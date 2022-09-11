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війна (56620) Миколаївська область (1828) Херсонщина (4283) Запорізька область (2565) Гуменюк (678)

ЗСУ просуваються на півдні, але ми не називаємо звільнені населені пункти, щоб не привертати зайвої уваги Росії, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Ситуація на фронті динамічно розвивається, в тому числі й на південному напрямку. ЗСУ просуваються вглиб звільнених територій. Однак військові не можуть називати населені пункти "для того, щоб утриматися від зайвої уваги ворога".

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону на Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не проголошуємо населені пункти для того, щоб утриматися від зайвої уваги ворога. Зокрема, сьогоднішня ніч і перша половина дня дуже яскраво продемонстрували, що він підсилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суходолі. Зокрема, Миколаївщина сьогодні отримала дуже потужні ракетні удари, і Нікопольщину обстріляно з РСЗВ та важкої артилерії. Ті ракетні влучення, які були по Березнегуватській громаді та Вознесенську, були досить красномовні. Оскільки це сільгоспугіддя й, зокрема, зерносховища", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що на Нікопольщині та на Миколаївщині є постраждалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зазнає втрат і відступає. Протягом 10 вересня знищено 80 рашистів, 8 танків, 1 гаубиця, 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

"Це досить потужний знак, натяк ворога, що він ще має силу, має, чим помститися, попри те, що моральний дух підрозділів на передовій безпосередньо ворожого війська надто низький. І, справді, їм важко навіть своїх спонукати для якихось дій", - підкреслила керівниця об’єднаного пресцентру.

