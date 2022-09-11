Міноборони РФ визнало, що російські окупанти майже повністю втекли з Харківщини. КАРТА

Міністерство оборони Росії у щоденних зведеннях показало свій відступ із Харківської області, а у північній частині регіону взагалі не залишило окупантів.

На брифінгу представник Міноборони РФ Ігор Конашенков показав мапу Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На ній видно, що Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.

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Окуповані території, які досі контролює Росія, позначені помаранчевим кольором.

Ще вчора, 10 вересня, на російській карті були величезні території, зайняті окупаційними військами – зараз вони контролюються Україною, про що визнає сама РФ.

Судячи з карти, Росія пішла, зокрема, з Вовчанська.