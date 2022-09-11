Не можна виправдати одночасне вбивство армією РФ мирного населення в Україні та перебування її громадян в країнах Європи, - президент Латвії Левітс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Заборона в’їзду для громадян Росії в країни Балтії та Польщу - це не тільки питання безпеки цих країн, але й один з видів антиросійських санкцій.
Про це заявив в коментарі Радіо Свобода президент Латвії Егілс Левітс, інформує Цензор.НЕТ.
"Також морально не можна виправдовувати, що в той самий час, коли російська армія вбиває мирне населення в Україні, росіяни знаходяться в наших країнах", – пояснив президент Латвії.
Він нагадав: до ініціативи не пропускати громадян РФ через свої кордони, навіть при наявності чинної шенгенської візи, вже приєдналися Литва, Естонія і Польща. Незабаром відповідного рішення чекають також від Фінляндії.
Егілс Левітс не вважає таку заборону порушенням прав громадян РФ. А тим, хто заявляє про боротьбу з путінським режимом, пропонує отримувати статус біженця, а не їхати в європейські країни туристами.
"Росіяни, які дійсно зазнають репресій з боку державної влади, можуть подати заяву на притулок як біженці. У нас є закони про це, і, звичайно, як і всі громадяни інших країн, вони можуть претендувати на притулок", – наголосив Левітс.
Нагадаємо, 12 вересня набере чинності скасування спрощеного візового режиму для в’їзду в ЄС громадянам Росії. З 19 вересня в’їзд для росіян закривають країни Балтії та Польща. Заборона стосується осіб, які подорожують з туристичними візами, і не поширюється на охочих відвідати країну для зустрічі з родичами та "з інших гуманітарних причин".
На тлі масштабного вторгнення РФ в Україну країни, які межують з Росією, зажадали від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзд російських туристів. Однак на зустрічі міністрів країн ЄС у Празі 1 вересня угоди досягти не вдалося, натомість Євросоюз домовився скасувати угоду про спрощений візовий режим з Росією. Це ускладнить видачу віз росіянам. Також візи подорожчають удвічі.
На практично повній забороні в’їзду росіян до ЄС наполягає Україна. Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити країну відчути ціну війни, вважає президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
@VictorKvert2008
После прилёта джавелина, танкиста выбросила на крышу дома
https://twitter.com/i/status/1568716197344215047
Пропагандон-паблики вовсю трубят, что ВСУ сейчас накапливают большие силы в Угледаре и готовятся продвинутся к Мариуполю и побережью Азовского моря.
Запасаемся попкорном 🍿
я не підтримую цього трешака - обмежувати росіян у подорожах по Європі, я вважаю, що всі країни Європи повінні пітримувати перебування росіян за кордоном
а ОСОБЛИБО, в сто разів більше ніж подорожі - підтримувати єміграцію росіян
я вважаю, що Україні треба зробити особистий фонд підтримки єміграції росіян до Європи
занести туди суттеву частину свого держбюджету та призвати всі країни Європи наповнювати той фонд
мета в тому, щоб росіянину видавати спонсорську допомогу щонайменьше у 10 тис євро, якщо він буде ємігрувати до Європи з повним розпродажем свого майна та вивозом накопиченних грошей з паРаші
дітей росіян слід приймати до всіх навчальних заходів Європи безкоштовно, а спонсортво росіянам робити в залежністі від того, скільки дітей він вивозить з паРаші до Європи та скільки грошей він може віджати у паРаші та вивезти з собою до Європи
але, здається, більшість людей взагалі дегенерати, й не розуміють наскільки це КОРИСНО для нас й наскільки корисно для Путіна обмежування росіян у вивозі своїх коштів та дітей з паРаші.
