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Україна прагне сидіти за столом переговорів з РФ як переможець, а це вирішується на полі бою, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори,перемовини

Найкраще для України вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним після перемоги на полі бою.

Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на питання журналістів Le Journal du dimanche щодо заяви президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив за продовження діалогу з Путіним, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Макрон має право вирішувати, з ким говорити. Однак досвід нам показав, що найкраще місце для обговорень із Путіним - це поле бою", - розповів Кулеба.

Він переконаний, що телефонні розмови з Путіним доступні у будь-який час, але "це не принесе результатів".

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"Це не має сенсу, бо він - брехун, і я гадаю, що Емманюель Макрон це знає. Я пам’ятаю надзвичайні зусилля, які він здійснив перед війною, щоб запобігти конфлікту. Не спрацювало. Нічого не вказує, що Путін відтоді змінив свою думку чи готовий до переговорів", - уточнив глава МЗС.

Водночас Кулеба не відкинув ідею Макрона про те, що "в правильний час" Україна може укласти мир з Росією шляхом переговорів.

"Будь-яка війна завершується дипломатією. Ще належить побачити, за яких умов ми підійдемо до цього моменту. В особі переможця? Чи переможеного? Ось що має значення. Ми хочемо сидіти за столом переговорів у становищі переможця. А це вирішується на полі бою", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон виступає за продовження діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Він неодноразово проводив багатогодинні телефонні розмови з Путіним. Останній раз - 19 серпня. Президенти обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та організацію місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
Пишуть таке , чекаєм на відео .

❗️ПОПАЛАСЬ ГНИДА! Помните бурята, который издевался над украинскими пленным?

В ходе контрнаступления, ВСУ взяли в плен изверга, который издевался над пленными. Возмездия пид#раса ждало прямо на месте
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11.09.2022 16:18
+10
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11.09.2022 16:17
+7
Судячи з того, як Zeвиродки активно відмазують мільярди кремлівських олігархів, клоуни прагнуть представляти Україну у якості "какая разніца" за столом переговорів.
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11.09.2022 16:16
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Найкраще для України вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним після перемоги на полі бою.

Не найкраще, а тільки в такому разі!
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11.09.2022 16:14 Відповісти
і щоби ***** сидів під час перемовин на палі
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11.09.2022 16:15 Відповісти
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11.09.2022 16:17 Відповісти
Ще до "столу переговорів" далеко! Треба спочатку курку-мутанта добре поскубати. І для *уйла "дерев'яний макінтош" приміряти, а вже потім домовлятися про репарації.
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11.09.2022 16:15 Відповісти
Судячи з того, як Zeвиродки активно відмазують мільярди кремлівських олігархів, клоуни прагнуть представляти Україну у якості "какая разніца" за столом переговорів.
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11.09.2022 16:16 Відповісти
Girls war

https://www.youtube.com/watch?v=Pel-isz33Lo
In Ukraine

навіть сімпотні дівчата знають що росіян треба перемагати і крапка!!!
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11.09.2022 16:16 Відповісти
російські нацисти пишуть 👇

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11.09.2022 16:18 Відповісти
Не стихи, а блевотина по пьяни. Какие всё таки чокнутые извращенцы эти кацапы.🤦
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11.09.2022 16:28 Відповісти
ось не треба - добрий вірш.

Можна навіть "хохли" пробачити цього разу
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11.09.2022 16:31 Відповісти
Осьо взірець ватяної "поезії".
Не стьоб і не пародія - це реально всьор кацапського поцреота:

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11.09.2022 16:59 Відповісти
Что-то они все на гомосятине повернутые
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11.09.2022 18:38 Відповісти
но ни яйца не отрезаны ни почки с печенью не отбиты
пришли с войной, порушили миллионы жизней, убили десятки тысяч людей, искалечили как физически так и психологически еще тысячам, нанесли гигантский ущерб экономике страны

и скулят виршами графрманскими - пожалейте нас, бедненьких!
не, ребята.
не после Бучи
Не после Мощуна
не после Мариуполя
и т.д.

