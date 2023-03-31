Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на її шляху до ЄС, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що українці нині виборюють європейські цінності.
Про це вона написала у твіттері, коментуючи публікацію Єврокомісії щодо підтримки України, інформує Цензор.НЕТ.
"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також борються за наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня російської війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на її шляху до ЄС", - написала посадовиця.
Напередодні в акаунту Єврокомісії опублікували звіт про допомогу Україні.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар11.09.2022 15:26
+4 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар11.09.2022 15:38
+3 anna konovalenko
показати весь коментар11.09.2022 15:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
без єрмаків,татарових та шншої зе-шолупені
але ми будемо дивитись його "Квартал на зоні"
Інколи, щоб пересвідчитись де він є
YOUTUBE.COM
Голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук висловив позицію в ефірі Г https://www.youtube.com/watch?v=nJlT5tyHkuk
треба звільнити її від ОП та всього зеленого болота
яке так успішно збудував зе...