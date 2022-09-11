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Окупанти втекли з території прикордонної Золочівської громади на Харківщині, - селищний голова Коваленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Російська армія пішла з території прикордонної Золочівської громади на Харківщині.

Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Люди бачили, як вони сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були тимчасово окуповані, це Турово, Макарово. На сьогодні, за даними місцевих, москалі відійшли звідти у сторону Козачої Лопані, а російські військові, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ", - розповів він.

Також Коваленко додав, що близько 02:30 ночі окупанти обстріляли Золочів, пошкоджень зазнали два будинки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Германия распрощалась с российским газом навсегда. Немецкие энергокомпании заключают контракты на закупку СПГ на 15-20 лет.

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11.09.2022 14:36 Відповісти
Харківщина по ходу вже вся наша. Пишуть у Вовчанську місцеві ходять з нашими прапорами! Слава ЗСУ! Віримо Залужному!Але чекаємо підтвердження,тому що деякі гарячі голови біженці хочуть повертатися,не спішіть!!!!
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11.09.2022 14:40 Відповісти
На Харківщині військовою операцією командує генерал Сирський. Так вірьте і йому теж.
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11.09.2022 17:17 Відповісти

"Село Гнилиця у Великобурлуцькому районі Харківської області перейшло під контроль ЗСУ"(с)
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11.09.2022 15:06 Відповісти
https://aqqwer.livejournal.com/289549.html
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11.09.2022 15:10 Відповісти
Пора бити кацапів на їхній території! Бо вони будуть лупити по нас звідти. (Хоча вони і так з своєї території шмаляють)
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11.09.2022 15:13 Відповісти
Когда закончится война, наши генералы будут нарасхват во всех военных академиях мира.
Такого опыта, какой есть у украинских стратегов, нет и никогда не было больше ни у кого.
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11.09.2022 17:31 Відповісти
 
 