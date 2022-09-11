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Росіяни використовують всі шляхи, щоб змусити мешканців окупованих територій України виїхати до РФ, - Human Rights Watch

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Загарбники не залишають мешканцям окупованих територій України жодних інших варіантів, крім їхати до Росії.

Про це розповіла заступниця директора департаменту Європи Human Rights Watch Рейчел Денбер в ефірі загальнонаціонального марафону на Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що співробітники організації провели розмови з людьми, які були депортовані спочатку на окуповану Донеччину, а потім до Росії.

"Ми говорили з 13 людьми, і всі історії були про примусове переселення. Найбільш я була здивована тим фактом, що росіяни використовують всі шляхи, щоб змусити людей до переселення. Зокрема, до Росії та окупованих територій. Тобто не обов’язково прикладати до скроні зброю. Це просто означає, що в людей немає жодного вибору, вони (росіяни. - Ред.) його не залишили", - каже Денбер.

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Вона додає, що не всім депортованим українцям вдається легко покинути Росію, через відсутність грошей, зв'язку, а часто й документів.

"В багатьох випадках їх відправляють в дуже віддалені регіони РФ, в багатьох випадках вони не мають при собі паспортів України. Люди, звичайно, перелякані, багато з них у дуже вразливому стані", - пояснює Денбер.

За її словами міжнародна спільнота має вимагати доступу до українців, які проживають у місцях тимчасового розміщення.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли на територію РФ щонайменше два мільйони українців.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
геноцид - хреновое слово
но раша пришла в Украину именно для того, чтобы учинить над украинцами геноцид

хоть немного до мировой общественности начинает это доходить
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11.09.2022 17:39
+3
ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА!
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11.09.2022 18:15
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геноцид - хреновое слово
но раша пришла в Украину именно для того, чтобы учинить над украинцами геноцид

хоть немного до мировой общественности начинает это доходить
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11.09.2022 17:39 Відповісти
Не хотіли евакуйовуавтися в Україну то нехай тепер живуть в Росії. Після війни не дозволяти їм повертатися в Україну. Росія їм миліша
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11.09.2022 20:36 Відповісти
Можливо, замість слова шляхи, слово СПОСОБИ- ввсякі способи...?
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11.09.2022 17:40 Відповісти
ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА!
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11.09.2022 18:15 Відповісти
Я тільки за, нехай їдуть до росії. Не буде проблем з утриманням і забезпеченням колаборантів. Я дуже добрий хлопець. Бажаю померти на новому місці.
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11.09.2022 18:25 Відповісти
Головне - не пускати їх назад в країну
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11.09.2022 18:26 Відповісти
Росіяни використовують всі шляхи, щоб змусити мешканців окупованих територій України виїхати до РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3366442


А ПОТІМ ПО ВСЬОМУ СВІТУ ПУБЛІКУВАТИ СТАТИСТИКУ -
ДИВІТЬСЯ УКРАЇНЦІ РОСІЮ НЕ ВВАЖАЮТЬ АГРЕСОРРОМ І ЇДУТЬ В РОСІЮ ЗА ПРИХИСТКОМ, КАЦАПСЬКА ГНИЛА ПРОПАГАНДА
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11.09.2022 18:58 Відповісти
Это автоматически означает что на рабZee давно нет никаких 150 млн Шариковых...от силы есть 70...не более,потому и скрывают данные переписи в прошлом году ...
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11.09.2022 20:10 Відповісти
В Китаї теж не має 1000 000 000 . Цифра дута як і все радянсько-комуністичне.0,5 лярда може і набереться
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11.09.2022 20:39 Відповісти
Получая Аусвайс путлера пэрэсэлэнцы автоматом попадают под санкции ЕС и США... Ехайте чуваки.. Ехайте...концлагерь путлера это хорошая Швейцария с небом в клеточку ..🤣🤣🤣
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11.09.2022 20:12 Відповісти
 
 