УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12840 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
30 820 70
армія РФ (13507) війна (56620) розвідка (3621)

Льотчики РФ, які обстрілювали Україну, планують втечу до країн Південної Америки, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,пілоти

На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки", - йдеться в повідомленні.

Також воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Україні вдарили дальні бомбардувальники РФ, - Повітряні сили

Льотчики РФ, які обстрілювали Україну, планують втечу до країн Південної Америки, - розвідка 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
У их МиГов топлива не хватит. А угнать бомбардировщик им никто не даст.
Их соберут на одном изношенном борту и он благополучно исчезнет с
радаров - кому нужна эта головная боль ?
Они думают, что отличаются от тех, кого не подобрали в полях.
показати весь коментар
11.09.2022 13:55
+22
В Аргентину. Нацисти теж тікали туди.
показати весь коментар
11.09.2022 13:48
+21
Их там найдут охотники за головами .
показати весь коментар
11.09.2022 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Аргентину. Нацисти теж тікали туди.
показати весь коментар
11.09.2022 13:48 Відповісти
ох нужно отловить и повесить российских пропагандистов!!!!
всех до единого!!!!
показати весь коментар
11.09.2022 14:38 Відповісти
Тільки стать будут мінять для маскування
показати весь коментар
11.09.2022 14:31 Відповісти
...як заповідали їм діди-фашисти
показати весь коментар
11.09.2022 17:30 Відповісти
Что-то мне это напоминает .
показати весь коментар
11.09.2022 13:48 Відповісти
Их там найдут охотники за головами .
показати весь коментар
11.09.2022 13:49 Відповісти
До своїх дідов їдуть
показати весь коментар
11.09.2022 13:50 Відповісти
Украинский Моссад их и там найдет, никто не уйдет от ответственности!
показати весь коментар
11.09.2022 14:15 Відповісти
кацапів видно з далеку.... треба просто задонатити місцевим і сказати що до них приїхали свинособаки з грошима, все інше вони зроблять самі.....
показати весь коментар
11.09.2022 13:53 Відповісти
Капітан Крысов збіжить першим.
показати весь коментар
11.09.2022 13:54 Відповісти
У их МиГов топлива не хватит. А угнать бомбардировщик им никто не даст.
Их соберут на одном изношенном борту и он благополучно исчезнет с
радаров - кому нужна эта головная боль ?
Они думают, что отличаются от тех, кого не подобрали в полях.
показати весь коментар
11.09.2022 13:55 Відповісти
Прям отак, на бойовик літаках в Аргентину тікатимуть???

Просто інакше, як звичайним пасажирам цивільними авіакомпаніями, не вийде - візи їм ніхто не дасть...
показати весь коментар
11.09.2022 13:55 Відповісти
Вини літаки на візи обмінять…
показати весь коментар
11.09.2022 14:09 Відповісти
Тих що втікають кара настигне а ті що вже попались мають бути позбавлені всіх кінцівок перед обміном, щоб більше ніколи не хотілось вбивати людей.
показати весь коментар
11.09.2022 13:57 Відповісти
Так Южная Америка,она ведь тоже на Земле находится.Вы уже сразу на Марс проситесь...
показати весь коментар
11.09.2022 13:57 Відповісти
Зараз в еру інформаційних технологій і біометричних даних так не вдасться як фашистам втекти ...
показати весь коментар
11.09.2022 14:02 Відповісти
виродки, деякі з ураїнськими прізвищами
показати весь коментар
11.09.2022 14:02 Відповісти
Не допоможе, в Південній Америці наших навалом, виявлять і покарають!
показати весь коментар
11.09.2022 14:02 Відповісти
болгарського Христо тре попросити, він їхні особові справи дістане.
показати весь коментар
11.09.2022 14:03 Відповісти
ФСБ їм не дасть втекти,їх у РФ тихенько знищать,такі свідки їм не потрібні.
показати весь коментар
11.09.2022 14:03 Відповісти
ВАТИКАН.
Без заступництва Ватикану нацисти не змогли б втікти в Південу Америку (Аргентину, Чілі).
Ватикан зробив їм нові документи і нову біографію, чому, тому що Гітлер і Мусолліні
підписали конкордати з Ватиканом визнаючи Католицизм головною религієй на своїх
територіях (захоплених теж). Католицизм вважав і важає і Гітлера і Мусоліні вірними синами
церкви і надав їм канонізацію (про це немає широкого розголосу).
А хто буде витягати кацапських льотчиків у Південу Америку які бомбили Україну з Ту, Мігів і
Су неясно. Їм простіше змінити стать і поїхати на ПМЖ до Таїланду
показати весь коментар
11.09.2022 14:05 Відповісти
Garry Dron 6973c752

