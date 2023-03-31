УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5932 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
1 890 14
війна (56882) Єврокомісія (946) Євросоюз (7138) фон дер Ляєн Урсула (529) відбудова (273)

Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на її шляху до ЄС, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що українці нині виборюють європейські цінності.

Про це вона написала у твіттері, коментуючи публікацію Єврокомісії щодо підтримки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також борються за наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня російської війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на її шляху до ЄС", - написала посадовиця.

Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на її шляху до ЄС, - фон дер Ляєн 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потреби України у відновленні наближаються до $350 млрд, - Єврокомісія

Напередодні в акаунту Єврокомісії опублікували звіт про допомогу Україні.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
А хутіна в Гаагу
показати весь коментар
11.09.2022 15:26
+4
щоб зробити Україну сильною, європейською державою,
треба звільнити її від ОП та всього зеленого болота
яке так успішно збудував зе...
показати весь коментар
11.09.2022 15:38
+3
Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, ******* країну
без єрмаків,татарових та шншої зе-шолупені
показати весь коментар
11.09.2022 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, ******* країну
без єрмаків,татарових та шншої зе-шолупені
показати весь коментар
11.09.2022 15:25 Відповісти
Без кацапських коментарів обійдемося.
показати весь коментар
11.09.2022 15:28 Відповісти
з ЗЄ-лєнським нам доведеться попрощатись - рабів в Європу не пускають.
але ми будемо дивитись його "Квартал на зоні"
Інколи, щоб пересвідчитись де він є
показати весь коментар
11.09.2022 16:34 Відповісти
дійшов весь глибинний зміст ремонтування камер в ізоляторах та на зонах..
показати весь коментар
11.09.2022 17:29 Відповісти
А хутіна в Гаагу
показати весь коментар
11.09.2022 15:26 Відповісти
Наші потомки будуть жити у вільній, процвітаючій і незалежній Україні і вони будуть на віки памятати, хто з нами став поруч і підставив сильне плече в боротьбі з моськовітською фашистською навалою.
показати весь коментар
11.09.2022 15:26 Відповісти
звідки стільки пафосної маячні??
показати весь коментар
11.09.2022 17:31 Відповісти




YOUTUBE.COM

Голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук висловив позицію в ефірі Г https://www.youtube.com/watch?v=nJlT5tyHkuk
показати весь коментар
11.09.2022 15:32 Відповісти
Мар'яша Безумна з Д'єрмачком вже потирають потні ручонки. Бабло на горизонті!
показати весь коментар
11.09.2022 15:33 Відповісти
щоб зробити Україну сильною, європейською державою,
треба звільнити її від ОП та всього зеленого болота
яке так успішно збудував зе...
показати весь коментар
11.09.2022 15:38 Відповісти
Дякую!! Допоможить позбутися зелених крадіїв, та скоротити дер службовців на 90%, суддівську та митну мафия всю геть.✊🔱
показати весь коментар
11.09.2022 16:32 Відповісти
Зечмоньі решту негативу ніхто у нас не буде вичичати.Це наше з вами завдання.
показати весь коментар
11.09.2022 17:03 Відповісти
 
 