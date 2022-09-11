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Аеропорт "Львів" за наявності гарантії безпеки може першим відновити польоти, - міністр інфраструктури Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів,аеропорт

Технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, Кубраков наголосив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден - безпека, а не технічні питання.

Як повідомлялося, українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії РФ - із 24 лютого цього року.

Наприкінці липня Закарпатська облрада вирішила виділити 26 млн грн Ужгородському аеропорту, а голова облради Володимир Чубірко висловив упевненість, що його вдасться запустити "через місяць-другий". За його словами, перевагою Ужгородського аеропорту є те, що поріг злітно-посадкової смуги розташований за кількасот метрів від українсько-словацького кордону і для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі використовується повітряний простір Словаччини.

Проте за декілька днів голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита спростував заяви Закарпатської облради щодо планів швидкого відновлення роботи аеропорту "Ужгород". "… наразі заяви про відновлення роботи аеропорту - це не більше, ніж бажання та наміри", - наголосив Микита.

Автор: Ірина Дашківська
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Украинские военные разгромили из HIMARS убегавшую от них огромную колонну армии РФ

Мое желание, раньше загаданное здесь в комментах, исполнилось
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11.09.2022 15:49 Відповісти
це обзиваєтья попyтний копняк - я .уею з ціеї "другої армії світу"
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11.09.2022 16:26 Відповісти
"гарантії безпеки від ООН" ????? Вам скотам, тільки бабло відмивати. Про людей подумайте, чи вам ще мало гарантій від цих міжнародних імпотентів?
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11.09.2022 16:02 Відповісти
вирвіть мудакові язика
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11.09.2022 16:12 Відповісти
мда...а хто і куди буде літати?
чи може ви думаєте що літаки зі США відразу у Львів полетять замість безпечної Польщі?
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11.09.2022 16:13 Відповісти
Закрийте рота цим довбаним клоунам. Вони своєю тупістю займаються коригування вогнем рашистів. Чи вам нагадати, як закінчилась поїздка хламідії на яворівський полігон?!
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11.09.2022 16:19 Відповісти
 
 