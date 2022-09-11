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Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Міністерство оборони Росії у щоденних зведеннях показало свій відступ із Харківської області, а у північній частині регіону взагалі не залишило окупантів.

На брифінгу представник Міноборони РФ Ігор Конашенков показав мапу Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На ній видно, що Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації". ВIДЕО

Окуповані території, які досі контролює Росія, позначені помаранчевим кольором.

Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини 01

Ще вчора, 10 вересня, на російській карті були величезні території, зайняті окупаційними військами – зараз вони контролюються Україною, про що визнає сама РФ.

Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини 02

Судячи з карти, Росія пішла, зокрема, з Вовчанська.
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Топ коментарі
+51
Над селом Песчаное Старобельского района Луганской области реет жовто-блакитний флаг. Видимо русские вышли и люди смогли повесить флаг Украины. ВСУ в селе нет. Пока.
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11.09.2022 16:54
+46
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11.09.2022 16:55
+44
Чудесные новости! И главное, что "никакой паники нет", а так, временный выезд в город-побратим. Это не паника, а истерика у коллаборантов. Так славно все для них начиналось: мягкие кресла в штабе "Единой России", подготовка к референдуму с заведомо изветными результатами, методички, неплохая зарплата в росскийских рублях, ликвидация учебников на украинском языке, туманные перспективы русского мира на украинской земле... А теперь два рюкзака за спиной, сопли, слезы и полная ж... Вы думаете, что кому-то нужны со своим русским миром в России? Ошибаетесь! Ой, незавидная у вас доля.
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11.09.2022 16:46
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11.09.2022 16:45 Відповісти
А куди виїхало "правительство" з Вовчанська?
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11.09.2022 17:10 Відповісти
Писали,что в Белгород)
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11.09.2022 17:34 Відповісти
Куди-куди. До дупи як всі кацапо-орки і їх прислужники.
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11.09.2022 17:40 Відповісти
Чудесные новости! И главное, что "никакой паники нет", а так, временный выезд в город-побратим. Это не паника, а истерика у коллаборантов. Так славно все для них начиналось: мягкие кресла в штабе "Единой России", подготовка к референдуму с заведомо изветными результатами, методички, неплохая зарплата в росскийских рублях, ликвидация учебников на украинском языке, туманные перспективы русского мира на украинской земле... А теперь два рюкзака за спиной, сопли, слезы и полная ж... Вы думаете, что кому-то нужны со своим русским миром в России? Ошибаетесь! Ой, незавидная у вас доля.
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11.09.2022 16:46 Відповісти
Ці гниди потрібні в Магадані і Воркуті Вони мабуть стали учасниками програми.

Державна програма Російської Федерації зі сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, що проживають за межами країни - програма, спрямована на переселення осіб, кваліфікованих як співвітчизники, що опинилися за межами РФ та бажають переселитися в Росію. Прийнята 22 червня 2006 р. Указом № 637 «Про заходи з надання сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном», яким було затверджено відповідну Державну програму, розраховану на 2006-2012 рр[1]. 14 вересня 2012 року Путіним був підписаний указ, який містить нову редакцію програми та зробив її безстроковою.
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11.09.2022 17:13 Відповісти
ПУТІН БІЛЬШЕ НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ СВОЇХ ГЕНЕРАЛІВ

Володимир Путін, який двічі змінював командування з початку війни в Україні, не хоче бачити своїх генералів. Президент скасував наради в Сочі з керівництвом Міноборони Росії після того, як його армія в Харківській області зазнала найбільшої поразки від початку війни.

Як повідомив у неділю головком ЗСУ Валерій Залужний, за тиждень Збройним силам України вдалося відвоювати 3000 кв. км, захоплених територій. Після прориву фронту російська армія за лічені дні залишила територію, яку з тисячами жертв захоплювала близько 3-х місяців.