нет не дождетесь жалости.
презрение. ненависть и презрение.
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11.09.2022 17:03 Відповісти
Пишуть таке , чекаєм на відео .

❗️ПОПАЛАСЬ ГНИДА! Помните бурята, который издевался над украинскими пленным?

В ходе контрнаступления, ВСУ взяли в плен изверга, который издевался над пленными. Возмездия пид#раса ждало прямо на месте
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11.09.2022 16:18 Відповісти
Кулеба ще хоче Увага " з президентом росії владіміром путіним"говорити фейспалм
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11.09.2022 16:22 Відповісти
Треба іх віднадити від Украіни -- забити ім памороки.
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11.09.2022 16:22 Відповісти
"Дядя Путін-Фуйло" до перемовин не доживе.
https://www.youtube.com/watch?v=TJK4nNpswm0
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11.09.2022 16:22 Відповісти
Хто?
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11.09.2022 16:37 Відповісти
ГУР інформує: російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки

Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

Воєнна розвідка України оприлюднює https://gur.gov.ua/content/rosiiski-lotchyky-planuiut-vtechu-do-krain-pivdennoi-ameryky.html особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.
https://t.me/operativnoZSU/41174
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11.09.2022 16:26 Відповісти
Кулеба!Твої хотєлки відкоректує військо і генерал Залужний.А загалом для зечмонь, до яких ти вписався< найкраще зараз це мовчати. І питаннячко. Де ти був в березні - квітні коли переговорами з мордором вели недолугі нульові "дипломати" арачмонії з подляками?
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11.09.2022 16:28 Відповісти
краще як палач
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11.09.2022 16:29 Відповісти
Кулєба,передай дєрьмаку хай навіть не думає
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11.09.2022 16:31 Відповісти
найкращий переговорник від України - ЗСУ
а кацапських свиней за стіл не пускати
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11.09.2022 16:39 Відповісти
то Ви про зелених підсвинків?
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11.09.2022 17:22 Відповісти
за всіх свиней
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11.09.2022 18:28 Відповісти
Вы правда хотите сесть за один стол с теми кто убивал насилова и зверски издевался над важими женами, детьми, мужьями, сравнивал с землей ваши дома? Лично я в любом случае не хочу иметь дело с руzкими нацистами и пожимать им руку
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11.09.2022 16:39 Відповісти
А петро сідав
І он бог.
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12.09.2022 20:19 Відповісти
Якщо як переможець - то за столом капітуляції рашки, а не "переговорів"
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11.09.2022 17:26 Відповісти
Краще взагалі, щоб після перемоги від України військові приймали капітуляцію РФ. Це результат їх праці.

А ЗЄ разом з Єрмаком та всією їх шоблою у повному складі чекав би за колючим дротом рішення військово-польового суду.

Я взагалі за те, щоб перші 5 років після війни влада належала тільки військовим та волонтерам (не плутати з Арахамією та Тищенко).
І надалі, щоб президентом ніяким чином не могла стати людина, яка ухилялася від армії чи виконання громадянського долгу, як ЗЄ.
В ідеалі прохідним квитком до президентства повинна на деякий час стати участь у війні з РФ у лавах ЗСУ.
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11.09.2022 17:47 Відповісти
У зебілів таки не пропало бажання перемовин з ******. Війни ж не має, про що домовлятись хочете з терористом? Хочете понять і простіть за гроши? Ніяких перемовин, допит так, бажано. Бажано почути як ***** зливає оманського Боневтіка. Не мені бажано, а тим залишкам з 73%, які ще не зрозуміли хто є хто.
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11.09.2022 19:42 Відповісти
Поки є Зеля, доки є надія у Путлера. Слідкуємо далі без ейфорії.
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11.09.2022 20:55 Відповісти
 
 