УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12692 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
14 202 24
війна (56620) Мелітополь (737) партизани (182) Федоров Іван (561)

Зрадники в окупованому Мелітополі бояться партизанів та виходять на зв’язок з українськими спецслужбами, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Зрадники України на окупованих територіях дуже бояться партизанів.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Колаборанти масового в своїх приватних будинках або біля під'їздів вирізають дерева, кущі та все, де можуть ховатися партизани та сили спротиву. Тому що вони перелякані божевільно", - зазначив він.

За словами Федорова, після вдалих дій партизанів та ЗСУ зрадники масово виходять на зв'язок із силовими структурами України та хочуть служити Україні.

"Підписують угоди зі спецслужбами (українськими. - Ред.), але сьогодні є закон, який треба виконувати навіть колаборантам. Масово відмовляються співпрацювати (з окупантами. - Ред.). Вони це зрозуміли тоді, коли їх припинили випускати в Крим, припинили випускати до Криму за фейковими рашистськими паспортами", - додав мер окупованого Мелітополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З окупованого Мелітополя виїхало щонайменше 70 тисяч людей, тобто половина мешканців, - мер Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+39
«Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!» - заявил директор Ростовского морга )
показати весь коментар
11.09.2022 17:10
+39
показати весь коментар
11.09.2022 17:12
+28
Выбрасывайте из окон кровати и шкафы. Там обычно и прячутся партизаны
показати весь коментар
11.09.2022 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выбрасывайте из окон кровати и шкафы. Там обычно и прячутся партизаны
показати весь коментар
11.09.2022 17:09 Відповісти
«Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!» - заявил директор Ростовского морга )
показати весь коментар
11.09.2022 17:10 Відповісти
В мене жінка на Ірландщині. Скажи, будь ласка, вона правду каже шо віскарь на можна сюди, чи сама, зараза все п'є?
показати весь коментар
11.09.2022 17:27 Відповісти
тобі не на цензорі бути, а в товаривстві анонімних алкоголіков. це в рашкє. сер'йозно-хай твоя жинка від тебе відпочине і поживе в своє задоволення.
показати весь коментар
11.09.2022 18:17 Відповісти
Анонімні алкоголіки - це ті, що намагаються кинути пити, а перед Григоричем таке питання не стоїть.
показати весь коментар
11.09.2022 19:25 Відповісти
Я зі своєю жінкою знайомий 47 років. І ми досі кохаємо один одного. А в Ірландщині вона по обставинам
показати весь коментар
12.09.2022 09:21 Відповісти
Ми сьогодні з сусідкою також ірландського за бистрі і нестомні ніжки піхоти випили. Я своїм регулярно передаю бутилочку віскі.
показати весь коментар
11.09.2022 18:24 Відповісти
Можна везти віскарь , але краще вона його в дьюті фрі купить
показати весь коментар
11.09.2022 19:14 Відповісти
От зразу видно гарних людей, а от анатолій виборов нам заздрить
показати весь коментар
12.09.2022 09:15 Відповісти
Мило, мотузка та крюк від люстри і усі справи.
показати весь коментар
11.09.2022 17:11 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 17:12 Відповісти
А зачем нам нужны эти упыри? Какие разговоры? Пусть молятся, чтобы в живых остаться
показати весь коментар
11.09.2022 17:18 Відповісти
Головне щоб партизанам не мішали
показати весь коментар
11.09.2022 17:18 Відповісти
А вони до Києва їздять підписувати документи?
показати весь коментар
11.09.2022 17:19 Відповісти
Деякі з Києва й не виїжджали
показати весь коментар
11.09.2022 17:30 Відповісти
телефонують у "відділ кадрів" дермаковської ОПи і їм висилають прайс на посади "нових ліц"
показати весь коментар
11.09.2022 17:38 Відповісти
Слава Партизанам🙏🙏🙏👍👍👍❤️💙💛🍀🍀🍀‼️
показати весь коментар
11.09.2022 17:29 Відповісти
Ця погань має бути знищена щоб більше такого явища не плодилось,крайній випадок кастрація і довічне ув"язнення без права амністії.
показати весь коментар
11.09.2022 17:33 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 17:33 Відповісти
За словами Федорова, після вдалих дій партизанів та ЗСУ зрадники масово виходять на зв'язок із силовими структурами України та хочуть Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3366439
той, хто зрадив хоча б раз, зробить це і вдруге, тому зрадників немає довіри і вони мають бути покарані
показати весь коментар
11.09.2022 17:58 Відповісти
Предателям, нет никакого доверия, да и быть не может. Если он хоть раз предал, то это говорит о том, что ему раз плюнуть, чтоб предать ещё!
показати весь коментар
11.09.2022 18:15 Відповісти
А просто партизани приходять по відплату, а не за полоненими. Свята справа "з ворога плату брати" .
показати весь коментар
11.09.2022 18:19 Відповісти
 
 