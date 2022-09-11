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Бербок про постачання Німеччиною зброї Україні: Ситуація змінилася на 180 градусів. Допомагатимемо, скільки буде необхідно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення. Берлін надаватиме українцям озброєння скільки це буде необхідно.

Про це заявила глава МЗС Анналена Бербок на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми на 150% на стороні України та українського народу. І ми будемо з ними стільки, скільки Україна та український народ нас потребуватимуть", - заявила Бербок.

За її словами, до 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло стати для Росії основою вторгнення, але зараз ситуація змінилася на 180 градусів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок у Великій Димерці пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням: "Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо"

"Ми постачатимемо Україні зброю стільки, скільки в цьому буде необхідність", - сказала глава МЗС Німеччини.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
холодньій расчет, ставка на победителя......
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11.09.2022 13:59
+14
Так, але обсяги збільшіть, будь ласка
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11.09.2022 14:01
+14
Озброєна до зубів , організована, вмотивована Україна звісно винесе ******** за урал це вже стає з кожним днем очевидніше...
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11.09.2022 14:06
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Надеемся .
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11.09.2022 13:57 Відповісти
Кацапам не буде не сподівайтесь.
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11.09.2022 13:58 Відповісти
холодньій расчет, ставка на победителя......
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11.09.2022 13:59 Відповісти
Коли побачили вражаючі успіхи ЗСУ на Харківщині- заспівали по- іншому! От ***** продажні!
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11.09.2022 15:03 Відповісти
НУ так воно є в житті,завжди поважають розумного і сильного
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11.09.2022 15:39 Відповісти
Ніт, просто останнє опитування в Німеччині показало, що 70 відсотків населення "за" надання військової допомоги Україні. Демократія в дії.
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11.09.2022 23:56 Відповісти
Немцы и мадьяры ещё те проститутки. За язык бл...ь всех повесить...
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11.09.2022 19:05 Відповісти
Дякую за підримку, пані найбільш привабливий міністр ЕС.
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11.09.2022 14:00 Відповісти
Ви ще перегляньте міністерок оборони. Бо там, в ЄС, у них зараз сам і жінки.
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11.09.2022 15:10 Відповісти
Так, але обсяги збільшіть, будь ласка
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11.09.2022 14:01 Відповісти
Ну да,как пошли в наступление,так все и поменялось.А,ладно,вы главное помогайте,а мы обещаем с вас не ржать(громко).
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11.09.2022 14:02 Відповісти
Так а чим ви можете допомогти, якщо в самому Бундесвері миші вішаються?

