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У районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та наведений міст через Дніпро, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники контролюють обстановку на мостах та корегують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".
"За результатами виконання бойових завдань підтверджено втрати ворога у кількості 35 окупантів, 5 одиниць авто-бронетехніки та міномета 120 калібру. В районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро", - зазначили в ОК.
Зазначається, що сили оборони контролюють обстановку на мостах та корегують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення. Наш вогневий вплив на пробні рейси змушує їх зупиняти сполучення і продовжувати пошук альтернатив.
Топ коментарі
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▪️Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
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