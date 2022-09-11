За п’ять днів ЗСУ звільнили більше території, ніж росіяни захопили з квітня, - Інститут вивчення війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, з 6 вересня українські війська звільнили понад 3 000 квадратних кілометрів території, що є більшою площею від того, що російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня.
Абсолютне звільнення Ізюма назвали в ISW найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні. Так, повернення Ізюму під контроль України завадить просуванню росіян вздовж траси E40, яку вони хотіли використати для обходу українських позицій на лінії Слов’янськ-Краматорськ із флангу.
Успішне оточення росіян, які втікають з Ізюма, призведе до знищення або захоплення значних сил окупантів і посилить проблеми російської армії.
"Російські військові кореспонденти також повідомляли про проблеми при евакуації з Ізюма, вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах", – зазначили експерти.
Водночас російські війська посилюють фільтраційні заходи в Херсонській та Запорізькій областях у відповідь на контрнаступ українських військ на півдні. У Генштабі повідомили, що російські війська та підрозділи ФСБ, направлені з РФ, шукають цивільних осіб, які допомагають українським силам.
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чужого нам не треба...та і своє ми хєртам віддамо!!!
віримо в ЗСУ !!!
Південніше на Лиман все не так радісно-блискавично, там русня опирається
https://twitter.com/i/status/1568990300487524354
жесть дохлой моли - так это уже два раза было, третий не прокатит.
выравнивание фронта? тогда почему не до границы раши сразу, чтоб два раза не
вставатьбегать
предлагаю им сказать, что войска раши вспомнили, что забыли дома выключить утюг.
ну или жена с краденой стиралкой без инструкции разобраться не может.
о
придумала
мы ж про перелетных птиц давно не слышали
зеленые человечки вступили в партию зеленых и побоялись потревожить места обитания пернатых
ласковыймишка...\
https://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M