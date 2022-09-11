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Росія відмовилася від наміру проводити "референдуми" на окупованих територіях через контрнаступ ЗСУ на Харківщині, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Російська влада відклала на невизначений термін "приєднання" окупованих територій сходу та півдня України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Співрозмовники пояснили журналістам, що єдина причина цього рішення - успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку. Джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії. На Херсонщині російські політтехнологи, які готували референдум, поки що залишаються.

Видання зазначає, що на початку вересня секретар генради "Єдиної Росії" перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак оголосив, що псевдореферендуми "правильно і символічно" провести 4 листопада - у День народної єдності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії назвали 4 листопада "правильною і символічною" датою для "референдумів" на окупованих територіях України

Це перша конкретна дата "референдумів", яку відкрито називали російські чиновники. При цьому, за інформацією "Медузи", на самому початку війни в Кремлі були впевнені, що зможуть анексувати нові території вже у квітні. Потім через невдачі на фронті дедлайн перенесли на травень, а потім на 11 вересня - цього дня в Росії відбуваються регіональні вибори.

Коли знову не вдалося провести "референдуми", як стверджують джерела "Медузи", під тиском Путіна, якому "не терпиться" "приєднати" нові території, в адміністрації президента РФ встановили "остаточну" дату - 4 листопада.

За словами одного із співрозмовників "Медузи", вже наступного тижня окупаційні "військово-цивільні адміністрації" українських територій мали офіційно оголосити про початок підготовки до листопадового референдуму. Тепер усі ці плани "поставлені на стоп", "про листопад уже не йдеться".

Співрозмовники "Медузи" також наголосили, що російська влада не розуміє, коли зможе повернутися до обговорення конкретних дат можливого голосування - це залежить від того, як розвиватиметься контрнаступ України. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на запитання "Медузи" про долю "референдумів" не відповів.

Також читайте: ГУР оприлюднило перелік "спостерігачів", яких Росія може залучити на "референдумах"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+24
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11.09.2022 15:35
+22
Российский разведывательный БПЛА "Орлан-10" был захвачен украинскими силами в Харьковской области - в полной комплектации, в транспортном контейнере, вместе с технической документацией.

h
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11.09.2022 15:43
+21
ну ніфіга собі)а шо так?)
все населення чекало
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11.09.2022 15:29
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ну ніфіга собі)а шо так?)
все населення чекало
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11.09.2022 15:29 Відповісти
По вопросу сдохло Хло аль нет... вот чего ждет население Земли... даже в самой России.... даже ненавидя украину зашкваренные ********* все одно презирают и ненавидят (боятся пока) Хло... и ждут когда Лебединное озеро балет начнут показывать трое суток... по центральным каналам Раша ТВ...
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11.09.2022 15:35 Відповісти
Коли льоньку закопували, "Лебедине озеро" 10 днів транслювали! А це ж велика расея - малесеньке *****...
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11.09.2022 16:20 Відповісти
не було такого
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11.09.2022 16:50 Відповісти
Не пам"ятаю такого...А те,що гроб з Брежневим майже
не впав у могилу, це таке було...
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11.09.2022 20:23 Відповісти
3 доби тільки у 1991 році транслювали..
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11.09.2022 16:45 Відповісти
Який нах референдум? Тут би вчасно змитися. а то буде кирдик.
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11.09.2022 15:45 Відповісти
в Изюме еще одна беда:
на 11 сентября был намечен концерт газманова под названием "россия вперде здесь навсегда".
но он почему то не приехал.
так жалко...
наши приехали посмотреть, а у газманова что-то сорвалось...
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11.09.2022 15:52 Відповісти
Он до сих пор пениса душилина ищет.
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11.09.2022 16:33 Відповісти
и не только он один
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11.09.2022 17:27 Відповісти
На Рубльовці незабаром проведемо референдум!
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11.09.2022 15:29 Відповісти
Як блаародно з рашенбоку!
(розчулено сякається)
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11.09.2022 15:29 Відповісти
росія не нові території приєднувати має, а сама розпастися.
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11.09.2022 15:30 Відповісти
Отакої ! "Киефь затридня" уже не треба ?
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11.09.2022 15:32 Відповісти
дпд все эти ихние "референдумы"..... проведут - не проведут..... ну пусть проведут, что это изменит?
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11.09.2022 15:32 Відповісти
все одно все до результатів війни буде зведено
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11.09.2022 15:42 Відповісти
наоборот, только хуже себе сделают - злее ******* их будут....
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11.09.2022 15:49 Відповісти
Готуються до референдуму приєднання Кубані до України..
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11.09.2022 15:32 Відповісти
В листі мінфіну рф від 26.08.2022 року під номером 09-0-06/90526 зазначено, що "Согласно информации, предоставленной Минобороны, по состоянию на 24.08.2022 в ходе проведения специальной военной операции на Украине погибли 48759 военослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации".

