Окупанти тікають у бік Луганська та Росії. У Станиці Луганській 12-кілометрова черга, - Гайдай
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На пункті пропуску в Станиці Луганській наразі спостерігається черга довжиною 12 кілометрів. Окупанти тікають в бік Луганська та Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у коментарі РБК-Україна.
"Ми фіксуємо дуже багато техніки підбитої, на трасах знаходиться, скоріше за все відтягують десь з Ізюмського напрямку. Партизанський рух більше став активний, тому що і в Кременній, і в Старобільському районі піднімали над адмінбудівлями або на електровежах українські прапори і, до речі, їх не знімали, або окупанти поїхали, або колаборанти бояться. Більше того, ми ж фіксуємо, що вони тікають в бік Луганська і в бік Російської Федерації", - зазначив очільник регіону.
За словами Гайдая, наразі план який - остаточно відбити Ізюм і Лиман, а потім взятися за деокупацію Луганської області з того боку як раз на Сватово, Кремінну, Рубіжне.
"І вже достатньо потужно будемо, я впевнений, звільняти Луганську область, тому що нема їм де там закріпитись, таких місць нема. Ті наші міста вони повністю зруйнували, коли йшли в наступ. Тому я не бачу, де вони там будуть закріплюватись, за що чіплятись?" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/oUV2U1RVujU
тому кінець паРащі це свято для всього світу.
https://twitter.com/i/status/1568916723998367744
Все он делает не так.))))
20 мин. ·
Україну в ці хвилини надовго або назавжди добровільно лишають виборці Партії регіонів, ОПЗЖ та інші любителі росії і путіна. Бояться етнічних/політичних чисток на сході країни, послухавши страшилки російської пропаганди. Черги на кордонах в бік РФ розтягнулися на кілометри. Це явище я б назвав Великим очищенням. Процес ідеальний, бо добровільний! Росія у тебе в душі - самостійно відправляйся на росію! На черзі - Крим.
Там лише кацапня, колаборанти та зрадники!!!
Детальніше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1568939290104659968?t=KYeG_36a3NVKwfL0fT5yzA&s=19
на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.
Виявити. Розкрити. Оприлюднити.
колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.
https://evocation.info/uk/
ПІДОЗРІЛО, ******* договорняками!
(фото, видео)
https://ria-m.tv/news/295207/v_melitopole_torgovka_nijnim_belem_grozitsya_sdat_rashistam_pustyie_kvartiryi_%28foto_video%29.html
12 августа 2022
Так случилось, что Центральный и "Образцовый" рынки Мелитополя стали рассадником сепаратистов.
Здесь с шампанским отмечали день рассеи прямо разложив еду на прилавках с товаром.
Хотя, похоже, некоторым предпринимателям все равно что отмечать, хоть день освобождения Африки, лишь бы повод выпить был. Именно этот рынок облюбовали российские солдаты. Здесь к ним особенно любезны.
Дошло до того, что на этом рынке коллаборанты уже даже не выходя из-за прилавка записывают видеообращения в которых призывают жалеть русских солдат. Прославилась на фоне бюстгальтеров и трусов местная любительница «узкого мира» Инна Шелудько. После просмотра этого видео всем покупателям рекомендовано обходить стороной этот киоск. Или, как минимум, держать язык за зубами, чтобы не оказаться в плену у рашистов.
Себя эта дама необъятных размеров называет блогером. И частенько выкладывает разного рода откровенную «дичь» в эфире вроде восхищения российской пайкой в виде дармовых макарон и тушенки от оккупантов.
Однако этим Шелудько решила не ограничиваться. Жители Мелитополя, которые выехали из города из-за своей проукраинской позиции стали жаловаться на то, что богиня маркетинга в сфере трусов и бюстгалтеров грозится направо и налево сдать в комендатуру адреса пустующих квартир из которых эвакуировались люди. Мелитопольцы задают резонный вопрос: что делать в таком случае?
Но и это еще не все. Коллаборантка из Мелитополя уже договорилась до обвинения жены Президента Елены Зеленской в том, что она просит у мирового сообщества помочь Украине с поставками оружия в борьбе со страной-террористом россией. А от самого Зеленского мелитопольская коллаборантка требует стать на колени перед путиным. Как говорится, без комментариев.
В случае, если вам известны факты сотрудничества каких-либо лиц с оккупантами Мелитополя, просим анонимно подавать указанную информацию на специально созданный электронный ящик: [email protected]
Подробнее о возможных формах сотрудничества с оккупационной администрацией и формате предоставления информации - в чат-боте Мелитопольского городского совета:
Вкладка «Сообщить о коллаборанте».