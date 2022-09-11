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Макрон провів телефонну розмову з Путіним: Обговорили ситуацію на ЗАЕС та експорт зерна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Зокрема, сторони обговорили "забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції".

Також Макрон та Путін обговорили питання проблематики глобальної продовольчої безпеки.

"Підтверджено позицію про те, що зерно, яке вивозиться з чорноморських портів, має спрямовуватися насамперед на потреби країн, що розвиваються. З цією метою дуже важливо, щоб по лінії Єврокомісії не створювалися перешкоди на шляху постачання російських сільгосппродуктів та добрив на ринки країн Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін зупиниться. Він вас послухає: З’явилось відео розмови Зеленського та Макрона 24 лютого. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
у макарона опять ломка?
как не позвонит ***** так прямо кушать не может...
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11.09.2022 17:43
+16
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11.09.2022 17:52
+8
по чем изюм не спрашивал?
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11.09.2022 17:45
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путін х*йло
путін реальний підорас
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11.09.2022 17:42 Відповісти
у макарона опять ломка?
как не позвонит ***** так прямо кушать не может...
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11.09.2022 17:43 Відповісти
мабуть запор у людини а тупін для нього як слабітільне....
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11.09.2022 17:57 Відповісти
мало того що ***** тікає з Харькова,а тут ще Макрон хоче щоб ***** втікло із ЗАС) І схоже що таки прийдется тікати
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11.09.2022 17:43 Відповісти
по чем изюм не спрашивал?
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11.09.2022 17:45 Відповісти
а звонил Макрон не по своей инициативе - скорее всего хутин попросил Берлускони позвонить Макрону и попросить того перезвонить хутину - якобы хутин ещё шото значит в мире

шевелятся шестёрки хремля - на всех он имеет компромат
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11.09.2022 17:45 Відповісти
забагато надаєте ваги *****-Макрон не шістка кремля
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11.09.2022 17:51 Відповісти
лол!
у Макрона знову ломка!
цей секас по телефону нагадує мексиканський серіал
з не дуже рейтингових

я тихенько чекаю, може скоро Макрон наважиться путі букет податувати?
стільки часу залицятися - це щось
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11.09.2022 17:52 Відповісти
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11.09.2022 17:52 Відповісти
Що ж ви мразі продажні так дбаєте про путлєра :" З цією метою дуже важливо, щоб по лінії Єврокомісії не створювалися перешкоди на шляху постачання російських сільгосппродуктів та добрив на ринки країн Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. Джерело": https://censor.net/ua/n3366444
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11.09.2022 17:53 Відповісти
Там точно частина євроверхівки під ковпаком у ***** підєрского.
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11.09.2022 17:56 Відповісти
Тайоптваюмать!
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11.09.2022 17:54 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов ))
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11.09.2022 17:55 Відповісти
іпанутий
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11.09.2022 17:57 Відповісти
експорт зерна бандіта і педофіла путіна не цікавить взагалі, х"йлу потрібні мирні переговори.
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11.09.2022 17:57 Відповісти
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11.09.2022 18:01 Відповісти
******

***** програє війну а бабкоЙоб звонить потриндіти
Про що *****?
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11.09.2022 18:09 Відповісти
2022 год.

Шушкевич 87 лет
Кравчук 88 лет
Горбачев 91 год

Надеюсь на продолжение ухода гэбэшных старперов

Берлускони 85 лет
Путин 70/72 лет
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11.09.2022 18:09 Відповісти
А колесо обоздрения обговорить не забыли?
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11.09.2022 18:11 Відповісти
Ще одну важливу тему: наскiльки прикольно срати в чумадан..бабка одна цiкавиться....
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11.09.2022 19:14 Відповісти
Макрон маньяк (никак не может без секса по телефону)!
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11.09.2022 18:25 Відповісти
***** - це клоп на барабані..
і смішно і сумно бо в нас саме такий же.
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11.09.2022 19:07 Відповісти
У нас краще...бо вИселый...
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11.09.2022 19:21 Відповісти
продаються дві кацапські самки з доплатою - сімонянша і скабуха...
пріорітет заінтересованим з Африкі покупцям...
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11.09.2022 19:12 Відповісти
Як-то без третього не комільфо і хто це може бути ? Для компанії не вистачає тільки найвеличнішого, ну того, що не втік. Є шанс на новий бамбезний відосик, про мир в глазу. Да і медальку з орденком на магучу грядь уже пара ! А то лисому і байкеру можна, абідна !
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11.09.2022 19:13 Відповісти
Мікрон 1, дбайливий-безхребетний!
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11.09.2022 20:12 Відповісти
Дивний хлопчина цей макрон, ******** жінок у віці) але діди йому навіщо...?)))
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11.09.2022 20:20 Відповісти
И вновь пообщались добрые друзья.
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12.09.2022 13:03 Відповісти
 
 