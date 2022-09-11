РФ має капітулювати, треба надати Україні ATACMS, танки та винищувачі, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Війна має закінчитися беззаперечною капітуляцією РФ, і Захід після проваленої політики "умиротворення" російського диктатора Володимира Путіна повинен допомогти Україні перемогти і передати ЗСУ всі запаси сучасного озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Геноцидний план Путіна стерти Україну з карти провалився. Він не може вести переговори. Війна має закінчитися його беззаперечною капітуляцією", - наголосив він.

За словами міністра, тепер Захід має допомогти Україні "закінчити цю війну швидко та назавжди".

Ландсбергіс пропонує наступне:



- усі запаси сучасного західного озброєння (ATACMS, танки, винищувачі) мають бути надані Україні;

- Захід повинен взяти на себе зобов'язання створити та забезпечити безпечні зони навколо територій атомних електростанцій, щоб Путін не міг використовувати їх як зброю;

- повинні бути проведені чіткі червоні лінії, і наслідки їхнього перетину мають бути чітко роз'яснені Путіну, щоб він утримався від останніх відчайдушних кроків;

- міжнародний кримінальний суд та інші мають бути терміново відправлені на звільнені території для розслідування вчинених там злочинів;

- прискорена інтеграція України до НАТО та ЄС.

"Жодних більше переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що вони зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку вдячність", - додав глава МЗС Литви.

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