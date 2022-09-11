Україна планує знизити потреби у фінансуванні дефіциту держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць, - Шмигаль

Уряд планує зменшити фінансування державного бюджету у 2023 році до 3 млрд доларів на місяць з 5 млрд доларів цього року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Розуміємо, що треба, щоб дефіцит держбюджету був близько $3 млрд на місяць", – сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що США та ЄС дотримуються активної позиції щодо покриття необхідного Україні фінансування, тоді як позиція МВФ поки що досить пасивна.

Наразі цьогорічна фінансова підтримка міжнародної спільноти покриває до 40% бюджетних видатків України. За словами Шмигаля 5 млрд євро від ЄС мають надійти до кінця вересня.

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Загалом, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2022 році Україна планує отримати близько 30 млрд доларів допомоги, з початку повномасштабного вторгнення, з яких вже отримано близько 17 млрд доларів.