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Хакери ФСБ потужно атакували Україну за пів року до повномасштабного вторгнення, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер,фейк,дезінформація

Росія почала здійснювати масштабні кібератаки на Україну за пів року до повномасштабного військового вторгнення 24 лютого.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кібервійна розпочалась задовго до повномасштабного вторгнення. Вона почалась по факту десь за пів року", - сказав він.

За словами Федорова, за пів року до 24 лютого розпочались масштабні кібератаки хакерських угруповань ФСБ Росії. Це були багатовекторні атаки, метою яких було завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі і виявити, як працюють інформаційні системи в Україні та як вони захищені.

"По факту десь ще у жовтні-листопаді почались найпотужніші атаки, з якими ми вчились працювати та від яких ми будували систему захисту", - розповів віцепрем'єр.

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Федоров зазначив, що Україні вдалось захиститись від цих та подальших кібератак завдяки створенню спеціальної команди при Держспецзв'язку, яка відпрацьовувала різні сценарії атак та захисту від них.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
**** чипсоподобная... а до сих пор с чьих аэродромов взлетают нас обстреливать и бомбить...
по-добрососедски так... нежно... в пыль...
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11.09.2022 12:42
+6
«Шаг» в могилу йому давно пора «умудрьонному»
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11.09.2022 12:42
+6
Спочатку хакери впровадили в Україну таких некомпетентних посадовців як федоров, які активно користувались і, здається, продовжують користуватись чисто ФСБешним проєктом телеграм.
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11.09.2022 12:49
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Воно кончане...«Видит бог, эта ссора того не стоила»: Лукашенко заявил, что готов вернуть посла в Киев По словам президента, как умудрённый годами и миролюбивый человек, он всегда выступал за добрососедские отношения с Украиной и готов сделать первый шаг навстречу.
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11.09.2022 12:40 Відповісти
«Шаг» в могилу йому давно пора «умудрьонному»
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11.09.2022 12:42 Відповісти
povesitj uroda !!!
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11.09.2022 12:42 Відповісти
**** чипсоподобная... а до сих пор с чьих аэродромов взлетают нас обстреливать и бомбить...
по-добрососедски так... нежно... в пыль...
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11.09.2022 12:42 Відповісти
А репарации Украине он готов платить. ? Я должна об этом спросить , как хозяйка - бо белорусы тоже поучаствовали в уничтожении домов в Киевской Житомирской чер6иговской областях - пусть ДОБРОВОЛЬНО ( если хотят дружить) несут финансовую ответственность
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11.09.2022 12:56 Відповісти
хіба тільки за пів року до...
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11.09.2022 12:40 Відповісти
что такое фсб по сравнению с дией?
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11.09.2022 12:44 Відповісти
Спочатку хакери впровадили в Україну таких некомпетентних посадовців як федоров, які активно користувались і, здається, продовжують користуватись чисто ФСБешним проєктом телеграм.
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11.09.2022 12:49 Відповісти
Так, с министерством цифры не все чисто
похоже готовились слить данные украинцев в общую базу российского государства

Это как Чонгар и новые дороги в приграничных областях - кто-то сдачу готовил конкретно
я бы назвала первыми - Ермак Арахамия Гетьманцев
надо чтобы ЗЕ их отправил послами к людоедам
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11.09.2022 13:00 Відповісти
А кто при этом говорил что роль кибербезопасности преувеличена?
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11.09.2022 12:49 Відповісти
А боневтік в той час країну до шашликів готував... Козелкриворогий!!!!
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11.09.2022 12:52 Відповісти
а Федоров зате потратив 500 тис доларів на те, що його співробітниці дзвонили рашистам і просили їх не йти на війну 🤡.
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11.09.2022 13:28 Відповісти
 
 