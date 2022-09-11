Завдання США та союзників - максимально посилити позицію України на перемовинах із РФ, - Нуланд
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США і союзники продовжують підтримувати Україну, щоб зміцнити позицію нашої країни за столом переговорів. Це допоможе посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна.
Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Війна завжди закінчується дипломатією. Але коли пора сідати за стіл і за яких обставин - вирішувати Україні. Наше завдання - допомогти Україні разом з нашими союзниками зайняти якомога сильнішу позицію на цих переговорах, щоб дати зрозуміти Путіну, що цю його авантюру потрібно звернути назад", - заявила Нуланд.
Вона додала, що США та інші партнери України продовжують вести переговори, щоб нинішній контрнаступ українських військ був максимально успішним.
Також Нуланд зазначила, що на саміті "Великої двадцятки" у листопаді в Індонезії потрібно, щоб якнайбільше світових лідерів звернули увагу на порушення Росією міжнародного права та своїх зобов'язань як члена ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Звільнимо свою землю.
Нам чужого не потрібно.
питання - не пора лі його закрити , а не цитувати
2. е ще Інтерфакс Україна - теж належить кацапському концерну
ХОЧА МОЖНО І ПОЕДНАТИ ЦІ.ДВА ДІЙСТВА
Викинув білий прапор?
Інша справа "шаг доброй волі" 😁
Хай згине у віках назавжди, дай Бог.
Треба бути пильними, щоб зєлька з прихвостнями не побігли рятувати пуйла, раніше ніж москалі капітулюють!
Як важко битися з ворогом, в постійному очікуванні зради, ножа у спину .....