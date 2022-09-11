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Греція не передаватиме Україні комплекси С-300, щоб не послабити обороноздатність країни, - прем’єр Міцотакіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

с300,с-300

Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Protothema, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час пресконференції запитали, чи має намір уряд Греції направити в Україну бронетехніку разом із грецькими військовими для навчання українців, а також комплекси С-300.

Він відповів категоричною відмовою, заявивши, що про відряджання в Україну комплексів С-300 мова не йде, і додав, що будь-яка підтримка України не повинна відбуватися шляхом послаблення оборони Греції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція стала одним з головних експортерів зерна з України, - ЗМІ

Він також згадав про домовленість з Німеччиною про надання старих грецьких БМП-1 Україні і їх одночасну заміну на німецькі бронемашини типу Marder1A3, зазначивши, що переговори ще тривають.

Як відомо, Греція має постійний конфлікт із Туреччиною. В останні тижні Анкара звинувачувала Афіни в кількох інцидентах, пов'язаних із дією її авіації в регіоні Середземного моря. Це дало турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану назвати дії Греції "ворожими".

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

Також читайте: Греція передасть Україні до 30 БМП-1, - прем'єр Міцотакіс

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
а шо, с-300 могут её усилить? они там хоть в форточку пусть иногда выглядывают ))
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11.09.2022 18:12
+15
турки свого часу влізли на Кіпр та створили свої динири, вирізали півтора мільйони вірменів, забрали землі Візантії у греків, нікого вони тобі не нагадують? заткнувся б краще
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11.09.2022 18:23
+13
Там достаточно серьезные терки с Турцией постоянно. Хотя думаю что в этом случае это просто очередная отговорка
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11.09.2022 18:16
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а шо, с-300 могут её усилить? они там хоть в форточку пусть иногда выглядывают ))
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11.09.2022 18:12 Відповісти
Вообще-то это отличное ПВО (если есть возможность разместить несколько стационарных радаров), сразу настроенное на натовские самолеты Турции. У них тяжелая ситуация, просто чудо в прошлом, что смогли попасть в НАТО и поэтому живут без войны. Эрдоган по такой же методичке диктатуры живет, ему нужен конфликт и победы, нынче с такой экономикой непрерывно. Ему конечно плевать на Кипр и на его жителей, просто война ради популярности и отвлечения внимания. И грекам и нужно вооружение именно против самолетов, так как морской и парашютный десант они подрежут без проблем. Тот же пэтриот даже не факт, что имеет профили и маневры своих же самолетов, а насамс конечно менее подойдет, чем с-300, да и в мире их немного произвели еще.
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11.09.2022 20:56 Відповісти
Щоб не послабити обороноздатність краіни агрессора ...
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11.09.2022 18:13 Відповісти
Прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса

 Ей ви пацики на моциках з повним баком бєнзіка ...
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11.09.2022 18:30 Відповісти
І хто ж на цю грецію збирається нападати?Хай вдавляться своїми комплексами С300,підстилки кацапські.
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11.09.2022 18:14 Відповісти
Там достаточно серьезные терки с Турцией постоянно. Хотя думаю что в этом случае это просто очередная отговорка
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11.09.2022 18:16 Відповісти
Нещодавно Ердоган напряму погрожував, так що логiка присутня
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11.09.2022 18:55 Відповісти
турки свого часу влізли на Кіпр та створили свої динири, вирізали півтора мільйони вірменів, забрали землі Візантії у греків, нікого вони тобі не нагадують? заткнувся б краще
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11.09.2022 18:23 Відповісти
і чим це відрізняється від різанини в Київській обл.?
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11.09.2022 18:33 Відповісти
Иди броди
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11.09.2022 18:35 Відповісти
так можна було виселить. Хоча османи прийшли і на землі, де давно жили вірмени. Я не за вірмен, я за справедливість
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11.09.2022 18:53 Відповісти
Армяне - это пришлый народ Кавказа.
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11.09.2022 18:54 Відповісти
Так так. А ще Константинополь забрали. Правда, це було у 1453, але може за допомогою С-300 можна відбити його взад?
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11.09.2022 19:30 Відповісти
Греки ще ті *************, прийде час і ми грекам теж саме скажем.....
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11.09.2022 18:18 Відповісти
а султан ердоган не такий?
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11.09.2022 18:20 Відповісти
такий не такий а байрактари міцно їба*шать русню.....
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11.09.2022 18:22 Відповісти
байрактари нам за гроші продає турецька компанія, а не їхній султанчик
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11.09.2022 18:24 Відповісти

