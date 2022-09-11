ЗСУ просуваються на півдні, але ми не називаємо звільнені населені пункти, щоб не привертати зайвої уваги Росії, - ОК "Південь"
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Ситуація на фронті динамічно розвивається, в тому числі й на південному напрямку. ЗСУ просуваються вглиб звільнених територій. Однак військові не можуть називати населені пункти "для того, щоб утриматися від зайвої уваги ворога".
Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону на Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не проголошуємо населені пункти для того, щоб утриматися від зайвої уваги ворога. Зокрема, сьогоднішня ніч і перша половина дня дуже яскраво продемонстрували, що він підсилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суходолі. Зокрема, Миколаївщина сьогодні отримала дуже потужні ракетні удари, і Нікопольщину обстріляно з РСЗВ та важкої артилерії. Ті ракетні влучення, які були по Березнегуватській громаді та Вознесенську, були досить красномовні. Оскільки це сільгоспугіддя й, зокрема, зерносховища", - розповіла Гуменюк.
Вона додала, що на Нікопольщині та на Миколаївщині є постраждалі.
"Це досить потужний знак, натяк ворога, що він ще має силу, має, чим помститися, попри те, що моральний дух підрозділів на передовій безпосередньо ворожого війська надто низький. І, справді, їм важко навіть своїх спонукати для якихось дій", - підкреслила керівниця об’єднаного пресцентру.
Також протягом ночі російський десантно-штурмовий підрозділ намагався провести розвідку боєм та виміряти глибину української оборони, однак він зазнав втрат - майже 50% особового складу та дві бойові машини. А ракетні удари з РФ, на думку Гуменюк, є "психологічним тиском на наше військо, і такою собі млявою мотивацією своїх".
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але те, що ОПа має звичку присвоювати собі перемоги і хороші новини - це факт.
Тiльки побачивши мiсцеве сало хлопцi зрозумiли, що трохи дали лишку ..