар
11.09.2022 17:05 Відповісти
"Если в ближайшие дни «не будут внесены изменения» в проведение спецоперации, то Р. Кадыров пообещал выйти на руководство страны, чтобы объяснить им ситуацию «на земле». "
"На земле" это на подвале?
показати весь коментар
11.09.2022 12:22 Відповісти
а еще этот ******** сказал что скоро Одессу захватит)))и самое главное ""НАТОвское оружие будет подавлено духом наших бойцов."....ну форменый клоун даже "судный день" от медведа отдыхает силой духа будут 155мм снаряды натовские отбивать)
показати весь коментар
11.09.2022 12:25 Відповісти
"Силой духа",це він про те,що від його дирківців такий сморід,що можна прирівнювати до газової атаки?
показати весь коментар
11.09.2022 12:50 Відповісти
Как бы там не было пленных кадыровцев меняют незамедлительно и по выгодному курсу. А это показывает внутренний "табель о рангах".
показати весь коментар
11.09.2022 12:58 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 12:22 Відповісти
драпають виб*лядки.....
показати весь коментар
11.09.2022 12:25 Відповісти
Слава Незламним і Нескореним Жителям Харківщини!!!
Слава цій жинці, що зберігла Прапор України!!!
показати весь коментар
11.09.2022 12:26 Відповісти
Що робити з тими ,хто залишився?
показати весь коментар
11.09.2022 12:28 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 12:31 Відповісти
Побыстрей бы.
показати весь коментар
11.09.2022 22:22 Відповісти
треба ускорить цей процес!!
показати весь коментар
11.09.2022 12:56 Відповісти
Пьём с соседями по дому украинцами за победу Украины. Пьём вишнёвку, которую я привёз из Львова ещё до войны и хранил для этого случая. Уверен, что скоро смогу во Львове пополнить свои запасы.
показати весь коментар
11.09.2022 12:57 Відповісти
вы уже их сейчас можете пополнить
показати весь коментар
11.09.2022 17:07 Відповісти
Василь Зілгалов

Поволока ОМАНи спадає але гниди ще сидять на самій верхівці. То буде дуже важке очищення . Гадина в домі кусається люто наостанок! Бережімося і розчавімо потвору! І там , і тут. Все буде Україна!
показати весь коментар
11.09.2022 13:12 Відповісти
І гнид багато. Хотілоь, щоб не повторили помилок 2014 р.: необхідно провести люстрацію, заборонити проросійські партії, покарати колаборантів та зрадників. Але не думаю, що Зе може це зробити.
показати весь коментар
11.09.2022 13:42 Відповісти
Задовбують порохоботи-емігранти, які втекли з країни і щось там підгавкують проти влади під час війни, прикриваючись патріотизмом.
показати весь коментар
11.09.2022 13:51 Відповісти
 
 