без згоди Ердогана нічого не було....
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11.09.2022 18:28 Відповісти
для нього головне - це заробити баблішка. кацапчикам допомагає обходити санкції, купує газ та нафту в них
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11.09.2022 18:32 Відповісти
тут з Вами згоден....
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11.09.2022 18:35 Відповісти
Послушай умник, рашке и за деньги не продает, тем более это семейный бизнес именно ихнего султана
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11.09.2022 18:30 Відповісти
послухай, вумнік, якби султан турецький продав хоч один байрактар кацапам - прилетіли б йому такі санкції, що вся економіка турків зарилась на дно Босфору
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11.09.2022 19:02 Відповісти
а власник тієї компанії, на мінуточку, то премінник ердогана
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11.09.2022 18:31 Відповісти
небіж тобто
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11.09.2022 18:33 Відповісти
А руснявый походу и не в курсе, что тесть Эрдогана собственник компании)
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11.09.2022 18:34 Відповісти
дочка ердогана - його дружина
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11.09.2022 18:35 Відповісти
Але щонайменше чотири Байрактара вони дали безкоштовно, це тi на якi збирали гроши волонтери.
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11.09.2022 19:32 Відповісти
Нiчого подIбонго. У мене родина була там в евакуацii. По результату, я цIй краiнвсе життя буду зобов'язаний
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11.09.2022 18:58 Відповісти
я не беру окремі випадки..... і не рівняйте прихисток з мілітарі допопогою.....
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11.09.2022 19:01 Відповісти
греція член НАТО, а зброя радянська чи російська. як це зрозуміти?
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11.09.2022 18:22 Відповісти
так як і Турція.... "восток дело тонкое Петруха"
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11.09.2022 18:26 Відповісти
з 1952 року..нехай НАТО з ними розборки влаштовує..греки хитрі..
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11.09.2022 18:27 Відповісти
нехай металобрухт собі залишають..
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11.09.2022 18:24 Відповісти
Плювати на жопосракісів.
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11.09.2022 18:26 Відповісти
Після перемоги України в вступу до ЄС таких дармоїдів як греки і мадяри викинуть з ЄС ***** першими
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11.09.2022 18:30 Відповісти
Мадяров очень даже нужно, а вот Греки очень важны там на проливах. Чем и пользуются
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11.09.2022 18:37 Відповісти
Цих неШольців я можу зрозуміти.
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11.09.2022 18:33 Відповісти
Враховуючи що в Маріуполі багато жителів мали грецьке внж, то могли б і допомогти
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11.09.2022 18:36 Відповісти
Греков много на юге Запорожской области, а не в Мариуполе
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11.09.2022 18:38 Відповісти
сумнівався б хто...
а ми на тих хреків бубу нашлем - той вимогне ...
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11.09.2022 18:39 Відповісти
"Кто хочет <действовать>, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины." - Сократ
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11.09.2022 18:45 Відповісти
греків можна зрозуміти. там їбанутий ердоган під боком
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11.09.2022 18:48 Відповісти
Ми дуже вдячні греції і не проминем допомогти таким же чином при нагоді, Греки мабуть не розуміють що воно все прийде й до них і тоді все буде навпаки . Греки які проживають в Україні вони ж зовсім не греки і їм нічого не загрожує? Були ви греки греками ,греками і залишитесь тільки тепер обсереними українцями за вашу доброту. Ганьба вам.
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11.09.2022 18:50 Відповісти
греки-греки, ЗСУ почали отоварюватися у военторгах рашки і напевно БМП-1 їх вже невлаштовує
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11.09.2022 18:59 Відповісти
А от кого хитрожопые дети Эллады защищаться собрались? От Ксеркса, Дария или от Гитлера? А может Путлер нападе?
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11.09.2022 19:09 Відповісти
Ну чого ж ви ! А від турків - селджуків захищатись не потрібно? "Прадіди воювали"- 15 століття " можуть повторить".
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11.09.2022 19:37 Відповісти
Як від кого? Від Мехмета ІІ. Може він після захоплення Константинополя вирішить на Афіни напасти?
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11.09.2022 19:37 Відповісти
Спірне питання. С-300 з Кацапії і обороноздатність знаходяться в різних Всесвітах.
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11.09.2022 19:35 Відповісти
Чорні полковники іх не покидают -- мудаки.
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11.09.2022 19:37 Відповісти
Чекає нападу Італії А якщо серьйозно - шукають відмазку.
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11.09.2022 19:44 Відповісти
Греки теж Шольца валяють )))
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11.09.2022 19:49 Відповісти
Сцикливі елліни. Там пів країни за рашку топлять!
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11.09.2022 20:11 Відповісти
А что греки умеют этим пользоваться? Зачем оно им? Они воевать то не будут - сразу сдадуться в плен. Это только Украинцы могут из гавна сделать палку, С-300.
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11.09.2022 20:48 Відповісти
 
 