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В Ізюмі - українські прапори, але до повідомлення Генштабу ЗСУ про визволення міста говорити зарано, - мер Марченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У суботу, 10 вересня 2022 року, над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор.
Про це повідомив міський голова Валерій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми нарешті щасливі, що зможемо знову повернутися додому, але й водночас засмучені, знаючи якою ціною це здобуто. Від імені всієї Ізюмської громади я висловлюю щиру вдячність всім військовослужбовцям ЗСУ. Їхній Подвиг назавжди буде викарбуваний в історії України, а ми-ізюмчани завжди гідно шануватимемо наших Захисників", - йдеться у зверненні Марченка.
Про остаточне звільнення Ізюма від окупантів до офіційного повідомлення Генерального штабу говорити поки зарано, сказав мер.
Топ коментарі
+24 саша паламарчук
показати весь коментар11.09.2022 13:11
+23 Максім ХОЙ 07fb0949
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+17 Saskia Jansen
показати весь коментар11.09.2022 13:16
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Поволока ОМАНи спадає але гниди ще сидять на самій верхівці. То буде дуже важке очищення . Гадина в домі кусається люто наостанок! Бережімося і розчавімо потвору! І там , і тут. Все буде Україна!
13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?
Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.
Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.
Чи в Єрмака інші плани? (с)
Якщо жодного ні підтвердження, ні спростування нема - то це означає, що обидві сторони воліють факт полону зберегти в таємниці. Полону підполковника - це так собі, ну, старший офіцер, навіть не полковник, чого його приховувати? А от факт полону генерала - є чого приховувати, є причини: його потрібно міняти, за будь-яку ціну. Тому обом сторонам ПОТРІБНО мовчати з цього приводу. І не інакше.
Значить, полонено саме Сичового. Іншої логіки тут нема.