Не пиши дурню, трольок з клікухою замість ім'я.
Вчи історію не за Інтернетівськими смітниками.

Ватиканом, звісно, співробітничав і з ІІІ Рейхом і з Мусоліні і допомогав нацикам з ватиканськими документами тікати, але це була відносно невелика частина нацистів, що втікли.
Але адік ніякого конкеордату не підписував і взагалі будь-які релігії у ІІІ Рейху заперечувались та поступово знищувались, про що нацики не однарозово самі говорили та писали,
адік ніяким і ніколи "вірним сином церкви" не був, не знало?
Основний шлях нациків до Південної Америки пролягав через південь Франції, далі через Іспанію та Португалію, "чисті" фальшиві документи у них були підготовлені зазделегідь.

Той випадок, коли народна мудрість говорить - чув дзвін... та краще промовчати - за розумника зійдеш, вЯлікій "історик".
показати весь коментар
11.09.2022 15:34 Відповісти
Слухай потвора не пались і не пиши своє Зе лайно з вумним виглядом.
Хто цікавиться історієй той знає чим займався Пій XII ПАПА ГІТЛЄРА.
Ось тобі потвора конкордат між Мусоліні і Вактиканом - Латеранські угоди
Ось тобі потвора конкордат між нацистською Німеччиною і Ватиканом - Рейхсконкордат, Конкордат 1933 року
Пішла нафіг потвора за руцкім кораблем.
показати весь коментар
11.09.2022 15:48 Відповісти
Garry Dron 6973c752


Дебільниа істота, з клікухою замість ім'я, перед тим, як комусь щось закидати, особливо про зебілів, в дзеркало подивись, недоумку. Мізків та знань, як у більшості зебілів але кудись пнешся.
Як що б був адекватною людиною, почитав би мої інші коменти, в тому рахунку і про зебілів.

Ще раз, для особливо "обдарованних" - вивчай історію за документами, любитель Інтернетовських байок та альтернативної історії.
З якого часу у нас Вікіпедія стала істиною в останній інстанції та документальним або науковим джерело?
Я ж писав - "Вчи історію не за Інтернетівськими смітниками",
бачу з одного разу ну ніяк не доходить.
Словарний запас та кількість помилок в текстах вЯлікАГа "історика" яскраво показує його рівень.

Доречі, аналіз ДНК решток Бормана робили 3 незалежних лабораторії і зовсім не з паРашки,
не знало?

Доречі, вбога істота, вивчи значення слова "бот" та використовуй за призначенням, навіть на це мізків не вистачає.
показати весь коментар
11.09.2022 20:47 Відповісти
Що кацап це тобі скрєпному не бояру по смітниках пити.
Пішов на хрєн шакал, щоб тобою тут і не пахло.
показати весь коментар
12.09.2022 12:22 Відповісти
Garry Dron 6973c752

Що, трольок аргКменти закінчились?
А правда тобі не подобається, пришкварило...

Як усі тупі тролі, що расєйські, що наші гниди, перейшов на типовий тролячий стиль - ругань.
Ось і спалився, трольок.
Знову на ДВА неповних рядка - ДВІ помилки, що знову таки дуже характерно для тупих тролів.

