Путін вимагатиме від кожного свого олігарха створити ПВК для війни проти України, - Грозєв

Російський диктатор Володимир Путін вимагатиме від кожної російської державної корпорації та олігарха створити власні приватні військові компанії для нового етапу війни проти України у жовтні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв у твіттері.

"Він каже, що все (невдачі РФ в Україні, - ред.) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили з зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху накажуть створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", - пише Грозєв.

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