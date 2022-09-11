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Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини. КАРТА
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Міністерство оборони Росії у щоденних зведеннях показало свій відступ із Харківської області, а у північній частині регіону взагалі не залишило окупантів.
На брифінгу представник Міноборони РФ Ігор Конашенков показав мапу Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На ній видно, що Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.
Окуповані території, які досі контролює Росія, позначені помаранчевим кольором.
Ще вчора, 10 вересня, на російській карті були величезні території, зайняті окупаційними військами – зараз вони контролюються Україною, про що визнає сама РФ.
Судячи з карти, Росія пішла, зокрема, з Вовчанська.
Топ коментарі
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Державна програма Російської Федерації зі сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, що проживають за межами країни - програма, спрямована на переселення осіб, кваліфікованих як співвітчизники, що опинилися за межами РФ та бажають переселитися в Росію. Прийнята 22 червня 2006 р. Указом № 637 «Про заходи з надання сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном», яким було затверджено відповідну Державну програму, розраховану на 2006-2012 рр[1]. 14 вересня 2012 року Путіним був підписаний указ, який містить нову редакцію програми та зробив її безстроковою.
Володимир Путін, який двічі змінював командування з початку війни в Україні, не хоче бачити своїх генералів. Президент скасував наради в Сочі з керівництвом Міноборони Росії після того, як його армія в Харківській області зазнала найбільшої поразки від початку війни.
Як повідомив у неділю головком ЗСУ Валерій Залужний, за тиждень Збройним силам України вдалося відвоювати 3000 кв. км, захоплених територій. Після прориву фронту російська армія за лічені дні залишила територію, яку з тисячами жертв захоплювала близько 3-х місяців.
Слідом за Балаклією були залишені Куп'янськ та Ізюм, де знаходилися окупаційна адміністрація Харківської області та штаб угруповання, що наступало на Донбас із Півночі. Росіяни продовжують залишати нові міста.
Міноборони РФ у суботу назвало те, що відбувається, «відволікаючими заходами» і плановим відведенням військ.
Також, як пише Медуза, Кремль відклав референдуми про приєднання «ДНР» та «ЛНР» через успішний контрнаступ України
Кремлівських політтехнологів, які працювали у Запорізькій та Харківській областях, відкликали до Росії. Політтехнологи, які працюють у Херсонській області, поки що залишаються в регіоні, - сказано в повідомленні.
Соцпортал
140 миллионов человек в раше так и не вкурили, что дедушка у руля от старости впал в детство и захотел поиграть в солдатики и морской бой.
а теперь, когда кораблики не того и солдатики не того ему игра надоела - не хочет солдатиков, хочет в карты... или в шашки... или ленточки на колесиках перерезать...
дайте ему кубики с пирамидками, пожалуйста, и заприте в палате с мягкими стенами
можно в бункере.
Посетителям объясняют это "калибровкой системы" (что бы это ни значило).
пришел путя, потрогал колесико и оно сломалось.
не-не-не
пирамидки, кубики и отдельная палата.
Поехал на Дальний Восток какие то экономические интересы с Бирмой устанавливать, на совместных с Китаем учениях присутствовал, сокола подержал на руке, детям какую то херь наплел, колесо обозрения открыл.
А война...? Твою армию в хвост и гриву гонят взад. Ты же Главковерх...!
А он о ней уже забыл, ему надоело.
Психология капризного и несобранного ребенка, который загорелся желанием собрать сложный пазл, а когда у не получилось, просто раздраженно бросил его на пол.
Правда, в этом пазле кровь рекой льется и люди гибнут тысячами
начиная с домов на Каширском шоссе и до 24.02,2022 со всеми остановками
Ичкерия, Грузия, Сирия...
он уверовал в свою безнаказность
что сколько бы людей он не убил - ему за это ничего не будет, просто потому, что он схватил Бога за бороду
а тут внезапно оказалось, что не за бороду.
и не Бога.
а в 70 годиков трудно переосмысливать всю свою такую классную жизнь
да и не хочется
хочется бросить солдатиков и ленточки перерезать на колесиках
Давно пора переносить эту войну на территорию чмосквы
шо нє тронєт-прєвращаєтся в говно.
Не в смысле, что бесстрашный храбрец, а в смысле, что неумный дуболом, который сначала полезет в авантюру, а потом задумается о том, что же он делает.
И как-то вся эта теоретическая психология идеально укладывается в авантюрную практику 24.02.2022.
Вот и пойми, как оно это произошло - кадровики-психологи верно подметили, что от майора путина больше проблем, чем пользы и потому попросили его вон, а собчаки-ельцины-юмашевы-березовские этого не увидели и сделали из злобного и закомплексованного неудачника президента
Непотрібно його недооцінювать , майже всі замовні вбивства тоді були розроблені спецслужбами. Коли прибиралисб до рук потоки грошей , тому це холоднокровний вбивця,чекіст ,а не якийсь психопат.
за скорую встречу Горбачева с Путиным 🥂
и не оглядывайся по дороге, а то как ветхозаветной женой Лота будет - станешь огненным/соляным столпом...
Злой одессит
аби був жовто-блакитний то й такої біди не було б...
Піду малому домашнього сиру з варенням намішаю.
21 год ·
Коваль Вакула і красавіца.
https://www.youtube.com/watch?v=P7QjzdalCt0
А на обстріли ракетами за 200+ км. - ПРО і удари у відповідь.
Молю до Бога за наших воїнів! Щоб Ангели небесні розправляли крила над ними!