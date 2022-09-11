Зрадники в окупованому Мелітополі бояться партизанів та виходять на зв’язок з українськими спецслужбами, - Федоров
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Зрадники України на окупованих територіях дуже бояться партизанів.
Про це в ефірі телемарафону заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Колаборанти масового в своїх приватних будинках або біля під'їздів вирізають дерева, кущі та все, де можуть ховатися партизани та сили спротиву. Тому що вони перелякані божевільно", - зазначив він.
За словами Федорова, після вдалих дій партизанів та ЗСУ зрадники масово виходять на зв'язок із силовими структурами України та хочуть служити Україні.
"Підписують угоди зі спецслужбами (українськими. - Ред.), але сьогодні є закон, який треба виконувати навіть колаборантам. Масово відмовляються співпрацювати (з окупантами. - Ред.). Вони це зрозуміли тоді, коли їх припинили випускати в Крим, припинили випускати до Криму за фейковими рашистськими паспортами", - додав мер окупованого Мелітополя.
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той, хто зрадив хоча б раз, зробить це і вдруге, тому зрадників немає довіри і вони мають бути покарані