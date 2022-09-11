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Окупанти тікають у бік Луганська та Росії. У Станиці Луганській 12-кілометрова черга, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

На пункті пропуску в Станиці Луганській наразі спостерігається черга довжиною 12 кілометрів. Окупанти тікають в бік Луганська та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у коментарі РБК-Україна.

"Ми фіксуємо дуже багато техніки підбитої, на трасах знаходиться, скоріше за все відтягують десь з Ізюмського напрямку. Партизанський рух більше став активний, тому що і в Кременній, і в Старобільському районі піднімали над адмінбудівлями або на електровежах українські прапори і, до речі, їх не знімали, або окупанти поїхали, або колаборанти бояться. Більше того, ми ж фіксуємо, що вони тікають в бік Луганська і в бік Російської Федерації", - зазначив очільник регіону.

За словами Гайдая, наразі план який - остаточно відбити Ізюм і Лиман, а потім взятися за деокупацію Луганської області з того боку як раз на Сватово, Кремінну, Рубіжне.

"І вже достатньо потужно будемо, я впевнений, звільняти Луганську область, тому що нема їм де там закріпитись, таких місць нема. Ті наші міста вони повністю зруйнували, коли йшли в наступ. Тому я не бачу, де вони там будуть закріплюватись, за що чіплятись?" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
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11.09.2022 14:58
+39
Прикиньте шановне панство, ЭТО сколько ж вонючей ваты выедет с Украины, с купянска эти ****** тысячами выезжали на *********, це ж свято якесь, земля очиститься
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11.09.2022 14:48
+37
Як варіант. Їх можна і на поверхню не підіймати. Спускати їжу, вода там є - капає.
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11.09.2022 14:47
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Котел , потом на шахтах будут работать . Не кормить же их в тюрьме .
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11.09.2022 14:42 Відповісти
Як варіант. Їх можна і на поверхню не підіймати. Спускати їжу, вода там є - капає.
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11.09.2022 14:47 Відповісти
Отстраивать, что разрушили до кровяных мозолей и сильнее...
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11.09.2022 14:52 Відповісти
Нахрен такие работники нужны. Лишать гражданства и не пускать обратно в страну.
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11.09.2022 15:34 Відповісти
Послание Зеленскому?.. Я рада что генералы вышли публично!

