Україна прагне сидіти за столом переговорів з РФ як переможець, а це вирішується на полі бою, - Кулеба

Найкраще для України вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним після перемоги на полі бою.

Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на питання журналістів Le Journal du dimanche щодо заяви президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив за продовження діалогу з Путіним, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Макрон має право вирішувати, з ким говорити. Однак досвід нам показав, що найкраще місце для обговорень із Путіним - це поле бою", - розповів Кулеба.

Він переконаний, що телефонні розмови з Путіним доступні у будь-який час, але "це не принесе результатів".

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"Це не має сенсу, бо він - брехун, і я гадаю, що Емманюель Макрон це знає. Я пам’ятаю надзвичайні зусилля, які він здійснив перед війною, щоб запобігти конфлікту. Не спрацювало. Нічого не вказує, що Путін відтоді змінив свою думку чи готовий до переговорів", - уточнив глава МЗС.

Водночас Кулеба не відкинув ідею Макрона про те, що "в правильний час" Україна може укласти мир з Росією шляхом переговорів.

"Будь-яка війна завершується дипломатією. Ще належить побачити, за яких умов ми підійдемо до цього моменту. В особі переможця? Чи переможеного? Ось що має значення. Ми хочемо сидіти за столом переговорів у становищі переможця. А це вирішується на полі бою", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон виступає за продовження діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Він неодноразово проводив багатогодинні телефонні розмови з Путіним. Останній раз - 19 серпня. Президенти обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та організацію місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

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