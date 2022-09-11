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Партизани в Херсоні підірвали "військкомат", куди російські окупанти нещодавно привезли поповнення, - Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські партизани підірвали будинок "Територіального центру комплектування 178" в Херсоні. У ньому російські окупанти облаштували "військкомат".
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією від партизанів Руху Опору Південь УДА, в Херсоні підірвано будинок "Територіального центру комплектування №178" на вулиці Паровозній, відомий у Херсоні як "військкомат", - зазначив він.
Братчук додав, що, за словами місцевих, будівля використовувалася для розміщення російських військових, і що до неї, ймовірно, заселили нове поповнення.
Топ коментарі
+23 Amber
показати весь коментар11.09.2022 13:31
+22 Сергей Поляков 2137b8c2
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+15 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар11.09.2022 13:46
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і це чудово!!
Тільки цікаво скільки ще орки в Херсоні зможуть триматися
Алчевськ UA @AlchevskUA
Йдуть важкі бої за Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. З'явилася інформація, що рашисти намагаються виграти час, аби бойовики забрали майно з Луганська. Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштаба!
Вельми зайняті.
Хапають авто, пралки, техніку, меблі, чистять склади і все що можуть відібрати..
Просто московія продовжує традиції Орди, коли всіх чоловіків з захоплених територій гонить у бій поперед себе - це по-перше.
А по-друге - вже багато кажуть, що коли ми звільнимо Херсонщину, то Буча з Ірпенем здадуться квіточками.
Со слов офицеров рф, уже 10 сентября было дано устное распоряжение командирам подразделений прекратить обстрел и оставаться на занятых позициях. Эта информация подтверждается источниками с обеих сторон. ВСУ подтвердили, что 10 числа не было зафиксировано ни серьезных боев, ни артиллерийского обстрела со стороны россиян.
По предварительной информации, русня может быть пропущена с правого берега Днепра на левый, в результате чего они смогут отойти в Крым, если оставят матчасть, технику, оружие и боеприпасы.