Проти кацапів ви би і три дні не протримались!
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11.09.2022 14:05 Відповісти
Озброєна до зубів , організована, вмотивована Україна звісно винесе ******** за урал це вже стає з кожним днем очевидніше...
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11.09.2022 14:06 Відповісти
значить "звіринець"поповниться леопардами адже німці поставили і поставляють гепарди
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11.09.2022 14:09 Відповісти
Ага. Тільки позавчора мудак Шольц вкотре відмовився продати (не дати, а продати!) 100 БМП Marder. Ваше "всім чим можем" з німецької по нашому перекладається як "на тобі небоже, що мені негоже".
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11.09.2022 14:10 Відповісти
США іх взбодрили.
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11.09.2022 14:20 Відповісти
Чай " За Динамо"- взбодрит вашу маму!
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11.09.2022 15:04 Відповісти
Поки що це лише "бла-бла-бла".
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11.09.2022 14:26 Відповісти
як можно вірити хвойді?
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11.09.2022 14:26 Відповісти
Тетка сериозна.
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11.09.2022 15:07 Відповісти
Візит Бербок у вихідні дійсно сюрприз, як і ця заява - Німеччина поступово змінюється...цікаве тут інше. Про роль особистості в ці часи.
На 180 градусів, на 150% - широке вживання цифр. У Фрау Бербок аналітичний склад розуму, не просто аналітичний, а ще вона бачить процеси... Але чогось не вистачає - більш широкого кругозору. Наприклад - участь у форумі YES на це вказує. Якщо вона знала, що форум YES піар неофедалізму на політичних трупах, та для яких брудних справ це використовується - Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїздив до Києва, привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним. Про це пише «Європейська правда»(ще та інфо помийка). (https://glavcom.ua/country/politics/prezident-ssha-skhiljav-zelenskoho-do-perehovoriv-iz-putinim-zmi-874567.html) Це після кратного збільшення військової допомоги та коли ще візит Блінкена не вистиг та коли БАйден заявляє, що не хоче зустрічатися із путіним! А ситуацію в Україні визначає не "еліта" YES, а суспільство, яке не дуже шанує цю "еліту". Саме цікаво, що поведінка Бербок співпадає із інформаційною політикою держЗМІ DW)) Це Німеччина - тут такий Ordnung, від ЗМІ до політиків!) Напр. в США там повний "джаз", різниця відчутна.
Питання кругозору походить від її освіти - Лондонська школа економіки не вивчає літературу як дзеркало процесів у суспісльстві, правда? Успіх Бербок завдяки її талантам в першу чергу - 90% підтримки в партії, теж цифра показова. Фрау Бербок може сама в цьому переконатися, якщо почитає критику на постмодернізм в літературі Німеччині. Там можно щось побачити цікваве... чому Бербок найпопуляніший політик в Німеччині)))
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11.09.2022 15:09 Відповісти
Чому Бербок найпопуляніший політик в Німеччині можна зрозуміти і через постмодернізм в музиці, піснях. Приклад. Die Toten Hosen // Alle sagen das (https://www.youtube.com/watch?v=n1XeIJHfYiI) від 09.08.22. Ця після в стилі рок показує відношення суспільства Німеччини до політиків і ЗМІ. Бербок не героїня цієї пісня, тому що надає перевагу не правдивості, а ПРАВДІ. Мало того, Вона має силу-дар цю правду доносити як переконання, тому що бачить процеси. З іншого боку пробувати брехати перед Бербок марна справа... ну герр Шольц знає))
Тут ще цікаве інше. Як в Німеччині із її "ordnung", сильною філософської школу (формує мислення), звязок між літературою та процесами у суспісльстві не став наукою дисципліною?! Що, що - в Німеччині це мало бути першим у світі. Це парадокс... але не зовсім. Цей парадокс можна пояснити, якщо подивитися на "Фауста" Гете як антиутопію, яку не роспізнали. А ця антиутопія змінила світобачення німецького суспісльства. За теперішньою сірою Німеччиною (можна переконатися ВЖЕ і DER SPIEGEL l - стаття про ХДС) є різнокольорова, але вона часів Гете і Шіллера. Ось її дістати і Німеччина буде іншою... а рано чи пізно це відбудеться.
Ще цікаве явище- це стилі віршів та пісень. Якщо взяти для порівняння сусідів - Польшу, стилі віршів і пісень відрізняються. Не зрозуміло поки що це світобачення чи це просто культура?
З Німеччиною, суспільством треба розмовляти. Тільки підхід має бути іншим, тут інша "література" і інший потенціал розвитку, це не англосакси. Питання де - Der Spiegel, Die Welt, Die Zeit...но точно не DW)) Тема антиутопії "Фауста" Гете може бути ключем. Явище "Бербок" - це тільки початок нових процесів в Німеччині, зявляться нові і вінших партіях, літературі, музиці, науці. Просто Бербок може чи точніше має потенціал це все прискорити. А причиною цього всего є нова війна в Європі, для України це актуально.
До речі про англосаксів. Якщо ЄС і Німеччина, "прокачає" талант Бербок можна вирішити багато питань та протиріч. Спілкування про "літературу" із Трасс чи Блінкеном(чи навіть Байденом)) дасть можливість їй зрозуміти процеси, щоб донести це в Європі. Напр. справдню Ліз Трасс можна побачити в її відкритих працях, не все так просто)) Ну, це так зі сторони.
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11.09.2022 17:14 Відповісти
Мені подобається ця жіночка, але ж є така... як той Шольц.
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11.09.2022 15:21 Відповісти
Не треба публічно "підтримувати", треба мовчки постачати озброєння.
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11.09.2022 16:09 Відповісти
DANKE! ДЯКУЮ! THANKS! DHYANYA (санскріт)!
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11.09.2022 16:42 Відповісти
які ж ви всі циніки
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11.09.2022 16:44 Відповісти
Реально німчура нічого немає. Свої дивізії вони ліквідували, техніку поставили в гаражі а все інше роблять за чужі гроші. Рашці роблять ходову для Тигрів, 4 осних КАМАЗІВ, ваговози, моторчики для дронів, спорядження для орків.... А рашка могла б образитись....
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11.09.2022 16:50 Відповісти
Тварюки безхребетні. Шімеччина - зе вже не західне суспільство засноване на цінностях. Це безхребетне плем'я яке підтримує переожця. З ними не можна на одному гектарі срати сідати.
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12.09.2022 01:17 Відповісти
 
 