Зрадники в окупованому Мелітополі бояться партизанів та виходять на зв’язок з українськими спецслужбами, - Федоров

Зрадники України на окупованих територіях дуже бояться партизанів.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Колаборанти масового в своїх приватних будинках або біля під'їздів вирізають дерева, кущі та все, де можуть ховатися партизани та сили спротиву. Тому що вони перелякані божевільно", - зазначив він.

За словами Федорова, після вдалих дій партизанів та ЗСУ зрадники масово виходять на зв'язок із силовими структурами України та хочуть служити Україні.

"Підписують угоди зі спецслужбами (українськими. - Ред.), але сьогодні є закон, який треба виконувати навіть колаборантам. Масово відмовляються співпрацювати (з окупантами. - Ред.). Вони це зрозуміли тоді, коли їх припинили випускати в Крим, припинили випускати до Криму за фейковими рашистськими паспортами", - додав мер окупованого Мелітополя.

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