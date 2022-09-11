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Рашисти вдарили по Вознесенську на Миколаївщині, поранення дістали 2 особи, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські окупанти обстріляли Вознесенськ на Миколаївщині.

Про це заявила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти по Вознесенську. По цивільних об’єктах. На жаль, є постраждалі.

Станом на зараз, є, мінімум, 2 поранених", - зазначила вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Рашистська воює з населенням особливо по ночам ховаючись за ЗАС (як в випадку з Нікополем) , а коли приходиться оборонятись від контратакиЗСУ вони дряпають
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11.09.2022 12:40 Відповісти
 
 