Слідом за Балаклією були залишені Куп'янськ та Ізюм, де знаходилися окупаційна адміністрація Харківської області та штаб угруповання, що наступало на Донбас із Півночі. Росіяни продовжують залишати нові міста.

Міноборони РФ у суботу назвало те, що відбувається, «відволікаючими заходами» і плановим відведенням військ.

Також, як пише Медуза, Кремль відклав референдуми про приєднання «ДНР» та «ЛНР» через успішний контрнаступ України

Кремлівських політтехнологів, які працювали у Запорізькій та Харківській областях, відкликали до Росії. Політтехнологи, які працюють у Херсонській області, поки що залишаються в регіоні, - сказано в повідомленні.

Соцпортал
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11.09.2022 16:47 Відповісти
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11.09.2022 16:53 Відповісти
о Господи...
140 миллионов человек в раше так и не вкурили, что дедушка у руля от старости впал в детство и захотел поиграть в солдатики и морской бой.
а теперь, когда кораблики не того и солдатики не того ему игра надоела - не хочет солдатиков, хочет в карты... или в шашки... или ленточки на колесиках перерезать...
дайте ему кубики с пирамидками, пожалуйста, и заприте в палате с мягкими стенами
можно в бункере.
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11.09.2022 16:54 Відповісти
Колесо обозрения "Солнце Москвы", которое вчера торжественно открыл Путин, сегодня уже закрыли. Оно не работает.
Посетителям объясняют это "калибровкой системы" (что бы это ни значило).
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11.09.2022 16:56 Відповісти
и я о том же
пришел путя, потрогал колесико и оно сломалось.
не-не-не
пирамидки, кубики и отдельная палата.
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11.09.2022 16:58 Відповісти
Эту тенденцию уже начали отмечать - "спецоперация" из его сферы интересов выпала полностью.
Поехал на Дальний Восток какие то экономические интересы с Бирмой устанавливать, на совместных с Китаем учениях присутствовал, сокола подержал на руке, детям какую то херь наплел, колесо обозрения открыл.
А война...? Твою армию в хвост и гриву гонят взад. Ты же Главковерх...!
А он о ней уже забыл, ему надоело.
Психология капризного и несобранного ребенка, который загорелся желанием собрать сложный пазл, а когда у не получилось, просто раздраженно бросил его на пол.
Правда, в этом пазле кровь рекой льется и люди гибнут тысячами
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11.09.2022 17:14 Відповісти
просто он очень очень очень долго убивал
начиная с домов на Каширском шоссе и до 24.02,2022 со всеми остановками
Ичкерия, Грузия, Сирия...
он уверовал в свою безнаказность
что сколько бы людей он не убил - ему за это ничего не будет, просто потому, что он схватил Бога за бороду

а тут внезапно оказалось, что не за бороду.
и не Бога.

а в 70 годиков трудно переосмысливать всю свою такую классную жизнь
да и не хочется
хочется бросить солдатиков и ленточки перерезать на колесиках
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11.09.2022 17:23 Відповісти
Вмазать по нему трофейным Калибром, и вся калибровка
Давно пора переносить эту войну на территорию чмосквы
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11.09.2022 17:56 Відповісти
Расєський Мідас Пу.

