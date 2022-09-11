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Путін вимагатиме від кожного свого олігарха створити ПВК для війни проти України, - Грозєв
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Російський диктатор Володимир Путін вимагатиме від кожної російської державної корпорації та олігарха створити власні приватні військові компанії для нового етапу війни проти України у жовтні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв у твіттері.
"Він каже, що все (невдачі РФ в Україні, - ред.) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили з зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху накажуть створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", - пише Грозєв.
Топ коментарі
+59 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар11.09.2022 19:13
+48 Mykhailo Stepanov
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+30 Яр Холодний
показати весь коментар11.09.2022 19:23
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он наших бійців у Британії вчать 4 місяця
Зачем им этот геморрой, от которого перед Западом не отмыться ?