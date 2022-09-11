Хакери ФСБ потужно атакували Україну за пів року до повномасштабного вторгнення, - Федоров

Росія почала здійснювати масштабні кібератаки на Україну за пів року до повномасштабного військового вторгнення 24 лютого.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кібервійна розпочалась задовго до повномасштабного вторгнення. Вона почалась по факту десь за пів року", - сказав він.

За словами Федорова, за пів року до 24 лютого розпочались масштабні кібератаки хакерських угруповань ФСБ Росії. Це були багатовекторні атаки, метою яких було завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі і виявити, як працюють інформаційні системи в Україні та як вони захищені.

"По факту десь ще у жовтні-листопаді почались найпотужніші атаки, з якими ми вчились працювати та від яких ми будували систему захисту", - розповів віцепрем'єр.

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Федоров зазначив, що Україні вдалось захиститись від цих та подальших кібератак завдяки створенню спеціальної команди при Держспецзв'язку, яка відпрацьовувала різні сценарії атак та захисту від них.