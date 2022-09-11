Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині російські офіцери масово відмовляються від участі у війні та звільняються з війська, щоб не потрапити під репресії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські офіцери масово починають шукати можливість не брати участь у "спеціальній військовій операції" чи, за відсутності такої можливості, звільнитися зі збройних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після успішного контрнаступу ЗС України у Харківській області, у ЗС РФ почали шукати винних. "Винними" призначаються всі офіцери, які перебували на цьому напрямі (навіть якщо безпосередньо не керували діями жодного підрозділу, і не були уповноважені ухвалювати рішення), від лейтенантів і до генералів.
Цим офіцерам доведеться відповідати і за втрачені позиції, і за втрати серед військовослужбовців та за знищену техніку. Серед офіцерів вищої ланки ходять розмови про те, що це репресії – це лише початок, надалі переможців серед офіцерів ЗС РФ (не наближених до верхівки), які брали участь у "СВО", нічого очікувати, оскільки всі чи постраждають на полі бою, чи страждатимуть у РФ.
У зв'язку з цим велика кількість офіцерів намагається будь-якими силами уникнути такої долі.
Будь ласка, зачекайте...
"Я отдал приказ о начале специальной военной операции потому что другого выхода не было"
07.09.2022
"Россия начала военную операцию потому что другого выхода не было".
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Це говорить одна і таж же людина 200 днів тому та 4 дні тому.
Начебто одне й те саме, але різниця є
Принцип абсолютний, без різниці, воюють луками та списами 3000 років тому чи ******** зброєю сьогодні
и вся их мощь только в телевизоре
Kavkaz Center
@newkc14
Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
А о какой победе идет речь? Отстаивание Белгорода и Тамани?
А вы попробуйте
С их то фееричной косорукостью, результат будет интересным