Дуй, вбоге, в чебурнет, до тобі подібних братів до "розуму", та не смерди в оточуючий світ.
показати весь коментар
12.09.2022 15:43 Відповісти
Лахта пішла нахрєн
показати весь коментар
12.09.2022 23:32 Відповісти
Ага. Мартин Борман всех нацистов ждет в Перу с распростертыми объятиями.))
показати весь коментар
11.09.2022 14:09 Відповісти
Garry Grant

Бормана не так далеко від бункера адіка знайшли, навіть генетичний аналіз залишків провели, так що в Перу він нікого зустрічати ще з травня 1945 при усьому бажанні не зміг би, якось так...
показати весь коментар
11.09.2022 15:44 Відповісти
Він міг тільки поаплодувати цьому на віллі в Патагонії.🤷
показати весь коментар
11.09.2022 15:46 Відповісти
Що ви з ботом сперечаєтесь, воно відстоює радянську версію що Гітлєр помер в буннкері в Берлині разом з Євою Браун. Скоріш за все це кацапський бот.
показати весь коментар
11.09.2022 16:12 Відповісти
В Иран полетят..
показати весь коментар
11.09.2022 14:09 Відповісти
безопасней им было бы отправиться на колонизацию Марса
показати весь коментар
11.09.2022 14:13 Відповісти
Ну, якщо точно втановили, то впроваджуйте туди своїх агентів ***** і зустрічайте їх як належить.
показати весь коментар
11.09.2022 14:13 Відповісти
для чого цих покидьків судити - простіше знищувати по прикладу моссада адже досвід присутній для подібних акцій
показати весь коментар
11.09.2022 14:15 Відповісти
Что надо иметь в голове, чтобі взять себе фамилию "Крысов"?
показати весь коментар
11.09.2022 14:18 Відповісти
Даа, это не Рио-Де-Жанейро.. это гораздо хуже..
показати весь коментар
11.09.2022 14:20 Відповісти
Як на військовому літаку втекти до Південної Америки?
Будуть пролітати над багатьма країнами світу порушуючи державні кордони
Їх також будуть збивати.
показати весь коментар
11.09.2022 14:31 Відповісти
Летітимуть над океаном, не порушуючи кордони. А паливо закінчиться - буль-буль
показати весь коментар
11.09.2022 14:40 Відповісти
Ага. Давайте.
Бажано в Бразилію чи Аргентину де етнічних українців багато.

Окрім того, кацапи не німці. Їх там вирахувати не буде складно.
А місцеві ділки за винагороду кого завгодно здадуть або просто голову відріжуть.
показати весь коментар
11.09.2022 14:35 Відповісти
А кацапські морські офіцери страху не мають?
Чи готують підводний човен?
показати весь коментар
11.09.2022 14:47 Відповісти
Фюрера прихватять з собою чи в болоті втоплять
показати весь коментар
11.09.2022 15:09 Відповісти
Ви,кацапські покидьки,не втечете від кари,не сховаєтесь...вас скрізь знайдуть.
показати весь коментар
11.09.2022 15:43 Відповісти
Нова туфта від буданова.
показати весь коментар
11.09.2022 15:50 Відповісти
В тих краях і до сьогодні існують німецькі колонії. Так що втікали вони не будь-куди. А ці лапотні на фіг кому тим здалися. Скоріш за все, розчиняться в тундрах. Болгарин, мисливець за шпигунами, недавно говорив про тепстан Баширова, отруювача. Він після інтервью з Маргошою розвівся з дружиною, виїхав у Смоленську область і живе в "деревне". О така їм всім Аргентина.
показати весь коментар
11.09.2022 16:08 Відповісти
То нехай готують для цього свої дальні бомбардувальники і катапультуються з них на якихось островах
показати весь коментар
11.09.2022 16:46 Відповісти
Есть возможность сховаться только в джунглях папуа новой гвинеи (но резко возрастают шансы быть съеденными папуасами)!
показати весь коментар
11.09.2022 18:57 Відповісти
МОССАД сочтёт за честь сотрудничество
показати весь коментар
11.09.2022 19:28 Відповісти
що характерно, з одинадцяти рашистів - п'ятеро землячків з українськими праізвищами
показати весь коментар
11.09.2022 20:05 Відповісти
Забейте их в Интерпол тоже для страховки.
показати весь коментар
11.09.2022 23:57 Відповісти
 
 