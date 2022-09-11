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війна (56620) Нова Каховка (167)

У районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та наведений міст через Дніпро, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переправа,окупанти

Українські захисники контролюють обстановку на мостах та корегують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".

"За результатами виконання бойових завдань підтверджено втрати ворога у кількості 35 окупантів, 5 одиниць авто-бронетехніки та міномета 120 калібру. В районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро", - зазначили в ОК.

Зазначається, що сили оборони контролюють обстановку на мостах та корегують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення. Наш вогневий вплив на пробні рейси змушує їх зупиняти сполучення і продовжувати пошук альтернатив.

Також читайте: ЗСУ знищили автомобільний міст у Новій Каховці: опубліковано супутниковий знімок. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
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11.09.2022 16:28
+21
наши Орлана захватили - муха не сидела!
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11.09.2022 16:25
+16
явно муляж. у оригинала вся сборка базируется на синей изоленте. а здесь её не видно в комплектации )))
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11.09.2022 16:31
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А Альтернатива одна-лапки вверх і я не знав,що на війну іду. Капітуляція
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11.09.2022 16:21 Відповісти
#ГУРінформує

‼️російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки

▪️На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

▪️Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

▪️Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки.

▪️Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

▪️Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
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11.09.2022 16:22 Відповісти
Нажаль ГУР нізвело себе до рівня відомого позаштатного радника невідомо кого
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11.09.2022 16:44 Відповісти
Украинский Моссад их и там достанет! Никто не останется без наказания!
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11.09.2022 18:35 Відповісти
В Украине не моссад, а "всевсад"...
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12.09.2022 01:51 Відповісти
Думаю фейк, адже рашка нікуди не дінеться. Поки вона існує - їм навряд чи щось серйозне загрожує.
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12.09.2022 07:06 Відповісти
наши Орлана захватили - муха не сидела!
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11.09.2022 16:25 Відповісти
явно муляж. у оригинала вся сборка базируется на синей изоленте. а здесь её не видно в комплектации )))
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11.09.2022 16:31 Відповісти
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11.09.2022 18:13 Відповісти
согласен с тобой!и самое ценное отсутствует фотокамера NIKON с полиэтиленовой бутылкой(читай,топливный бак) без этих компонентов орлан совсем не орлан!
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11.09.2022 22:17 Відповісти
бутилочку треба було намародерити десь в магазині, а фотоапарат, Нікон, фсьо, санкції, тільки зеніт плівковий, або смена.
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12.09.2022 09:50 Відповісти
зато серую изоленту видно на хвосте
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11.09.2022 23:00 Відповісти
Данные со спутников и точная артиллерия/РСЗО.
Слава Украине!
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11.09.2022 16:25 Відповісти
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11.09.2022 16:28 Відповісти
Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай
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11.09.2022 16:32 Відповісти
Русня, гребите взад веслами, пока живы😂🤣😂
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11.09.2022 16:46 Відповісти
https://www.stopcor.org/.../news-rosijski-lotchiki...





STOPCOR.ORG

Російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки

Російські військові льотчики, які здійснювали пуски ракет по території України...
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11.09.2022 17:36 Відповісти
фатальная ошибка, им там кранты будут
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12.09.2022 09:42 Відповісти
 
 