Детальніше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1568939290104659968?t=KYeG_36a3NVKwfL0fT5yzA&s=19
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11.09.2022 15:33 Відповісти
А шо так .
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11.09.2022 15:34 Відповісти


Stephen King

@StephenKing

·

Sep 10

The Ukrainians are kicking some ass today.
SLAVA UKRAINI!
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11.09.2022 15:35 Відповісти
А на москві слабо провести референдум? Поки туди не доїхали ВСУ ще можна встигнути! Виборчі бюлетені мають бути тільки українською,ніякої китайської,бо то Київська Русь,хоч і прогнивша.
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11.09.2022 15:35 Відповісти
Давня Україна більш зрозумілий термін.
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11.09.2022 15:38 Відповісти
Може Україна і давня та Київську Русь до якої намагається приєднатись орда,ніхто не відміняв,
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11.09.2022 16:18 Відповісти
Мерні по цимбалах де ви,а ми вже в Євросоюзі і ніяких ******* там не буде,вони вже зрозуміли хто справжній європеєць.
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11.09.2022 16:47 Відповісти
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11.09.2022 15:35 Відповісти
с конём парашной эстрады - есаулом газмясовым тоже прикольно получилось. завтрашний анонсированный концерт в изюме, как то типо "изюм навсегда с парашей" без всяких уважительных причин взял и отменил! ))
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11.09.2022 15:39 Відповісти
Свіжак. Село Западне визволене
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11.09.2022 15:41 Відповісти
кацапам треба макітру чухати - як би Укрїна не провела рєфєрендуми на Кубані і в Краснодарі.....
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11.09.2022 15:41 Відповісти
в мене теж третя зліва корова перднула, ну і кого це хвилює?
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11.09.2022 15:41 Відповісти
😂😂🤣
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11.09.2022 20:27 Відповісти
конашенков, как всегда, укладывает укронацистов пачками, и даже ракеты HARM (!)
но самое интересное здесь границы на карте!
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11.09.2022 15:42 Відповісти
шось там нечисто, паралельна реальність, як Матриця
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11.09.2022 15:50 Відповісти
норм! с потерей Харьковской области смирились, раз так подают!
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11.09.2022 15:54 Відповісти
знищили дві наших бригади типу показано
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11.09.2022 15:57 Відповісти
та ну понятно же, что это чушь.....
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11.09.2022 15:59 Відповісти
Матриця ч.5
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11.09.2022 16:00 Відповісти
чи Термінатор 6
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11.09.2022 16:02 Відповісти
"Полное уничтожение украинской армии", 5-я серия..... ))
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11.09.2022 16:04 Відповісти
Карта у него актализирована по итогам референдума
Белгород-Украина
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11.09.2022 16:15 Відповісти
с Белгорода там уже пачками валят, кто в Украине жить не хочет.... )))
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11.09.2022 16:22 Відповісти
В сети появилась информация, что командование вс рф в Херсонской области с вечера 9 сентября начало вести переговоры с командованием "Юг" ВСУ об сдаче и оставлении оккупированных территорий

Со слов офицеров рф, уже 10 сентября было дано устное распоряжение командирам подразделений прекратить обстрел и оставаться на занятых позициях. Эта информация подтверждается источниками с обеих сторон. ВСУ подтвердили, что 10 числа не было зафиксировано ни серьезных боев, ни артиллерийского обстрела со стороны россиян.

