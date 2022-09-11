Рашисти вдарили по Вознесенську на Миколаївщині, поранення дістали 2 особи, - облрада

Російські окупанти обстріляли Вознесенськ на Миколаївщині.

Про це заявила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти по Вознесенську. По цивільних об’єктах. На жаль, є постраждалі.



Станом на зараз, є, мінімум, 2 поранених", - зазначила вона.

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