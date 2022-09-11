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Україна планує знизити потреби у фінансуванні дефіциту держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шмигаль

Уряд планує зменшити фінансування державного бюджету у 2023 році до 3 млрд доларів на місяць з 5 млрд доларів цього року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Розуміємо, що треба, щоб дефіцит держбюджету був близько $3 млрд на місяць", – сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що США та ЄС дотримуються активної позиції щодо покриття необхідного Україні фінансування, тоді як позиція МВФ поки що досить пасивна.

Наразі цьогорічна фінансова підтримка міжнародної спільноти покриває до 40% бюджетних видатків України. За словами Шмигаля 5 млрд євро від ЄС мають надійти до кінця вересня.

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Загалом, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2022 році Україна планує отримати близько 30 млрд доларів допомоги, з початку повномасштабного вторгнення, з яких вже отримано близько 17 млрд доларів.
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Топ коментарі
+8
поки зелена пліснява не буде винищена хлоркою -нічого не вийде
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11.09.2022 16:54
+7
Зелені мародери припинять красти ? ))
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11.09.2022 16:57
+5
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11.09.2022 17:08
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поки зелена пліснява не буде винищена хлоркою -нічого не вийде
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11.09.2022 16:54 Відповісти
О, тєрпіло із секти свідків 73% обізвався. Може тобі нагадати, що за часи правління твого божка, для ЗСУ не було закуплено жодного броніка чи каски, я вже не кажу про ракети чи снаряди. зато смішно, правда тєрпіла?
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11.09.2022 18:28 Відповісти
лошара зелена-випий яду
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11.09.2022 18:32 Відповісти
Зелені мародери припинять красти ? ))
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11.09.2022 16:57 Відповісти
ні, поріжуть бюджет на шмаття, залишать тільки фінансування ВР з обслугою, держбудівлі, дачі і т.і.
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11.09.2022 17:06 Відповісти
Чому?
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11.09.2022 17:22 Відповісти
Невже будуть менші відкати?
Прошу оголосити нормативну цифру!
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11.09.2022 17:07 Відповісти
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11.09.2022 17:08 Відповісти
то за звичкою..закопують..
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11.09.2022 17:13 Відповісти
а де дєрьмаки і його поплічники харчуватись будуть? нє, так не піде. є ЗСУ, пенсіонери, ільські і міські робітники, підприємці, а також діти сироти, інваліди, студенти, але лещенка, вр, оп, суддів, наглядачив підприємств ніт. жкг і податки піднімуть. може я щось пропустив?
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11.09.2022 18:33 Відповісти
А за рахунок чого вони зменшать дефiцит бюджету вiн шось не сказав. Невже своi кишенi трохi прикриють?))
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11.09.2022 19:16 Відповісти
Невже зменшать свої зарплати? та не може бути.
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11.09.2022 20:54 Відповісти
 
 