1 405 1
Рашисти вдарили по Вознесенську на Миколаївщині, поранення дістали 2 особи, - облрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли Вознесенськ на Миколаївщині.
Про це заявила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Прильоти по Вознесенську. По цивільних об’єктах. На жаль, є постраждалі.
Станом на зараз, є, мінімум, 2 поранених", - зазначила вона.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ірландія
показати весь коментар11.09.2022 12:40 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...