По предварительной информации, русня может быть пропущена с правого берега Днепра на левый, в результате чего они смогут отойти в Крым, если оставят матчасть, технику, оружие и боеприпасы.
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11.09.2022 15:43 Відповісти
Только полная капитуляция.
Думаю, В.Ким под этот скот ппвр свинокомплексов выделит
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11.09.2022 16:12 Відповісти
дай Бог....
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11.09.2022 16:38 Відповісти
Що потім?
"Про..али таку можливість"?
Замість тисяч полонених
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11.09.2022 16:39 Відповісти
потім утримувати?? маю сумнів, що Зе дасть дозвіл на уранові копальні
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11.09.2022 16:51 Відповісти
Краще +20 тис для для захисту Криму?
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11.09.2022 16:56 Відповісти
вчиться читати увесь пост..і думати при цьому
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11.09.2022 17:01 Відповісти
Зброї і *********** на них не вистачить?
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11.09.2022 17:06 Відповісти
дешевше уран видобувати..й корисніше
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11.09.2022 17:08 Відповісти
Путлер превращается из обычного ***** в ***********. Что в принципе закономерно при его патологической любви к рассуждениям о половых органах бабушки и дедушки...
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11.09.2022 15:43 Відповісти
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11.09.2022 15:51 Відповісти
Гомодрил наверняка уже в мьянме или в яме.
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11.09.2022 16:37 Відповісти
Российский разведывательный БПЛА "Орлан-10" был захвачен украинскими силами в Харьковской области - в полной комплектации, в транспортном контейнере, вместе с технической документацией.

h
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11.09.2022 15:43 Відповісти
8 полк спецназа затрофеїв орлани з наземками і всією документацією та кодами)) Це прям дуже топ
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11.09.2022 15:46 Відповісти
це барахло кажуть лям зєлєні коштує для військових росії
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11.09.2022 15:52 Відповісти
БНР Белгородская Народная Республика
ВНР Воронежская Народная Республика
КНР Курская Народная Республика
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11.09.2022 15:46 Відповісти
Йух вам,кацапи,а не референдум!
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11.09.2022 15:47 Відповісти
Орлани Орланами, але перекусити Мівінкою (у бійця в руці)-то святе😂😂😂🍲🍲🍲
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11.09.2022 16:18 Відповісти
Співрозмовники "Медузи" також наголосили, що російська влада не розуміє
нікуйя
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11.09.2022 15:48 Відповісти
Референдуми можливі коли одна із сторін підписала капітуляцію
І орки це довго не розуміли
Якщо навіть проведуть референдум він не буде мати юридичної сили
і нічого не завадить обстріляти (ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ)
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11.09.2022 15:53 Відповісти
Это вы, ребятишки, зря...
Референдумы необходимы!
На Кубани, Белгородщине, Брянщине, Курщине и т.д.
Об отказе от ненавистного лилипутинского режима и вхождении в состав Украины
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11.09.2022 16:08 Відповісти
Кацапам краще провести референдуми на Курілах і в Калінінграді і поставити всього 2 питання: Курілам.хочуть жити на засрашці чи Японії? а в Калінінграді чи на Засрашці чи Польщі!
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11.09.2022 16:20 Відповісти
Калінінград - це Кенігсберг до 1955 року, Пруссія, Німеччина
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11.09.2022 16:59 Відповісти
Пропагандисти відізвані ? Да втекли з першими пострілами. А з під Херсона ще не втекли, бо нема байдарок, да і чечени не випускають, алкашів Кіріенка та Турчака.
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11.09.2022 16:28 Відповісти
Предлагаю референдум в 7 ноября за разделение России на территории проживающих там народов. И членина перезахороните в кладбище Симбирска.
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11.09.2022 23:54 Відповісти
 
 