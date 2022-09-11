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За п’ять днів ЗСУ звільнили більше території, ніж росіяни захопили з квітня, - Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, з 6 вересня українські війська звільнили понад 3 000 квадратних кілометрів території, що є більшою площею від того, що російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня.

Абсолютне звільнення Ізюма назвали в ISW найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні. Так, повернення Ізюму під контроль України завадить просуванню росіян вздовж траси E40, яку вони хотіли використати для обходу українських позицій на лінії Слов’янськ-Краматорськ із флангу.

Також читайте: У Херсонській області окупанти також зі своїх позицій в деяких населених пунктах, - Генштаб

Успішне оточення росіян, які втікають з Ізюма, призведе до знищення або захоплення значних сил окупантів і посилить проблеми російської армії.

"Російські військові кореспонденти також повідомляли про проблеми при евакуації з Ізюма, вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах", – зазначили експерти.

Водночас російські війська посилюють фільтраційні заходи в Херсонській та Запорізькій областях у відповідь на контрнаступ українських військ на півдні. У Генштабі повідомили, що російські війська та підрозділи ФСБ, направлені з РФ, шукають цивільних осіб, які допомагають українським силам.

Також читайте: ЗСУ просуваються на півдні, але ми не називаємо звільнені населені пункти, щоб не привертати зайвої уваги Росії, - ОК "Південь"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября. Похоже, его приказ будет выполнен. Но есть нюанс.
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11.09.2022 18:50
+20
Казачья Лопань освобождена Мы вышли на границу Белгородской области
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11.09.2022 18:47
+17
Губер Бегорода приказал рыть окопы и блиндажи в 5 км от города
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11.09.2022 18:48
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Патамушта зелень здавала території, а про контрнаступ не знала.
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11.09.2022 18:47 Відповісти
бо ми відбираємо своє... а русня прийшла по чуже!
чужого нам не треба...та і своє ми хєртам віддамо!!!
віримо в ЗСУ !!!
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11.09.2022 18:47 Відповісти
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11.09.2022 19:21 Відповісти
Так. Чужого нам не треба. Але треба пам'ятати, що у росіян свого нема нічого.
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11.09.2022 19:38 Відповісти
русня в паніці втікала.
Південніше на Лиман все не так радісно-блискавично, там русня опирається
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11.09.2022 18:47 Відповісти
Казачья Лопань освобождена Мы вышли на границу Белгородской области
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11.09.2022 18:47 Відповісти
Губер Бегорода приказал рыть окопы и блиндажи в 5 км от города
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11.09.2022 18:48 Відповісти
Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября. Похоже, его приказ будет выполнен. Но есть нюанс.
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11.09.2022 18:50 Відповісти
Її звільнять,але від орків.
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11.09.2022 18:55 Відповісти
нарешті!!!!з'явилось відео з Ізюма!!!!!
https://twitter.com/i/status/1568990300487524354
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11.09.2022 18:51 Відповісти
интересно, как теперь будут это пропогандоны рашанские преподносить?
жесть дохлой моли - так это уже два раза было, третий не прокатит.
выравнивание фронта? тогда почему не до границы раши сразу, чтоб два раза не вставать бегать

предлагаю им сказать, что войска раши вспомнили, что забыли дома выключить утюг.
ну или жена с краденой стиралкой без инструкции разобраться не может.

о
придумала
мы ж про перелетных птиц давно не слышали
зеленые человечки вступили в партию зеленых и побоялись потревожить места обитания пернатых
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11.09.2022 18:53 Відповісти
Ну а русні варто пам'ятати що до бєлгорода ми тепер дотягнемось і без західної зброї, рівно так само як вони до Харкова.
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11.09.2022 18:55 Відповісти
до валуйок ще ближче від лінії кордону ))
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11.09.2022 19:02 Відповісти
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11.09.2022 19:02 Відповісти
Західні політики і змі майже одностайно говорять, що ще ніколи в історії не було настільки ефективної допомоги західним озброєнням буд-якій країні, як Україні в цій війні. І про те що кожен вкладений і виділений долар чи євро на допомогу Україні виправдав себе багатократно!!!
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11.09.2022 19:03 Відповісти
А за скількі козломорді захопили Херсон та за скількі його будуть визволяти? Якось тихо про це.
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11.09.2022 19:06 Відповісти
у тебя Кац есть варианты...?
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11.09.2022 19:23 Відповісти
Ты ап чём, болезный?
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12.09.2022 08:33 Відповісти
да о том Кац что ты и подумал...\досвидания ласковый мишка...\
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12.09.2022 09:05 Відповісти
Угрофин что ли? Такое тупое.
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12.09.2022 10:42 Відповісти
иди на путина мальчик...
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12.09.2022 13:24 Відповісти
А за мальчика спасибо. Лет 60 так не назівали. Точно тупой угрофин.
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12.09.2022 15:09 Відповісти
да без проблем - это тебе Кац комплимент...
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12.09.2022 15:35 Відповісти
Неуловимые бздители...\
https://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M
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11.09.2022 19:42 Відповісти
 
 