якщо росіянин показує на кордоні ЄС що він вивіз свої 100 тисяч евро з паРаші
та наприклад чотирьох або трьох своїх дітей
то подвоювати йому суму - показав 100 тисяч та трьох дітей - отримай ще 100 тисяч з фонду спецільного, який треба створити Україні
звичайно, правом виїзда з країни, куди ємігрував росіянин - він не бути мати наприклад п'ять років чи більше
пусть хоч цілими днями розпівають "подмосковньіе вечера"
якщо росіянин виїхав з паРаші з грошима та родиною на постійне життя до Європи
особливо якщо він не просто продав квартиру - а ВКРАВ гроші з держбюждета паРаші
то такий росіянин заслуговує на найвищі похвали та підтримку у будь якій країні Європи
а якщо він вкрав достаньо крупну суму, наприклад мільон доларів, а не прото продав квартиру, а ще й вкрав її з бюджету МО РФ або ФСБ РФ - та може це довести - то такого росіянина слід нагородити орденом та надати йому всі умови для життя у ЄС, а далі нехай хоч "подмосковньіе вечера" співає кожний вечір, все добре що він мог зробити у своєму житті - він вже зробив
пару десятків може й пустять, масово пускати не будуть
кожний росіянин повинен розуміти що його чекають у ЕС
а щоб він швидче розмірковував можна їм трохи допомогти
щоб кожного дня у кожному місті Росії що небудь випадково вибухало
особливо з корисними для здоров'я росіян речовинами - хлором, аміаком тощо
але додатковє стімулювання - це лише невеличкий додаток
а головне державна політика - щоб кожний росіянин знав твердо, що його чекають в ЕС, якщо він їде з паРаші з родиною та грошима
а якщо він може підтвердити, що вкрав гроші з держбюджета РФ - то його чекають навіть з орденом
особливо якщо вони змогли вкрасти гроші з держбюджета паРаші, особливо МО РФ або ФСБ РФ
нехать хочь Пушкіна *******, ***** - все що від них очикувалося корисне - вони вже зробили
навіть якщо вони кожного вечора будуть тут співати "подмосковньіе вечера"
є декілька умов для цього - виїхати з паРаші з родиної та грошима НАЗАВЖДИ
якщо кацап змог СПІЗДІТЬ гроші з держбюджета Росії (особливо з бюджета МО РФ та ФСБ РФ), а не просто продать свою квартиру
то такий кацап заслуговує найвищих похвал, якщо він зміг спіздить мільон доларів з дербюджета МО РФ або ФСБ РФ - його просто нагорождати орденом та надавати йому безкоштовне державне житло в ЄС
та нахріна ті гроші, коли вони все засеруть???? це бидлонація!!
я кажу про самих найпоганих руських, пушкіно-дрочерів та путіно-дрочерів
якщо вони виїхали з параші зі своїми родинами, якщо вони вивезли з параші гроші (особливо якщо вони не просто продали квартири, а змогли ВКРАСТИ гроші з держбюджету РФ) - то більше від них нічого не треба
це повинна бути державна політика України
а НЕ підтримка політики ***** - щоб всі росяни сиділи у нього під жопою, та ніхто не вивозив з паРаші гроші
я не нервую
я просто ДИВУЮСЬ, як люди можуть не розуміти таких простих речей
які Україна (за підтримкою ЄС звичайно, бо у нас немає таких грошей на стімуляцію) просто ПОВИННА зробити в першу чергу
це найважливіші та позачергові заходи - стимулювання єміграції з росії
особливо такого ємігранта, що може виїхати звідти сам з родиною та продавши власне майно
а такого хто може виїхати з грошима Росії, дербюджета Росії (особливо МО РФ та ФСБ РФ), виїхати назавжди з дітьми та родиною до ЕС
це й повинна бути наша державна політика
а не підмахувати бажанням *****, щоб росіяни не їздили до Європи
а якщо вони просто продали квартиру - то подвоювати їм гроші
а якщо вони вкрали гроші з держбюджету, й можуть це довести документально - то потроювати
а якщо це не просто держбюджет, а спеціфічний бюджет МО РФ або ФСБ РФ, то можно й на 10 домножувати, що вони змогли вкрасти собі на ємцграцію
ти росіяне, що виїхали з паРаші з родинами назавжди
й змогли вивезти гроші з паРаші, а особливоо ВКРАСТИ їх з держбюджету паРаші (та могуть це підтвердити) - заслуговують на найвищи похвали від будь яких країн Європи
а якщо вони наприклад змогли вкрасти мільон доларів з держбюджету паРаші - то їх можна й орденом нагородити, особливо якщо це був бюджет МО РФ або ФСБ РФ
а ти просто - корисний ідіот *****, який дує в дудку ***** та допомагає йому
на місті Кацапії буде пустеля Сахара з повністью нищими довбойоми, які живуть у кам'яному віці
це й повинно стати державної політикою України
Україна повинна просити Європу підтримати наш почин по стімулювання єміграції кацапів до Європи, зробити такий грошовий фонд, просити Європу допомагати поповнювати той фонд
це наша політика жити поруч з кацапами, Європа може лише відповідати на наши прохання та допамагати нам
але якщо у нас більшість населення відверті довбойби які взагалі не розуміть як нам жити поруч з кацапієй, то толку не буде...
ми повинні зуснувати такий фонд, розробити правила для підтримка кацапів, затвердити правила, які документи кацап повинен показати, щоб довести що він вкрав гроші з держбюджета паРаші, МИ повинні розробити всі ці регламенти
а у нас у владі одни ЗЕлені довбойби
які просто радіють що кацап не може виїхати до Європи з паРаші
просто корисні довбойоби *****, які з усіх свої сил допомогають *****
ми більше заробимо продаючі Болгарії зерно
а гроші, ті раїсяни, в кого вони є, на раїсі не тримають..світ може просто арештувати кошти всіх громадян роїсі без винятку..тоді вони й пуйла придушать і болота на місці мацкви відновлять
за ЗЕ голосували на останніх виборах?
1. Про дзеркало вже Вам говорила.
2. Чекаю на відповідь про 22 роки.
3. Історія - Болгарія вересень 1944 року - вивчайте
а, так..за клована не голосувала.