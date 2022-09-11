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Завдання США та союзників - максимально посилити позицію України на перемовинах із РФ, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нуланд

США і союзники продовжують підтримувати Україну, щоб зміцнити позицію нашої країни за столом переговорів. Це допоможе посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Війна завжди закінчується дипломатією. Але коли пора сідати за стіл і за яких обставин - вирішувати Україні. Наше завдання - допомогти Україні разом з нашими союзниками зайняти якомога сильнішу позицію на цих переговорах, щоб дати зрозуміти Путіну, що цю його авантюру потрібно звернути назад", - заявила Нуланд.

Вона додала, що США та інші партнери України продовжують вести переговори, щоб нинішній контрнаступ українських військ був максимально успішним.

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Також Нуланд зазначила, що на саміті "Великої двадцятки" у листопаді в Індонезії потрібно, щоб якнайбільше світових лідерів звернули увагу на порушення Росією міжнародного права та своїх зобов'язань як члена ООН.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
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11.09.2022 14:26
+9
Так, але гадині спочатку голову відірвати, після і поговорити можна
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11.09.2022 14:25
+7
1, РБК УКРАЇНА - дочірня підприємство рашки
питання - не пора лі його закрити , а не цитувати
2. е ще Інтерфакс Україна - теж належить кацапському концерну
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11.09.2022 14:27
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На перемовинах???
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11.09.2022 14:20 Відповісти
Війна завжди закінчується дипломатією Джерело: https://censor.net/ua/n3366407
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11.09.2022 14:22 Відповісти
Так, але гадині спочатку голову відірвати, після і поговорити можна
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11.09.2022 14:25 Відповісти
Такого плану всі ж і притримуються.
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11.09.2022 14:29 Відповісти
...Про капітуляцію паРаші та реперації.
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11.09.2022 14:38 Відповісти
Так, коли потвори заволають , що згідні на всі умови, тільки не руйнуйте мацкву
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11.09.2022 15:07 Відповісти
На яких перемовинах???
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11.09.2022 14:20 Відповісти
На майбутніх. 🙂
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11.09.2022 14:22 Відповісти
"...продовжують вести переговори (???) щоб наступ ЗСУ був максимально успішний(????😲😲)..." ***,ну що за маячня? США починають займатися хернею.🤦
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11.09.2022 14:24 Відповісти
Мається на увазі між собою (партнерами)
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11.09.2022 14:27 Відповісти
Що занах, які в біса перемовини?
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11.09.2022 14:22 Відповісти
Ти думаєш що війна закінчиться перемогою, з виходом наших до кордонів скрєпостана? Ніт. Там будуть ці "перемовини", бо на території росії Україна вести бойові дії не буде. І не тому, що цього не захоче саме Україна.
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11.09.2022 14:26 Відповісти
Зеленський хоче вести бойові дії на території росії?
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11.09.2022 14:30 Відповісти
Зеленський - це вся Україна?
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11.09.2022 14:32 Відповісти
тоді його потрібно поміняти
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11.09.2022 15:01 Відповісти
Та я ж не проти. Більше того - я його не обирав.
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11.09.2022 15:19 Відповісти
А що, хтось казав що ЗСУ підуть на Моксель?
Звільнимо свою землю.
Нам чужого не потрібно.
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11.09.2022 14:31 Відповісти
А якщо вести правонаступництво не від усср (окупованої УНР), а від самої УНР? Фактично зараз продовжується війна з УНР 1918 року, акту капітуляції УНР не підписувала.
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11.09.2022 15:36 Відповісти
про негайне повернення наших земель, окупованих з 2014р. і сплату репарацій. Це краще ніж військовий шлях, звісно якщо рашка на таке піде, в чому я сумніваюся (за Крим будуть чіплятися до останнього).
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11.09.2022 14:28 Відповісти
Це ви за останні три роки? Коли мух навітьне збували, а не помічали взагалі?
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11.09.2022 17:45 Відповісти
ЯКІ ПЕРЕМОВИНИ НУЛАНД - НАФІГ.
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11.09.2022 14:24 Відповісти
Вона це говорить на випадок капітуляції мацкви Правильно - треба посилювати позиції
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11.09.2022 14:32 Відповісти
Проти США не попреш.
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11.09.2022 14:24 Відповісти
Только не с куйлом.
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11.09.2022 14:25 Відповісти
.
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11.09.2022 14:26 Відповісти
1, РБК УКРАЇНА - дочірня підприємство рашки
питання - не пора лі його закрити , а не цитувати
2. е ще Інтерфакс Україна - теж належить кацапському концерну
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11.09.2022 14:27 Відповісти
А хутіна треба на Гиляку , а не на самміт 20
ХОЧА МОЖНО І ПОЕДНАТИ ЦІ.ДВА ДІЙСТВА
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11.09.2022 14:30 Відповісти
Так а що, фуйло вже йде на переговори?
Викинув білий прапор?
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11.09.2022 14:28 Відповісти
Мабуть доки в паРащі жінки народжують вони не викинуть білий прапор.
Інша справа "шаг доброй волі" 😁
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11.09.2022 14:40 Відповісти
Ось й підтверджуються натяки від журналістів УП ПРО ВІЗИТ БЛІНКЕНА НА ТЕМУ ПЕРЕМОВИН З РАШИСТАМИ
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11.09.2022 14:40 Відповісти
Нафіг всі перемовини з паРашею.
Хай згине у віках назавжди, дай Бог.
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11.09.2022 14:41 Відповісти
А може це форма тиску на скидувачів Хйла?
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11.09.2022 14:42 Відповісти
Доречі прямо з лігова зрадників ОПУ ПОСЛАННЯ ДЛЯ ПІДАРАШКИ
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11.09.2022 14:50 Відповісти
Чомусь саме РБК ВИДАЛО ЦЮ ЦИТАТУ ВІД НУЛАНД
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11.09.2022 14:45 Відповісти
УП ДАЛИ ПОДІБНЕ ВІД САЛІВАНА НА. ОМУ Ж ЗБІГОВИСЬКУ Yes
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11.09.2022 14:47 Відповісти
тим часом орки продовжують просуватися на Бахмут...кодему втрачено
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11.09.2022 15:59 Відповісти
Переговори можуть бути лише щодо умов капітуляції. Хоча можна ще про те, з якого сорту дерева буде шибениця для Путіна.
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11.09.2022 16:07 Відповісти
Які нах.... перемовини??!!
Треба бути пильними, щоб зєлька з прихвостнями не побігли рятувати пуйла, раніше ніж москалі капітулюють!
Як важко битися з ворогом, в постійному очікуванні зради, ножа у спину .....
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11.09.2022 17:00 Відповісти
 
 