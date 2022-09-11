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РФ має капітулювати, треба надати Україні ATACMS, танки та винищувачі, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зсу

Війна має закінчитися беззаперечною капітуляцією РФ, і Захід після проваленої політики "умиротворення" російського диктатора Володимира Путіна повинен допомогти Україні перемогти і передати ЗСУ всі запаси сучасного озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Геноцидний план Путіна стерти Україну з карти провалився. Він не може вести переговори. Війна має закінчитися його беззаперечною капітуляцією", - наголосив він.

За словами міністра, тепер Захід має допомогти Україні "закінчити цю війну швидко та назавжди".

Ландсбергіс пропонує наступне: 

- усі запаси сучасного західного озброєння (ATACMS, танки, винищувачі) мають бути надані Україні;
- Захід повинен взяти на себе зобов'язання створити та забезпечити безпечні зони навколо територій атомних електростанцій, щоб Путін не міг використовувати їх як зброю;
- повинні бути проведені чіткі червоні лінії, і наслідки їхнього перетину мають бути чітко роз'яснені Путіну, щоб він утримався від останніх відчайдушних кроків;
- міжнародний кримінальний суд та інші мають бути терміново відправлені на звільнені території для розслідування вчинених там злочинів;
- прискорена інтеграція України до НАТО та ЄС.

"Жодних більше переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що вони зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку вдячність", - додав глава МЗС Литви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна прагне сидіти за столом переговорів з РФ як переможець, а це вирішується на полі бою, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
11 сентября в Изюме должен был Газманов выступать, а приехал Кобзон....
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11.09.2022 16:38
+18
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11.09.2022 16:48
+14
рашисти і відбудувати? Та в них руки із сраки ростуть. Краще знищити їх до тла!
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11.09.2022 16:47
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11 сентября в Изюме должен был Газманов выступать, а приехал Кобзон....
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11.09.2022 16:38 Відповісти
ліпше приїхав би дон-гондон рамзанКа- диров)
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11.09.2022 16:42 Відповісти
А ведь Газманов мог тоже попасть на концерт к Кобзону...
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11.09.2022 16:43 Відповісти
Эх....Было бы намного лучше,если бы этот полутораметровый есаул прямиком к Кобздону отправился.Вместе со своим ********* Родиончиком.
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11.09.2022 16:45 Відповісти
Єсаул, єсаул,
Шо ж ти бросіл каня...
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11.09.2022 16:46 Відповісти
мабудь ATACMS вже у ЗСУ)
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11.09.2022 16:41 Відповісти
Скоріше за все уже давно...
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11.09.2022 16:42 Відповісти
Згоден, тягніть все що є! )
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11.09.2022 16:42 Відповісти
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11.09.2022 16:52 Відповісти
Я би у них прийняв капітуляцію, а потім заставив би їх відбудовувати усе, що русня тут порушила, а там гляди і серце би відлягло
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11.09.2022 16:43 Відповісти
рашисти і відбудувати? Та в них руки із сраки ростуть. Краще знищити їх до тла!
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11.09.2022 16:47 Відповісти
рф не потрібно бути - тільки тоді настане спокій...
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11.09.2022 16:44 Відповісти
ATACMS, танки, винищувачі -це страшний сон кремля...... мабуть таки стане реальністю.....
а НАТО підключиться в самому кінці щоб ми мацкву в щент не спалили......
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11.09.2022 16:45 Відповісти
ніхто нікого за руки держати не буде, та і хіба вас вдержиш?
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11.09.2022 16:49 Відповісти
щось притихли заклики - давайте сохранім ліцо путіна....
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11.09.2022 16:54 Відповісти
нужно сохранить - в московском зиккурате мавзолее есть отличное место. а вот что делать в большей частью гавномозхгов "за продолжение спецоперации"? не дадут они нам покоя...
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11.09.2022 18:11 Відповісти
НАТО в хату.....
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11.09.2022 18:14 Відповісти
Діло дядьку каже...
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11.09.2022 16:47 Відповісти
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11.09.2022 16:48 Відповісти
Это шедевр... ***** одобряет
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11.09.2022 17:10 Відповісти
Росія не буде капітулювати бо це ВЕЛИЧ РОСІЇ її гордість і це приниження Росії
Росія буде воювати до останнього а їх будуть знищувати новітньою зброєю.
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11.09.2022 16:53 Відповісти
формула Победи:
палить свинопесів не тока в танках, а там де побачиш.
бубу обколоть, занюхать на пів року.
скумбрію зробити по сім....
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11.09.2022 17:19 Відповісти
іншалла, шо по нашему - нам на кацапню *****.
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11.09.2022 16:55 Відповісти
Ну то не чухайтеся панове, і не "валяйтешольца".А ще краще приєднуйтеся, і наваляємо кацапам всі гуртом!
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11.09.2022 17:02 Відповісти
А что кто-то сомневался? Даже когда орки были под Киевом ни один украинец не сомневался, что "*уй вам, а не Украина"
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11.09.2022 17:16 Відповісти
Машингвери, штурмгевери
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11.09.2022 17:22 Відповісти
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11.09.2022 17:35 Відповісти
дякуємо
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11.09.2022 18:06 Відповісти
Україна має бути в НАТО і ЄС.... Всі хто проти, чемодан-вокзал-росія....
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11.09.2022 19:48 Відповісти
 
 