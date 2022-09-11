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В Ізюмі - українські прапори, але до повідомлення Генштабу ЗСУ про визволення міста говорити зарано, - мер Марченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

У суботу, 10 вересня 2022 року, над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор.

Про це повідомив міський голова Валерій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми нарешті щасливі, що зможемо знову повернутися додому, але й водночас засмучені, знаючи якою ціною це здобуто. Від імені всієї Ізюмської громади я висловлюю щиру вдячність всім військовослужбовцям ЗСУ. Їхній Подвиг назавжди буде викарбуваний в історії України, а ми-ізюмчани завжди гідно шануватимемо наших Захисників", - йдеться у зверненні Марченка.

Про остаточне звільнення Ізюма від окупантів до офіційного повідомлення Генерального штабу говорити поки зарано, сказав мер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ просунулися на 70 км на Харківщині та можуть захопити Ізюм упродовж 48 годин, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
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11.09.2022 13:11
+23
ЗСУ звільнили село Великі Хутори Шевченківського району Харківської області.
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11.09.2022 13:07
+17
Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

Чи в Єрмака інші плани? (с)

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11.09.2022 13:16
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ЗСУ звільнили село Великі Хутори Шевченківського району Харківської області.
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11.09.2022 13:07 Відповісти
Ізюм наш! Повертаємось.
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11.09.2022 13:08 Відповісти
Ізюм був є і буде Уераїнським
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11.09.2022 13:10 Відповісти
Василь Зілгалов

Поволока ОМАНи спадає але гниди ще сидять на самій верхівці. То буде дуже важке очищення . Гадина в домі кусається люто наостанок! Бережімося і розчавімо потвору! І там , і тут. Все буде Україна!
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11.09.2022 13:11 Відповісти
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11.09.2022 13:11 Відповісти
Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

Чи в Єрмака інші плани? (с)

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11.09.2022 13:16 Відповісти
Є побоювання що ***** насрати навіть на своїх генералів
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11.09.2022 13:21 Відповісти
Якщо ху@лу на@срати на своіх генералів , то є інші генерали , яким не сподобається те , як кремлівський га@ дон поступає зі своїми хенералами і зможуть змусити його дотриматися Женевськоі конвенціі по обміну полоненими !
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11.09.2022 13:28 Відповісти
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11.09.2022 13:24 Відповісти
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11.09.2022 13:41 Відповісти
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11.09.2022 13:43 Відповісти
Минуло 5 повних діб з моменту полонення генерала касапів Сичового. Це час достатній не стільки для підтвердження цього факту, як для його спростування, якщо це навіть не фейк, а просто помилка з ідентифікацією - хоч би від однієї сторін війни.
Якщо жодного ні підтвердження, ні спростування нема - то це означає, що обидві сторони воліють факт полону зберегти в таємниці. Полону підполковника - це так собі, ну, старший офіцер, навіть не полковник, чого його приховувати? А от факт полону генерала - є чого приховувати, є причини: його потрібно міняти, за будь-яку ціну. Тому обом сторонам ПОТРІБНО мовчати з цього приводу. І не інакше.

Значить, полонено саме Сичового. Іншої логіки тут нема.
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11.09.2022 13:50 Відповісти
Конєчно,адже це повинен озвучити найвеличніший.
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11.09.2022 17:23 Відповісти
 
 