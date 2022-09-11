Росія відмовилася від наміру проводити "референдуми" на окупованих територіях через контрнаступ ЗСУ на Харківщині, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська влада відклала на невизначений термін "приєднання" окупованих територій сходу та півдня України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".
Співрозмовники пояснили журналістам, що єдина причина цього рішення - успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку. Джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії. На Херсонщині російські політтехнологи, які готували референдум, поки що залишаються.
Видання зазначає, що на початку вересня секретар генради "Єдиної Росії" перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак оголосив, що псевдореферендуми "правильно і символічно" провести 4 листопада - у День народної єдності.
Це перша конкретна дата "референдумів", яку відкрито називали російські чиновники. При цьому, за інформацією "Медузи", на самому початку війни в Кремлі були впевнені, що зможуть анексувати нові території вже у квітні. Потім через невдачі на фронті дедлайн перенесли на травень, а потім на 11 вересня - цього дня в Росії відбуваються регіональні вибори.
Коли знову не вдалося провести "референдуми", як стверджують джерела "Медузи", під тиском Путіна, якому "не терпиться" "приєднати" нові території, в адміністрації президента РФ встановили "остаточну" дату - 4 листопада.
За словами одного із співрозмовників "Медузи", вже наступного тижня окупаційні "військово-цивільні адміністрації" українських територій мали офіційно оголосити про початок підготовки до листопадового референдуму. Тепер усі ці плани "поставлені на стоп", "про листопад уже не йдеться".
Співрозмовники "Медузи" також наголосили, що російська влада не розуміє, коли зможе повернутися до обговорення конкретних дат можливого голосування - це залежить від того, як розвиватиметься контрнаступ України. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на запитання "Медузи" про долю "референдумів" не відповів.
Будь ласка, зачекайте...
все населення чекало
не впав у могилу, це таке було...
на 11 сентября был намечен концерт газманова под названием "россия
впердездесь навсегда".
но он почему то не приехал.
так жалко...
наши приехали посмотреть, а у газманова что-то сорвалось...
(розчулено сякається)
Детальніше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1568939290104659968?t=KYeG_36a3NVKwfL0fT5yzA&s=19
Stephen King
@StephenKing
·
Sep 10
The Ukrainians are kicking some ass today.
SLAVA UKRAINI!
но самое интересное здесь границы на карте!
Белгород-Украина
Со слов офицеров рф, уже 10 сентября было дано устное распоряжение командирам подразделений прекратить обстрел и оставаться на занятых позициях. Эта информация подтверждается источниками с обеих сторон. ВСУ подтвердили, что 10 числа не было зафиксировано ни серьезных боев, ни артиллерийского обстрела со стороны россиян.
По предварительной информации, русня может быть пропущена с правого берега Днепра на левый, в результате чего они смогут отойти в Крым, если оставят матчасть, технику, оружие и боеприпасы.
Думаю, В.Ким под этот скот ппвр свинокомплексов выделит
"Про..али таку можливість"?
Замість тисяч полонених
h
ВНР Воронежская Народная Республика
КНР Курская Народная Республика
нікуйя
І орки це довго не розуміли
Якщо навіть проведуть референдум він не буде мати юридичної сили
і нічого не завадить обстріляти (ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ)
Референдумы необходимы!
На Кубани, Белгородщине, Брянщине, Курщине и т.д.
Об отказе от ненавистного лилипутинского режима и вхождении в состав Украины