Макрон провів телефонну розмову з Путіним: Обговорили ситуацію на ЗАЕС та експорт зерна
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Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
Зокрема, сторони обговорили "забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції".
Також Макрон та Путін обговорили питання проблематики глобальної продовольчої безпеки.
"Підтверджено позицію про те, що зерно, яке вивозиться з чорноморських портів, має спрямовуватися насамперед на потреби країн, що розвиваються. З цією метою дуже важливо, щоб по лінії Єврокомісії не створювалися перешкоди на шляху постачання російських сільгосппродуктів та добрив на ринки країн Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.
Топ коментарі
+27 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.09.2022 17:43
+16 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
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+8 Tohellandback
показати весь коментар11.09.2022 17:45
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Будь ласка, зачекайте...
путін реальний підорас
как не позвонит ***** так прямо кушать не может...
шевелятся шестёрки хремля - на всех он имеет компромат
у Макрона знову ломка!
цей секас по телефону нагадує мексиканський серіал
з не дуже рейтингових
я тихенько чекаю, може скоро Макрон наважиться путі букет податувати?
стільки часу залицятися - це щось
***** програє війну а бабкоЙоб звонить потриндіти
Про що *****?
Шушкевич 87 лет
Кравчук 88 лет
Горбачев 91 год
Надеюсь на продолжение ухода гэбэшных старперов
Берлускони 85 лет
Путин 70/72 лет
і смішно і сумно бо в нас саме такий же.
пріорітет заінтересованим з Африкі покупцям...