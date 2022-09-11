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Партизани в Херсоні підірвали "військкомат", куди російські окупанти нещодавно привезли поповнення, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Українські партизани підірвали будинок "Територіального центру комплектування 178" в Херсоні. У ньому російські окупанти облаштували "військкомат".

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією від партизанів Руху Опору Південь УДА, в Херсоні підірвано будинок "Територіального центру комплектування №178" на вулиці Паровозній, відомий у Херсоні як "військкомат", - зазначив він.

Братчук додав, що, за словами місцевих, будівля використовувалася для розміщення російських військових, і що до неї, ймовірно, заселили нове поповнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Мабуть , кадирівцям , які підтягнулися туди , настав кирдик
і це чудово!!
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11.09.2022 13:31
+22
Кто-то им обоим дал по морде с правой руки. Думаю, их в Кремль вызывают и там бьют за плохую работу.
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11.09.2022 13:42
+15
В Крыму "самодемилитаризовался" Су-34: российский истребитель рухнул в поле
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11.09.2022 13:46
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Мабуть , кадирівцям , які підтягнулися туди , настав кирдик
і це чудово!!
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11.09.2022 13:31 Відповісти
Якщо так, то вони вже не кадировці, а кирдиковці
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11.09.2022 14:04 Відповісти
полетіли не до раю
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11.09.2022 13:35 Відповісти
Боже, бережи наших партизан
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11.09.2022 13:38 Відповісти
Кто-то им обоим дал по морде с правой руки. Думаю, их в Кремль вызывают и там бьют за плохую работу.
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11.09.2022 13:42 Відповісти
Лучше бы с ноги.
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11.09.2022 13:43 Відповісти
кирдик козойобам
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11.09.2022 13:44 Відповісти
Звільнення Херсона це питання часу
Тільки цікаво скільки ще орки в Херсоні зможуть триматися
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11.09.2022 13:44 Відповісти
Було поповнення і нема поповнення
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11.09.2022 13:44 Відповісти
збери сєпара. нова гра від ЗСУ.

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11.09.2022 13:45 Відповісти
Кацап застряг в тєкстурах.
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11.09.2022 14:19 Відповісти
Мовчать про ситуацію на Правобережній Херсонщині...
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11.09.2022 13:46 Відповісти
В Крыму "самодемилитаризовался" Су-34: российский истребитель рухнул в поле
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11.09.2022 13:46 Відповісти
видимо это то, о чем Гайдай говорил....
Алчевськ UA @AlchevskUA
Йдуть важкі бої за Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. З'явилася інформація, що рашисти намагаються виграти час, аби бойовики забрали майно з Луганська. Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштаба!
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11.09.2022 13:48 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що це не те поповнення, що орки похапали на Херсонщині.
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11.09.2022 14:00 Відповісти
Поки що вони нікого не схопили.
Вельми зайняті.
Хапають авто, пралки, техніку, меблі, чистять склади і все що можуть відібрати..
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11.09.2022 14:04 Відповісти
Та дай-то Бог!

Просто московія продовжує традиції Орди, коли всіх чоловіків з захоплених територій гонить у бій поперед себе - це по-перше.

А по-друге - вже багато кажуть, що коли ми звільнимо Херсонщину, то Буча з Ірпенем здадуться квіточками.
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11.09.2022 14:08 Відповісти
Великам ту Юкрейн, суки! 🖕
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11.09.2022 15:17 Відповісти
В сети появилась информация, что командование вс рф в Херсонской области с вечера 9 сентября начало вести переговоры с командованием "Юг" ВСУ об сдаче и оставлении оккупированных территорий

Со слов офицеров рф, уже 10 сентября было дано устное распоряжение командирам подразделений прекратить обстрел и оставаться на занятых позициях. Эта информация подтверждается источниками с обеих сторон. ВСУ подтвердили, что 10 числа не было зафиксировано ни серьезных боев, ни артиллерийского обстрела со стороны россиян.

По предварительной информации, русня может быть пропущена с правого берега Днепра на левый, в результате чего они смогут отойти в Крым, если оставят матчасть, технику, оружие и боеприпасы.
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11.09.2022 15:39 Відповісти
касапам вірити - себе не поважати. намахають 100%. не можна іх випускати в жодному разі. Або хай здаються всі, зі всіэю технікою, озброэнням, або хай залишають все і тікають самі голі через Дніпро по одинці плавом, поки ще э час і можливість.
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11.09.2022 19:40 Відповісти
Русне верить нельзя...
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11.09.2022 19:19 Відповісти
 
 