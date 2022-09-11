Льотчики РФ, які обстрілювали Україну, планують втечу до країн Південної Америки, - розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.
Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки", - йдеться в повідомленні.
Також воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.
Будь ласка, зачекайте...
всех до единого!!!!
Их соберут на одном изношенном борту и он благополучно исчезнет с
радаров - кому нужна эта головная боль ?
Они думают, что отличаются от тех, кого не подобрали в полях.
Просто інакше, як звичайним пасажирам цивільними авіакомпаніями, не вийде - візи їм ніхто не дасть...
Без заступництва Ватикану нацисти не змогли б втікти в Південу Америку (Аргентину, Чілі).
Ватикан зробив їм нові документи і нову біографію, чому, тому що Гітлер і Мусолліні
підписали конкордати з Ватиканом визнаючи Католицизм головною религієй на своїх
територіях (захоплених теж). Католицизм вважав і важає і Гітлера і Мусоліні вірними синами
церкви і надав їм канонізацію (про це немає широкого розголосу).
А хто буде витягати кацапських льотчиків у Південу Америку які бомбили Україну з Ту, Мігів і
Су неясно. Їм простіше змінити стать і поїхати на ПМЖ до Таїланду
Не пиши дурню, трольок з клікухою замість ім'я.
Вчи історію не за Інтернетівськими смітниками.
Ватиканом, звісно, співробітничав і з ІІІ Рейхом і з Мусоліні і допомогав нацикам з ватиканськими документами тікати, але це була відносно невелика частина нацистів, що втікли.
Але адік ніякого конкеордату не підписував і взагалі будь-які релігії у ІІІ Рейху заперечувались та поступово знищувались, про що нацики не однарозово самі говорили та писали,
адік ніяким і ніколи "вірним сином церкви" не був, не знало?
Основний шлях нациків до Південної Америки пролягав через південь Франції, далі через Іспанію та Португалію, "чисті" фальшиві документи у них були підготовлені зазделегідь.
Той випадок, коли народна мудрість говорить - чув дзвін... та краще промовчати - за розумника зійдеш, вЯлікій "історик".
Хто цікавиться історієй той знає чим займався Пій XII ПАПА ГІТЛЄРА.
Ось тобі потвора конкордат між Мусоліні і Вактиканом - Латеранські угоди
Ось тобі потвора конкордат між нацистською Німеччиною і Ватиканом - Рейхсконкордат, Конкордат 1933 року
Пішла нафіг потвора за руцкім кораблем.
Дебільниа істота, з клікухою замість ім'я, перед тим, як комусь щось закидати, особливо про зебілів, в дзеркало подивись, недоумку. Мізків та знань, як у більшості зебілів але кудись пнешся.
Як що б був адекватною людиною, почитав би мої інші коменти, в тому рахунку і про зебілів.
Ще раз, для особливо "обдарованних" - вивчай історію за документами, любитель Інтернетовських байок та альтернативної історії.
З якого часу у нас Вікіпедія стала істиною в останній інстанції та документальним або науковим джерело?
Я ж писав - "Вчи історію не за Інтернетівськими смітниками",
бачу з одного разу ну ніяк не доходить.
Словарний запас та кількість помилок в текстах вЯлікАГа "історика" яскраво показує його рівень.
Доречі, аналіз ДНК решток Бормана робили 3 незалежних лабораторії і зовсім не з паРашки,
не знало?
Доречі, вбога істота, вивчи значення слова "бот" та використовуй за призначенням, навіть на це мізків не вистачає.
Пішов на хрєн шакал, щоб тобою тут і не пахло.
Що, трольок аргКменти закінчились?
А правда тобі не подобається, пришкварило...
Як усі тупі тролі, що расєйські, що наші гниди, перейшов на типовий тролячий стиль - ругань.
Ось і спалився, трольок.
Знову на ДВА неповних рядка - ДВІ помилки, що знову таки дуже характерно для тупих тролів.
Дуй, вбоге, в чебурнет, до тобі подібних братів до "розуму", та не смерди в оточуючий світ.
Бормана не так далеко від бункера адіка знайшли, навіть генетичний аналіз залишків провели, так що в Перу він нікого зустрічати ще з травня 1945 при усьому бажанні не зміг би, якось так...
Будуть пролітати над багатьма країнами світу порушуючи державні кордони
Їх також будуть збивати.
Бажано в Бразилію чи Аргентину де етнічних українців багато.
Окрім того, кацапи не німці. Їх там вирахувати не буде складно.
А місцеві ділки за винагороду кого завгодно здадуть або просто голову відріжуть.
Чи готують підводний човен?