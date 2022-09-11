Обстріл Вознесенська: російські ракети могли цілити у Південноукраїнську АЕС - впали за 30 км від станції, - "Енергоатом"

Сьогодні, 11 вересня, російські військові вчергове здійснили обстріл міста Вознесенськ Миколаївської області, що у 30 км від Південноукраїнської АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у телеграмі.

"Не виключено, що випущені рашистами ракети були спрямовані в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників", - наголошують в "Енергоатомі".

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За попередньою інформацією ракета влучила у цивільні об’єкти, є постраждалі.