шо нє тронєт-прєвращаєтся в говно.
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11.09.2022 18:01 Відповісти
Это 35 лет назад хорошо поняли комитетские кадровики, когда рекомендовали майора путина на преждевременное увольнение - "По достижению потолка возможностей". А как одну их самых отрицательных черт его личности отметили - "Пониженное чувство опасности".
Не в смысле, что бесстрашный храбрец, а в смысле, что неумный дуболом, который сначала полезет в авантюру, а потом задумается о том, что же он делает.
И как-то вся эта теоретическая психология идеально укладывается в авантюрную практику 24.02.2022.
Вот и пойми, как оно это произошло - кадровики-психологи верно подметили, что от майора путина больше проблем, чем пользы и потому попросили его вон, а собчаки-ельцины-юмашевы-березовские этого не увидели и сделали из злобного и закомплексованного неудачника президента
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11.09.2022 18:18 Відповісти
не "не увидели", а поставили президентом самого чмошного, как не представляющего для них опасности! типа Зеленского
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11.09.2022 23:25 Відповісти
неправда. ***** був в 90-х зв'язковим між криміналом та спецслужбами.
Непотрібно його недооцінювать , майже всі замовні вбивства тоді були розроблені спецслужбами. Коли прибиралисб до рук потоки грошей , тому це холоднокровний вбивця,чекіст ,а не якийсь психопат.
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12.09.2022 10:15 Відповісти
Там мабуть щось із кольорами,коли після відкриття колеса,Собянін повів пуцьку відкривати *зал единоборств*,там весь зал був блакитно- жовтий,у пуцьки челюсть відвисла.
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11.09.2022 19:00 Відповісти
по пирамидкам єто к кабздуну
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11.09.2022 17:20 Відповісти
у Пояркова был шикарный тост на смерть Горбачева.
за скорую встречу Горбачева с Путиным 🥂
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11.09.2022 17:25 Відповісти
Ну ви також позашлюбна донька Матері-Терези. Трибурал в Гаазі чекає на чортовго ********!
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11.09.2022 17:44 Відповісти
беги, раша, беги!
и не оглядывайся по дороге, а то как ветхозаветной женой Лота будет - станешь огненным/соляным столпом...
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11.09.2022 16:49 Відповісти
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11.09.2022 17:47 Відповісти
Є такій телеграм канал
Злой одессит
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11.09.2022 22:17 Відповісти
ой вей... судячи з першої карти московитів хтось загнав дві точки і два харма під самий кордон з нарасією...щоб їх там "паразілі"...навіть не знаю чи варто довіряти таким картам...
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11.09.2022 16:49 Відповісти
HARM-ы они сбивали своими радарами......
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11.09.2022 16:53 Відповісти
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11.09.2022 16:50 Відповісти
Враховуючи кількість покинутої техніки та БК, це не велікоє отступлєніє. Це повна втрата управління військами. Тотальний розйоб, якщо по рускі.
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11.09.2022 16:54 Відповісти
"Руцкій драп" назва.
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11.09.2022 17:45 Відповісти
Над селом Песчаное Старобельского района Луганской области реет жовто-блакитний флаг. Видимо русские вышли и люди смогли повесить флаг Украины. ВСУ в селе нет. Пока.
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11.09.2022 16:54 Відповісти
синьо-жовтий...

аби був жовто-блакитний то й такої біди не було б...
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11.09.2022 18:27 Відповісти
значить скоро будуть
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11.09.2022 19:20 Відповісти
якщо в селі є українці, а прапор доводить що є, то ВСУ може занятись більш важливими питаннями, чим світитись в селі.
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12.09.2022 10:37 Відповісти
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11.09.2022 16:55 Відповісти
Самому пора "потеряться".
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11.09.2022 16:58 Відповісти
У кацапа має горіти земля під ногами де б він не ступив і де б не знаходився. Кацап це тавро яке має провину на покоління перед громадянами всіх країн. Не треба забороняти їм в"їзд і вводити якісь перепони,треба щоб весь світ прийняв закон який забов"язує при появі кацапа пловати йому у пику і бити рило по всьому світу тільки за те що має кацапське громадянство з двоголовою куркою,
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11.09.2022 16:56 Відповісти
Та цю курку кацап теж десь украв
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11.09.2022 20:45 Відповісти
Операция по съ@быванию кацапов из Украины идёт по плану. Продуманно и ритмично.👍
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11.09.2022 16:57 Відповісти
а вот так на расее кормят деток в школе...... "сверхдержава", ёпта!
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11.09.2022 17:00 Відповісти
"Достаточно шесть таблеток і корочку хлеба"
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11.09.2022 17:15 Відповісти
Кацапобургер...
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11.09.2022 17:24 Відповісти
Піца як піца )))
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11.09.2022 17:34 Відповісти
🤢
Піду малому домашнього сиру з варенням намішаю.
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11.09.2022 19:04 Відповісти
грешно смеяться над больными людьми!
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11.09.2022 19:27 Відповісти
Вкусные точки!
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11.09.2022 19:52 Відповісти
Ашотакойа?! Зкріпний корм для лаптєлапих лічінусів. Дупи їм від того не злипаються. Але це неточно.
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12.09.2022 00:39 Відповісти
Кацапи,йух вам,а не українську Харківщину! Здохнете всі!
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11.09.2022 17:01 Відповісти
Вбийтесь об стіну.
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11.09.2022 17:03 Відповісти
Много бойцов ВСУ, ранее пленённых орками, освобождены из плена в результате стремительного наступления ВСУ. У многих следы пыток. Они настолько худые, что видимо их в принципе не кормили. Условия содержания сравнимы с условиями гитлеровских концлагерей.
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11.09.2022 17:03 Відповісти
Олег Шупляк