https://youtu.be/oUV2U1RVujU
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11.09.2022 14:58 Відповісти
Не розумію, яка черга на Станиці Луганській? Вона ж глибоко на окупованій території. То звідки і куди їдуть? з території, окупованої після 24 лютого на територію, окуповану в 2014 році?
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11.09.2022 15:12 Відповісти
Теж не розумію. Може на тлі загальної ейфорії робляться такі заяви.
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11.09.2022 15:45 Відповісти
Від Лисичанську до Станиці майже однаково, як від Чугуєва до Купянська.
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11.09.2022 16:19 Відповісти
какие нах шахты? о_о позакрывать их к херам, все до одной. Хватит уже, услышали донбасс.
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11.09.2022 15:17 Відповісти
Зараз їх черга Україну слухати.
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11.09.2022 16:20 Відповісти
Треба не промахнутись.
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11.09.2022 14:43 Відповісти
НЕ ТИКАЮТ А ПЛАНОВО РАСПЫЛЯЮТСЯ....
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11.09.2022 14:45 Відповісти
Вони ж казали: Перегруповуються.
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11.09.2022 14:48 Відповісти
Пошло хгавно по трубам
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11.09.2022 14:48 Відповісти
Прикиньте шановне панство, ЭТО сколько ж вонючей ваты выедет с Украины, с купянска эти ****** тысячами выезжали на *********, це ж свято якесь, земля очиститься
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11.09.2022 14:48 Відповісти
І я так подумав. Скільки ж їх возз'єднається зі своєю метою. Яке ж свято!
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11.09.2022 14:51 Відповісти
..а скільки цієі мразоти повернеться назад і буде далі паскудити життя свідомим українцям!(( І нічого не зробиш.
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11.09.2022 14:53 Відповісти
Ти Правий на 100 відсотків!!! Зараз має відбутися очищення
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11.09.2022 14:53 Відповісти
Головне їх потім назад в України не пускати, бо документи України у багатьох на руках, чи пропускати цих "українців" через фільтраційні табори де будуть працювати патріоти України.
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11.09.2022 14:55 Відповісти
В чому драматизм ситуації для русні: тамтешня вата 8 років сиділа мовчки і вела чорний список всіх, кому хоче помститися. Зараз, після приходу братушек, вона себе максимально проявила. Місцеві побачили, відчули і тепер самі будуть рвати на шмаття без жалю. Тому, вибір не великий. Тільки ставати на педалі.
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11.09.2022 15:05 Відповісти
"черга довжиною 12 кілометрів" - невже це орки в черзі стоять? Може то місцеві "любітєлі руского міра" звалюють на свою "історічєскую родіну"?
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11.09.2022 14:49 Відповісти
Саме так.
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11.09.2022 14:52 Відповісти
Бояться коли страшно
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11.09.2022 14:50 Відповісти
Гарні новини у вересні
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11.09.2022 14:53 Відповісти
а как дышал! как дышал!
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11.09.2022 15:02 Відповісти
а у мокшан наоборот..... причем, многие, знающие историю расеи, отмечают, что по обычаю проблемы начинаются в августе, а в октябре кончаются жопой....
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11.09.2022 15:10 Відповісти
Вся паРаша це одна велика дупа, де тільки два міста живуть більш менш по людськи,
тому кінець паРащі це свято для всього світу.
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11.09.2022 15:15 Відповісти
..Ви натякаєте на другу Велику Жовтневу революцію у смердячій? То можна... якраз на 105-тиріччя першої! Потім громадянську війну років на пять... Історію треба не тільки знати, ії треба ще й обов*язково відчути практично!
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11.09.2022 15:45 Відповісти
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11.09.2022 15:21 Відповісти
трохи напрягає постійний пі3дьож від цього Гайдая. вчора вже заявляв мало не про взяття Листчанська, а зараз лише будуть бої за Сватово і Рубіжне? нащо брехати?
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11.09.2022 14:54 Відповісти
Шо ви хочете? Достатьно того шо він не вліз в колаборацію.
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11.09.2022 14:58 Відповісти
На карту подивись лапоть.
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11.09.2022 14:59 Відповісти
Русня мандруй к своим рязаням
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11.09.2022 15:38 Відповісти
Треба бити по тій черзі, не жаліти їх !!! Смерть рашистським окупантам !!!
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11.09.2022 14:56 Відповісти
👍👍👍
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11.09.2022 15:16 Відповісти
Нехай зйобуються і якнайбільше. Полегшать життя всім нам і правоохоронним оранам. Бо нєт тела - нєт дєла. А так , в юридичній процедурі будуть відволікатися масси людей і коштів. А на виході як завжди пшик у вигляді трьох років умовно з річним випробувальним терміном.
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11.09.2022 14:57 Відповісти
пусть лучше валят сразу на Марс..
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11.09.2022 14:58 Відповісти
А Марс за что?
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11.09.2022 15:05 Відповісти
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11.09.2022 14:58 Відповісти
А хіба Ізюм ще не під повним контролем ЗСУ?
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11.09.2022 14:59 Відповісти
Под полным будет тогда, когда наши бойцы зайдут в каждый дом и проверят, чтоб не было таких как ты
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11.09.2022 15:40 Відповісти
Тікайте,тварі,поки є можливість,бо інакше вам буде піз###да.
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11.09.2022 14:59 Відповісти
отжатые у мокшан десятки единиц техники!
https://twitter.com/i/status/1568916723998367744
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11.09.2022 15:00 Відповісти
не отжатые, а брошенные с полным БК и горючкой. Бежали аж лапти сверкали
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11.09.2022 15:41 Відповісти
какаяразница...., лут, он и в Африке лут......
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11.09.2022 15:47 Відповісти
А що нема чим ***....ти по тій 12- кілометровій черзі???
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11.09.2022 15:02 Відповісти
рузьким і собакам виходу нема.
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11.09.2022 15:02 Відповісти
.. та хватить вже собак принижувати!!! Майте совість! Ну рівняти собак до смердячих рузьких... це не зовсім добре!
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11.09.2022 16:11 Відповісти
Брехня,вини не тікають,а їдуть на екскурсію в Москву карусельку подивитись яку путлер вчора відкривав.
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11.09.2022 15:03 Відповісти
кстати каруселька вчера и поламалась,кацапы час сидели на верху чертового колеса ждали пока починят...Что ни делает дурак,
Все он делает не так.))))
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11.09.2022 15:07 Відповісти
а чего мацква с большой буквы?
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11.09.2022 15:42 Відповісти
При всем уважении к Гайдаю, такие вещи должен озвучивать Генштаб.
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11.09.2022 15:06 Відповісти
А при чем тут Гайдай? Вчера массово начала появлятся видео с бегством
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11.09.2022 15:33 Відповісти
Да знаю. Но ведь просили не облегчать задачу врагу.
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11.09.2022 15:44 Відповісти
Sergey Naumovich

20 мин. ·

Україну в ці хвилини надовго або назавжди добровільно лишають виборці Партії регіонів, ОПЗЖ та інші любителі росії і путіна. Бояться етнічних/політичних чисток на сході країни, послухавши страшилки російської пропаганди. Черги на кордонах в бік РФ розтягнулися на кілометри. Це явище я б назвав Великим очищенням. Процес ідеальний, бо добровільний! Росія у тебе в душі - самостійно відправляйся на росію! На черзі - Крим.
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11.09.2022 15:11 Відповісти
******* авіацією по цих колонах на КПП!
Там лише кацапня, колаборанти та зрадники!!!
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11.09.2022 15:15 Відповісти
Ось що лайкає Валерій Залужний
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11.09.2022 15:43 Відповісти
В листі мінфіну рф від 26.08.2022 року під номером 09-0-06/90526 зазначено, що "Согласно информации, предоставленной Минобороны, по состоянию на 24.08.2022 в ходе проведения специальной военной операции на Украине погибли 48759 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации".

