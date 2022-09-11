В Україні було зареєстровано рекордну кількість шлюбів за останні сім років

За кількістю одружень лідирує прифронтова Дніпропетровська область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в сервісі відкритих даних Opendatabot.

Протягом перших пів року 2022 року було зареєстровано рекордну кількість шлюбів – 103 903. Це на 21% більше, ніж за той самий період 2021 року й абсолютний рекорд за останні сім років.



За кількістю одружень лідирує прифронтова Дніпропетровська область – за цей період у регіоні було зареєстровано 13 025 сімей. Зростання кількості нових сімей фіксують у всіх тилових областях, окрім Чернівецької. Там від початку року кількість шлюбів знизилася на 11% порівняно з відповідним періодом минулого року.

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Водночас кількість розлучень, зареєстрованих РАЦСами, знизилася майже вдвічі – на 42% щодо першого півріччя 2021 року: 7632 розірвання шлюбу проти 13 153 у 2021-му.



Лідером за кількістю розлучень, так само, як і за кількістю шлюбів, стала Дніпропетровська область – 943 розлучення.



Водночас адвокатка Ольга Шевченко зазначає, що кількість розлучень, зареєстрованих РАЦСами, не повною мірою відбиває реальну статистику.

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"Справа у тому, що розірвання шлюбу в РАЦСі можливе лише у випадку, якщо в подружжя немає неповнолітніх дітей та є обопільне бажання розійтися. Якщо у пари є неповнолітні діти або один із подружжя відмовляється від розлучення, розірвання шлюбу відбувається за рішенням суду", – зауважила вона.



Юристка додала, що щойно закінчилися активні бойові дії у Києві й Київській області, першими справами були саме справи про розірвання шлюбу.

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"Припускаю, що причиною стають поведінка партнера під час війни та розлука родин, коли жінки з дітьми були змушені евакуюватися, а чоловіки залишилися в Україні. Інколи проживання подружжя в різних країнах та спілкування лише за допомогою засобів зв’язку призводять до непорозумінь, конфліктних ситуацій та, у наслідку, до втрати довіри й почуття любові", – підсумувала Шевченко.