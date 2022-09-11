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армія РФ (13507) Харківщина (4289)

Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині російські офіцери масово відмовляються від участі у війні та звільняються з війська, щоб не потрапити під репресії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Російські офіцери масово починають шукати можливість не брати участь у "спеціальній військовій операції" чи, за відсутності такої можливості, звільнитися зі збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після успішного контрнаступу ЗС України у Харківській області, у ЗС РФ почали шукати винних. "Винними" призначаються всі офіцери, які перебували на цьому напрямі (навіть якщо безпосередньо не керували діями жодного підрозділу, і не були уповноважені ухвалювати рішення), від лейтенантів і до генералів.

Цим офіцерам доведеться відповідати і за втрачені позиції, і за втрати серед військовослужбовців та за знищену техніку. Серед офіцерів вищої ланки ходять розмови про те, що це репресії – це лише початок, надалі переможців серед офіцерів ЗС РФ (не наближених до верхівки), які брали участь у "СВО", нічого очікувати, оскільки всі чи постраждають на полі бою, чи страждатимуть у РФ.

У зв'язку з цим велика кількість офіцерів намагається будь-якими силами уникнути такої долі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувача військ західного округу РФ Берднікова зняли з посади після успішного наступу ЗСУ на Харківщині

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38


Kavkaz Center

@newkc14

Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
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11.09.2022 19:50
+31
Лапатная тіпа армія-тєпєрь пєрвая абосраная армія в мірє...
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11.09.2022 19:45
+30
Бунт! Витягуйте бункерного пацюка і повісити його на красній площаді як в "старі добрі" часи!
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11.09.2022 19:46
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Лапатная тіпа армія-тєпєрь пєрвая абосраная армія в мірє...
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11.09.2022 19:45 Відповісти
А як іхали вбивати чим думали.
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11.09.2022 19:46 Відповісти
Бунт! Витягуйте бункерного пацюка і повісити його на красній площаді як в "старі добрі" часи!
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11.09.2022 19:46 Відповісти
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12.09.2022 01:45 Відповісти
.
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11.09.2022 19:49 Відповісти
Невдаха.
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11.09.2022 20:33 Відповісти
Потім всі неуспіхи путін повісить на генералів.
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11.09.2022 19:50 Відповісти
24.02.2022
"Я отдал приказ о начале специальной военной операции потому что другого выхода не было"

07.09.2022
"Россия начала военную операцию потому что другого выхода не было".
_________________________________________________________________________________
Це говорить одна і таж же людина 200 днів тому та 4 дні тому.
Начебто одне й те саме, але різниця є
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11.09.2022 19:57 Відповісти
Это у них всегда так было. Х...ло хорошее, плохие бояре Хорошее начинает он, а плохое - страна
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11.09.2022 20:04 Відповісти
размазывает ответственность! испуган до усрачки!
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11.09.2022 20:34 Відповісти
"У перемоги сто батьків. Поразка завжди сирота"

Принцип абсолютний, без різниці, воюють луками та списами 3000 років тому чи ******** зброєю сьогодні
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11.09.2022 20:42 Відповісти
Згодом: роZія почала війну, тому що так вирішив совєт бєзопасності рф. І у мене не було іншого виходу.
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11.09.2022 20:37 Відповісти
Нет и никогда не было на Московии армии , это голодранцы .

и вся их мощь только в телевизоре
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11.09.2022 19:50 Відповісти
предложить этим офицерам искупить свои подвиги методом хлоптуть тапочком по темячку ***** ...
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11.09.2022 19:50 Відповісти


Kavkaz Center

@newkc14

Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
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11.09.2022 19:50 Відповісти
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11.09.2022 19:53 Відповісти
впервые в истории, полярный лис массово появился не только в крайних парашных бебенях, но и в харьковской области. и идёт массовая его миграция на восток и юг ))
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11.09.2022 19:52 Відповісти
А шо такое? До Лондона уже никто дойти не хочет?
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11.09.2022 19:53 Відповісти
Здулися.
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11.09.2022 19:58 Відповісти
До Лондону хочуть у літаку в економ-класі. Чкурнути. Але туди літаки зараз не літають.
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11.09.2022 20:05 Відповісти
Походу не. Он уже в кабаке наобедался
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11.09.2022 20:09 Відповісти
Ще дон хоче. Той що з Тік-Току.
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11.09.2022 20:38 Відповісти
Бензін закінчився😃
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11.09.2022 20:52 Відповісти
То поверніть зброю проти путіна та його опричнини!
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11.09.2022 20:04 Відповісти
вы ***** учитесь рис выращивать,скоро узкоглазый насялька придет ************ сделает !!!!
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11.09.2022 20:06 Відповісти
....победителей среди офицеров ВС РФ (не приближенных к верхушке) не будет...
А о какой победе идет речь? Отстаивание Белгорода и Тамани?
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11.09.2022 20:07 Відповісти
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11.09.2022 20:09 Відповісти
Стреляться/вешаться не пробовали?
А вы попробуйте
С их то фееричной косорукостью, результат будет интересным
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11.09.2022 20:32 Відповісти
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11.09.2022 20:40 Відповісти
А бл#ді як на броні та з яким пафосом перли "на Київ на Берлін як диди " . А зараз всьо ми хароші сцарь поганий. А ще хуже кацапа "наші" малороси в раші . З 14 року суки кров п'ють
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11.09.2022 21:03 Відповісти
Та мать їх за ногу! Бачили очі що вибирали.
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11.09.2022 21:15 Відповісти
 
 