Детальніше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1568939290104659968?t=KYeG_36a3NVKwfL0fT5yzA&s=19
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11.09.2022 15:48 Відповісти
то виходить дані генштабу вірні. Це хорошо.
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11.09.2022 15:53 Відповісти
Ні, дані Генштабу ЗСУ занижені на 3059 ліквідованих рашистів.
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11.09.2022 16:07 Відповісти
.. а хто рахував лугандонську мразоту? А вагнерівців? А русьГвардію? Це ж не МО смердячої рашки!
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11.09.2022 16:15 Відповісти

на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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11.09.2022 17:16 Відповісти
Може я трохи не в темi. але.... а чого там черга - своi вертаються додому...хм? Там що, митний контроль???? Чого "своiх до себе" не пускають???
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11.09.2022 17:17 Відповісти
Там в основном все наши кто сотрудничал с оккупантами. Их очень серъезно проверяют, держат сутками на границе. Боятся диверсантов.
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11.09.2022 17:44 Відповісти
Все звісно звучить гарно, але знаєте, що дивно? Що Луганську область не чіпають... що б це означало? Якраз рівнесечко по кордоні Луганської області звільнення закінчуються....

ПІДОЗРІЛО, ******* договорняками!
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11.09.2022 20:05 Відповісти
В Мелитополе торговка нижним бельем грозится сдать рашистам пустые квартиры
(фото, видео)

https://ria-m.tv/news/295207/v_melitopole_torgovka_nijnim_belem_grozitsya_sdat_rashistam_pustyie_kvartiryi_%28foto_video%29.html

12 августа 2022



Так случилось, что Центральный и "Образцовый" рынки Мелитополя стали рассадником сепаратистов.

Здесь с шампанским отмечали день рассеи прямо разложив еду на прилавках с товаром.
Хотя, похоже, некоторым предпринимателям все равно что отмечать, хоть день освобождения Африки, лишь бы повод выпить был. Именно этот рынок облюбовали российские солдаты. Здесь к ним особенно любезны.

Дошло до того, что на этом рынке коллаборанты уже даже не выходя из-за прилавка записывают видеообращения в которых призывают жалеть русских солдат. Прославилась на фоне бюстгальтеров и трусов местная любительница «узкого мира» Инна Шелудько. После просмотра этого видео всем покупателям рекомендовано обходить стороной этот киоск. Или, как минимум, держать язык за зубами, чтобы не оказаться в плену у рашистов.

Себя эта дама необъятных размеров называет блогером. И частенько выкладывает разного рода откровенную «дичь» в эфире вроде восхищения российской пайкой в виде дармовых макарон и тушенки от оккупантов.



Однако этим Шелудько решила не ограничиваться. Жители Мелитополя, которые выехали из города из-за своей проукраинской позиции стали жаловаться на то, что богиня маркетинга в сфере трусов и бюстгалтеров грозится направо и налево сдать в комендатуру адреса пустующих квартир из которых эвакуировались люди. Мелитопольцы задают резонный вопрос: что делать в таком случае?









Но и это еще не все. Коллаборантка из Мелитополя уже договорилась до обвинения жены Президента Елены Зеленской в том, что она просит у мирового сообщества помочь Украине с поставками оружия в борьбе со страной-террористом россией. А от самого Зеленского мелитопольская коллаборантка требует стать на колени перед путиным. Как говорится, без комментариев.



В случае, если вам известны факты сотрудничества каких-либо лиц с оккупантами Мелитополя, просим анонимно подавать указанную информацию на специально созданный электронный ящик: [email protected]

Подробнее о возможных формах сотрудничества с оккупационной администрацией и формате предоставления информации - в чат-боте Мелитопольского городского совета:

Вкладка «Сообщить о коллаборанте».
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11.09.2022 20:22 Відповісти
Задумался... что сделать с нашими ватниками в Латвии, чтобы они утикали не оглядываясь обратно в родные ***** дидов. Вызвать ракеты ***** сюда не очень хочется.
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11.09.2022 23:06 Відповісти
Спілкування виключно латиською мовою. Найкращий рецепт.
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12.09.2022 00:17 Відповісти
 
 