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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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За кілька місяців санкції матимуть драматичні наслідки для Росії, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

александер,шалленберг

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг підтвердив позицію федерального уряду щодо необхідності продовження санкцій ЄС проти РФ, які є дієвими і через кілька місяців матимуть "ще більш драматичний ефект" для Росії.

"Так, альтернативи санкціям немає. Ми не можемо просто сидіти, склавши руки і давати автократу свободу дій", - заявив глава МЗС, додавши, що цю позицію щодо безальтернативності санкцій займає і федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив міністр, економічний удар від санкцій відчутний і для ЄС і це "не та ситуація, яку ми хотіли", однак потрібно "проявити міцні нерви, адже справа зараз – в стратегічному терпінні".

За словами Шалленберга, те, що його однопартієць, очільник Верхньої Австрії Томас Штельцер у своїй заяві ставив під сумнів продуманість санкцій ЄС проти РФ, не є "поширенням російського наративу". "Російський наратив полягає в тому, що в усьому винні санкції, наприклад, у стражданнях третіх країн в Африці – що просто не відповідає дійсності – і що вони не діятимуть у Росії. Немає санкцій проти газу і продуктів харчування – тобто там, де є проблеми", - сказав він.

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Глава МЗС підкреслив, що курс федерального уряду Австрії у питанні санкційної політики ЄС проти РФ – "чіткий і абсолютно незмінний". "Але це також легітимно, що ми в Австрії розглядаємо, як ми можна пом’якшити негативні наслідки для нашої економіки. На європейському рівні ми постійно повинні запитувати себе: чи санкції досягають того, чого ми хочемо, а саме – послаблення Росії?" - додав він.

Шалленберг зазначив, що він не бачить "підстав для сумнівів щодо санкцій". "Санкції діють. Ми бачимо, що 97% російського автомобілебудування стоїть на місці, як і три чверті авіації. Танкові заводи зупиняються, а армія має проблеми з набором нових солдатів. Є достатньо міжнародних досліджень, які показують, що санкції завдають Росії величезної шкоди", - наголосив він.

Австрійський міністр висловив переконання, що ефективність санкцій проти РФ буде особливо помітною через кілька місяців. "Ми повинні протриматися ще кілька місяців, перш ніж санкції матимуть ще більш драматичні наслідки для Росії", - зазначив він.
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Якщо уже просють ботокса у відставку, руські ізгої навіть у казахів, туристи не бажані, контакти обмежені. І це тільки початок
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11.09.2022 19:00 Відповісти
В 1991 році Захід та США чудово впіймали Росію на гачок приєднання її економіки до світової. Що привело до знищення ряду стратегічних галузей виробництва. які ні в якому разі не можна було ліквідовувати. Ось тепер із санкціями вилізла уся недолугість керівництва РФії. Так РФ має свої процессори але не має повного циклу їх виготовлення
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11.09.2022 20:33 Відповісти
Ukraina dobjot ********** bistree chem vashi sankciji
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11.09.2022 19:02 Відповісти
Та ні,усе разом для України і Перемоги.
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11.09.2022 19:03 Відповісти
путин не выгоден никому.

у олигархов из-за него забрали имущество.

чиновникам запретили ездить за границу, выдворили их детей оттуда и отобрали активы.

у простого народа после декабря из-за нефтяного эмбарго упадут зарплаты в 2 раза.

путин думает, что ради него все будут терпеть все эти неудобства! потому что он решил в войнушку устроить, видишь ли!

да они все соберутся и задушат его вместе взятые! Лишь бы только вернуться к прежней жизни!
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11.09.2022 19:16 Відповісти
мало ты знаешь свиноцабак...!
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11.09.2022 19:25 Відповісти
Якщо всі олігархи і генерали на кацапіі , так ненавидять кремлівського
фюрера , то чому він досих пір живий ? 😡
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11.09.2022 20:30 Відповісти
 
 