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Зеленський про трагедію 9/11: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

9/11

Україна щодня зазнає ракетних обстрілів з боку Російської Федерації, тому добре знає, що таке тероризм.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні віддаємо шану пам’яті жертв терактів 11.09.2001. Цей день - один з найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові. Тероризм - зло, якому не місце в сучасному світі!" - вважає Зеленський.

Зеленський про трагедію 9/11: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня 2001 року

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року у США сталася серія із чотирьох координованих терористичних актів-самогубств членами терористичної організації "Аль-Каїда". Крім 19 терористів, у результаті атак загинуло 2977 осіб, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами. Теракт став найбільшим в історії США за кількістю жертв.

Автор: Анна Судак
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Кара и Карма всегда настигают террористов.
Кем бы они ни были.
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11.09.2022 14:52 Відповісти
Американці аль-каїду, яка забрала 11 вересня 3000 життів, - назвали терористичною організацією, а мордор, від рук якого лише в Україні за п'ять місяців загинули 5237 мирних жителів і 7035 людей дістали поранення, - навіть спонсором тероризму не можуть назвати.
Якийсь сюрреалізм та непослідовність.
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11.09.2022 14:59 Відповісти
Тому що раша не спонсор тероризму. Раша це і є терорист.

(хоча... тут іще треба розібратися, хто стояв за спиною Аль-Каїди...)
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11.09.2022 15:33 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим. RIP

Символічно, що саме на цей день припав український контрнаступ.
Бо війна проти тероризму триває.

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11.09.2022 16:06 Відповісти
Американцы могут объяснить, чем Бен Ладан, отличается от ***** .
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11.09.2022 16:11 Відповісти
А що там сталось з терористом Цимахом??? Що , Простили и забыли??? Чи з тими терористами, що вбили Даню Дідика, а потім їх просто віддали на росію...
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11.09.2022 16:53 Відповісти
Порівнювати діяння терористів та кацапні - це як порівнювати привласнення одного автомобіля та 300 вагонів гуманітарки...
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11.09.2022 18:04 Відповісти
ты гадина зеленая концерт Безлеру давал когда Рыбака резали.. представляю твои сочуствия американскому народу
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11.09.2022 18:56 Відповісти
 
 