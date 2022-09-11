Партизани в Херсоні підірвали "військкомат", куди російські окупанти нещодавно привезли поповнення, - Братчук

Українські партизани підірвали будинок "Територіального центру комплектування 178" в Херсоні. У ньому російські окупанти облаштували "військкомат".

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією від партизанів Руху Опору Південь УДА, в Херсоні підірвано будинок "Територіального центру комплектування №178" на вулиці Паровозній, відомий у Херсоні як "військкомат", - зазначив він.

Братчук додав, що, за словами місцевих, будівля використовувалася для розміщення російських військових, і що до неї, ймовірно, заселили нове поповнення.

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