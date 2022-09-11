Бербок про постачання Німеччиною зброї Україні: Ситуація змінилася на 180 градусів. Допомагатимемо, скільки буде необхідно

Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення. Берлін надаватиме українцям озброєння скільки це буде необхідно.

Про це заявила глава МЗС Анналена Бербок на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми на 150% на стороні України та українського народу. І ми будемо з ними стільки, скільки Україна та український народ нас потребуватимуть", - заявила Бербок.

За її словами, до 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло стати для Росії основою вторгнення, але зараз ситуація змінилася на 180 градусів.

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"Ми постачатимемо Україні зброю стільки, скільки в цьому буде необхідність", - сказала глава МЗС Німеччини.