Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині російські офіцери масово відмовляються від участі у війні та звільняються з війська, щоб не потрапити під репресії

Російські офіцери масово починають шукати можливість не брати участь у "спеціальній військовій операції" чи, за відсутності такої можливості, звільнитися зі збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після успішного контрнаступу ЗС України у Харківській області, у ЗС РФ почали шукати винних. "Винними" призначаються всі офіцери, які перебували на цьому напрямі (навіть якщо безпосередньо не керували діями жодного підрозділу, і не були уповноважені ухвалювати рішення), від лейтенантів і до генералів.

Цим офіцерам доведеться відповідати і за втрачені позиції, і за втрати серед військовослужбовців та за знищену техніку. Серед офіцерів вищої ланки ходять розмови про те, що це репресії – це лише початок, надалі переможців серед офіцерів ЗС РФ (не наближених до верхівки), які брали участь у "СВО", нічого очікувати, оскільки всі чи постраждають на полі бою, чи страждатимуть у РФ.

У зв'язку з цим велика кількість офіцерів намагається будь-якими силами уникнути такої долі.

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