Також протягом ночі російський десантно-штурмовий підрозділ намагався провести розвідку боєм та виміряти глибину української оборони, однак він зазнав втрат - майже 50% особового складу та дві бойові машини. А ракетні удари з РФ, на думку Гуменюк, є "психологічним тиском на наше військо, і такою собі млявою мотивацією своїх".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+41
Дворічна наша!а це вже майже край Харків.обл.
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11.09.2022 17:55
+30
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11.09.2022 18:07
+26
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11.09.2022 18:11
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Віримо в ЗСУ!!!Та затикаєм *******,на рахунок півдня)
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11.09.2022 17:49 Відповісти
Головне щоб радники Зеленського мовчали
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11.09.2022 17:52 Відповісти
Правильно казати не радники, правильно зрадники ...
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11.09.2022 17:56 Відповісти
Для того й затикають, щоб тільки ті могли сказати про взяття того чи іншого населеного рункта. Тут логіки зовсім не бачу, що росіяни не бачать і не знають де їх потіснили? Звичайно знають, бо це не 12 століття. Одна ціль цього мовчання - дати можливість вісвітлювати війну тільки радникам ОП і президенту, щоб тільки їх повідомлень всі чекали. Привчання до рефлексу. А Максіму Хой порада, не потрібно показувати знання матюків, бо це зовсім не гарно і ми не кацапи, щоб тут все переводити на мати.
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11.09.2022 20:36 Відповісти
ну начебто генштаб каже, що в рашистів справді все погано із зв'язком і тому вони часом і не знають, де зазнали поразки.
але те, що ОПа має звичку присвоювати собі перемоги і хороші новини - це факт.
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11.09.2022 20:49 Відповісти
.
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11.09.2022 17:53 Відповісти
Трохи захопились ))
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11.09.2022 17:58 Відповісти
Так то ж заблудились.
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11.09.2022 18:34 Відповісти
Військові поселення вздовж кордону з патентом на грабунок кацапів
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11.09.2022 22:47 Відповісти
Коли у Другу Світову громили Германію, то в нікого не виникало питання, вести бойові дії на території Германії, чи не вести.
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11.09.2022 17:55 Відповісти
Дворічна наша!а це вже майже край Харків.обл.
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11.09.2022 17:55 Відповісти
Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Божа
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11.09.2022 17:56 Відповісти
ну ладно ті в Бєлгород тікають і ці куди будуть в море....?
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11.09.2022 17:56 Відповісти
Можуть і в землю, мають вибір )
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11.09.2022 17:59 Відповісти
На небеса!
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11.09.2022 18:17 Відповісти
Ты сорри идиот?
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11.09.2022 18:01 Відповісти
Якщо дивитися як розташовані села України, то таки так,можуть і не знати.
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11.09.2022 18:18 Відповісти
Ви хочете сказати що орки не знають в якому насаленому пункті їх розхирячили?У вас все в порядку з головою?Цього може незнати їх командування,але але кацапи точно знають.
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11.09.2022 18:33 Відповісти
населеному(сорі)
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11.09.2022 18:34 Відповісти
З комунікацією не завжди в поряду. Як би там не було, навіщо їм допомагати?
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11.09.2022 18:37 Відповісти
Тобто,якщо з комунікацією не все в порядку ,то орки сидять в соцмережах і моніторять хто написав що наші захопили ,чи не захопили ще один населений пункт ,щоб відправити туди підкріплення?Однако...
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11.09.2022 19:07 Відповісти
Вони карти 1972 використовували,рації за царя гороха, а самі бригади так поділені,що один одному морди б'ють. Про яку комунікацію з якої голови ви пишите,якщо сіл з однаковими назвами по 3 в районі
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11.09.2022 18:45 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, хитрожопый хрюсский паренёк?
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11.09.2022 19:22 Відповісти
А можна конкретніше - що з написаного "хрєнь",і бажано українською ,нехитрожопий ви наш,і зовсім навіть "нє хрюсскій".
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11.09.2022 19:36 Відповісти
от іменно. а Первомайських і Білогорок - так і взагалі десятки.
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11.09.2022 20:51 Відповісти
Обстреливать пункт Х приказ даёт командование. А ему, учитывая специфику, могут и не докладывать. А сводки нашего Генштаба они читают, как и наши ихнег
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11.09.2022 19:04 Відповісти
Наших збило з пантелику,що там теж люди вивiсили украiнськi прапори...
Тiльки побачивши мiсцеве сало хлопцi зрозумiли, що трохи дали лишку ..
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11.09.2022 19:30 Відповісти
Ахах, отличные вопросы задаете!
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11.09.2022 18:41 Відповісти
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11.09.2022 18:02 Відповісти
Кто объяснит мне, почему некоторые ники в конце имеют буквы и цифры???
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11.09.2022 18:03 Відповісти
Це так коли авторизуєшся через гугл.
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11.09.2022 18:09 Відповісти
в мене раніше таке було, був через гугл, тепер те саме ніби а циферок давно нема. цензора редактори ніколи нічого не пояснюють.
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11.09.2022 19:06 Відповісти
Это такое при авторизации через соцсети.
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11.09.2022 18:10 Відповісти
Не обов"язково.
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11.09.2022 18:31 Відповісти
Интернет с мобилs.
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11.09.2022 18:11 Відповісти
В мене через твіттер так.
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11.09.2022 18:22 Відповісти
І ще проблема. Десь може пару років тому змінив свій профіль у гуглі на українську, але Цензор цього вже не бачить. Не знаю, що робити. Єй, модератори, Як банити, то миттєво, а як профіль змінити - зась...
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11.09.2022 18:29 Відповісти
їм треба особисто листа писати, їх мало і їм взагалі пофіг
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11.09.2022 19:07 Відповісти
Вдалого полювання, воїни світла!
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11.09.2022 18:06 Відповісти
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11.09.2022 18:07 Відповісти
Хз. Бой с утра был сильный очень. Сейчас стихло.
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11.09.2022 18:11 Відповісти
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11.09.2022 18:11 Відповісти
👍
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11.09.2022 18:30 Відповісти
А это объясняет внезапное нападение 24 февраля. Видимо генштаб зсу попросил политиков заткнуться.
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11.09.2022 18:49 Відповісти
С освобождением Луганска и Донецка от "русского мира" можно было бы поставить "жирную запятую" на оккупации и предложить либо "мирно" убираются с юга и Крыма, либо в плен брать никого не будут!
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11.09.2022 18:21 Відповісти
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11.09.2022 18:22 Відповісти
Раися - строна вазможнастий.
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11.09.2022 21:25 Відповісти
Здорова логіка є. Бо поки кацапи брешуть власному вищому керівництву, наші можуть багато чого встигнути зробити.
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11.09.2022 22:49 Відповісти
 
 