Україна прагне сидіти за столом переговорів з РФ як переможець, а це вирішується на полі бою, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найкраще для України вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним після перемоги на полі бою.
Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на питання журналістів Le Journal du dimanche щодо заяви президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив за продовження діалогу з Путіним, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Макрон має право вирішувати, з ким говорити. Однак досвід нам показав, що найкраще місце для обговорень із Путіним - це поле бою", - розповів Кулеба.
Він переконаний, що телефонні розмови з Путіним доступні у будь-який час, але "це не принесе результатів".
"Це не має сенсу, бо він - брехун, і я гадаю, що Емманюель Макрон це знає. Я пам’ятаю надзвичайні зусилля, які він здійснив перед війною, щоб запобігти конфлікту. Не спрацювало. Нічого не вказує, що Путін відтоді змінив свою думку чи готовий до переговорів", - уточнив глава МЗС.
Водночас Кулеба не відкинув ідею Макрона про те, що "в правильний час" Україна може укласти мир з Росією шляхом переговорів.
"Будь-яка війна завершується дипломатією. Ще належить побачити, за яких умов ми підійдемо до цього моменту. В особі переможця? Чи переможеного? Ось що має значення. Ми хочемо сидіти за столом переговорів у становищі переможця. А це вирішується на полі бою", - підсумував Кулеба.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон виступає за продовження діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Він неодноразово проводив багатогодинні телефонні розмови з Путіним. Останній раз - 19 серпня. Президенти обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та організацію місії Міжнародного агентства з атомної енергії.
Будь ласка, зачекайте...
Не найкраще, а тільки в такому разі!
https://www.youtube.com/watch?v=Pel-isz33Lo
In Ukraine
навіть сімпотні дівчата знають що росіян треба перемагати і крапка!!!
Можна навіть "хохли" пробачити цього разу
Не стьоб і не пародія - це реально всьор кацапського поцреота:
пришли с войной, порушили миллионы жизней, убили десятки тысяч людей, искалечили как физически так и психологически еще тысячам, нанесли гигантский ущерб экономике страны
и скулят виршами графрманскими - пожалейте нас, бедненьких!
не, ребята.
не после Бучи
Не после Мощуна
не после Мариуполя
и т.д.
нет не дождетесь жалости.
презрение. ненависть и презрение.
❗️ПОПАЛАСЬ ГНИДА! Помните бурята, который издевался над украинскими пленным?
В ходе контрнаступления, ВСУ взяли в плен изверга, который издевался над пленными. Возмездия пид#раса ждало прямо на месте
https://www.youtube.com/watch?v=TJK4nNpswm0
Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.
Воєнна розвідка України оприлюднює https://gur.gov.ua/content/rosiiski-lotchyky-planuiut-vtechu-do-krain-pivdennoi-ameryky.html особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.
https://t.me/operativnoZSU/41174
а кацапських свиней за стіл не пускати
І он бог.
А ЗЄ разом з Єрмаком та всією їх шоблою у повному складі чекав би за колючим дротом рішення військово-польового суду.
Я взагалі за те, щоб перші 5 років після війни влада належала тільки військовим та волонтерам (не плутати з Арахамією та Тищенко).
І надалі, щоб президентом ніяким чином не могла стати людина, яка ухилялася від армії чи виконання громадянського долгу, як ЗЄ.
В ідеалі прохідним квитком до президентства повинна на деякий час стати участь у війні з РФ у лавах ЗСУ.