21 год ·

Коваль Вакула і красавіца.

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11.09.2022 17:10 Відповісти
А зі східної частини Харківщини що за Осколом вони самі все таки йти не захотіли. Що ж. Доведеться силою випроваджувати.
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11.09.2022 17:12 Відповісти
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11.09.2022 17:13 Відповісти
Джохар Дудаев "Никогда не обижайте украинцев"
https://www.youtube.com/watch?v=P7QjzdalCt0
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11.09.2022 21:03 Відповісти
За зведеннями московітського генштабу особистий склад ЗСУ знищений 5 раз, а озброєння та техніка 10 раз, це не ЗСУ, а якась гідра😬.
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11.09.2022 17:22 Відповісти
всім українцям має бути пофіг думка кацапського гєнштабу
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11.09.2022 17:35 Відповісти
Так смішно ж. Вони самі виставляють себе клоунами.
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11.09.2022 20:30 Відповісти
Артобстрілів Харкова вже не буде?
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11.09.2022 17:36 Відповісти
Для цього треба від кордону відігнати на 100км. На 150км. буде з гарантією.
А на обстріли ракетами за 200+ км. - ПРО і удари у відповідь.
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11.09.2022 17:51 Відповісти
Я думаю після того, як будуть наші у відповідь будуть лупашити на кожний виліт з мордору, орки затихнуть.
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11.09.2022 17:52 Відповісти
Слушне зауваження. А тк як населення РФ це є МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЗЕРВ ЗС РФ то не гріх відповідати на обстріли зі сторони РФ вогнем по МОБІЛІЗАЦІЙНОМУ РЕЗЕРВУ
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11.09.2022 20:50 Відповісти
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11.09.2022 18:12 Відповісти
Молодці ВСУ! Чекаю на такий же двіж в Запорізькій обл. і на інших територіях. ЗАЕС хвилює найбільше.
Молю до Бога за наших воїнів! Щоб Ангели небесні розправляли крила над ними!
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11.09.2022 19:18 Відповісти
Молодці. А там і до москви недалеко.
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11.09.2022 20:34 Відповісти
На рабZee объявлена Перестройка...ФСБ напало на ГРУ...в Подмосковье стянуты войска росгвардии...намечается грандиозное месиво ...
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11.09.2022 21:42 Відповісти
Якби друга армія світу сиділа вдома, то ніхто би і не здогадувався, яке воно дєрміще...
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12.09.2022 11:48 Відповісти
Кацапи "отомстілі" - вчора 2панули по якийсь чи елетростанціє, чи по лініях ЛЕП у 7 вечора і по Харківської області (і як частини Донецької) не було світал 4 години
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12.09.2022 12:31 Відповісти
 
 