УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12775 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні
6 029 43
Німеччина (4542) зброя (5763) танк (1665)

Співголова партії Шольца Клінгбайль не виключив постачання танків Україні: Маємо це обговорити з огляду на успіхи ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль не виключив у принципі поставки в Україну танків західного зразка.

Про це пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Жодна країна зараз не постачає західні основні бойові танки. Таке рішення на цей момент", - сказав Клінгбайл.

"І це зараз має бути обговорено між главами держав і урядів з огляду на вимоги з боку України, також з огляду на успіхи, яких Україна досягла зараз, якими можуть бути наступні кроки для підтримки цієї країни", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передача Україні танків та літаків - це політичне рішення, його ще немає, - Резніков

Експерт із зовнішньої політики СДПН і голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот у неділю також закликав швидко підтримати Україну новою зброєю.

"У цій новій фазі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані Росією території та тримати їх під постійним контролем. Захід, особливо США, Німеччина, Франція та Польща, повинні швидко скоординувати свої дії та адаптувати свої поставки до нової ситуації", — сказав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
11.09.2022 20:19
+26
Ні, це не колона рашистів. Тепер це наші танки.👌
показати весь коментар
11.09.2022 20:22
+20
- синку, чому в тебе червоні очі?
- я просто накурився з пацанами
- не бреши, ти знову ридав над відео з Шевченком на білборді?
показати весь коментар
11.09.2022 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.09.2022 20:19 Відповісти
Правильно,всех в путинский рай.
показати весь коментар
11.09.2022 20:36 Відповісти
Прокинулись...
показати весь коментар
11.09.2022 20:20 Відповісти
Правильно - нема чого спішити: скільки тієї війни?
Ге ж, пане німцю?
показати весь коментар
11.09.2022 20:20 Відповісти
- синку, чому в тебе червоні очі?
- я просто накурився з пацанами
- не бреши, ти знову ридав над відео з Шевченком на білборді?
показати весь коментар
11.09.2022 20:20 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 20:23 Відповісти
Всі хочуть бути на стороні переможців.
показати весь коментар
11.09.2022 20:20 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 20:28 Відповісти
Та доки ви будете дрочити.
показати весь коментар
11.09.2022 20:21 Відповісти
Помоги им...
показати весь коментар
11.09.2022 20:40 Відповісти
Зараз тільки шнурки зашнурую.
показати весь коментар
11.09.2022 20:48 Відповісти
Німці нарешті почали зрозуміти, що вони програли руським не тому що руські були такі сильні, а тому що їх фюрер виявився повним лохом.
показати весь коментар
11.09.2022 20:22 Відповісти
Німці програли бо в арміі СОЮЗУ були украінці.
показати весь коментар
11.09.2022 20:26 Відповісти
Українці були в УПА. В армії союза були переважно зрадники.
показати весь коментар
11.09.2022 20:30 Відповісти
УПА повезло, что рашка пришла только в 1939 году, так что уймись
показати весь коментар
11.09.2022 20:33 Відповісти
Да ти шоа!? Такі павєзло!?
показати весь коментар
11.09.2022 20:52 Відповісти
В УПА тоже було багато націи.
показати весь коментар
11.09.2022 20:38 Відповісти
Не пиши дурню, Ауримас. Мій рідний дядько Іван не був зрадником. З Маріуполя він дійшов до Зееловських висот де і загинув. Жодної трофейної посилки не прислав, тому що бив окупантів, а не займався мародерством. Тому ще раз,не пиши дурниць.
показати весь коментар
11.09.2022 21:12 Відповісти
Я думаю немцы нам решатся дать танки когда мы уже будем подходить к Моцквэ
показати весь коментар
11.09.2022 20:22 Відповісти
Ні, це не колона рашистів. Тепер це наші танки.👌
показати весь коментар
11.09.2022 20:22 Відповісти
А як би не було успіхів?
показати весь коментар
11.09.2022 20:22 Відповісти
Тоді не на часі.
показати весь коментар
11.09.2022 20:29 Відповісти
Так послу Мельнику 24 лютого міністр фінансів ніби Габек в очі сказав:"У вас лишились лічені дні".
показати весь коментар
11.09.2022 21:37 Відповісти
пока чухаетесь как сорока ворона которая кашу варила - и приговаривала на тему "дала-не дала" раша поставила Украине десятки танков по ленд лизу под предлогом драпа

в обход санкций, замечу поставила.

не дадите танки - останетесь без фактической рекламы качества ваших танков в боевых условиях
показати весь коментар
11.09.2022 20:23 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 20:23 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 20:25 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 20:26 Відповісти
Ходжа Насреддін у таких випадках посилавсь на несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх.
А жопадєлаєшь?
показати весь коментар
11.09.2022 20:32 Відповісти
Don't approach bull from the front , horse from the back and cunt from any angle
показати весь коментар
11.09.2022 20:40 Відповісти
На фото Абрамси. Нехай будуть і Абрамси і Леопарди, там навіть пушка однакова.
показати весь коментар
11.09.2022 20:33 Відповісти
і в них, як і у зелених приколістів співголова. Німці відмовились заміщати танки, передані ЗСУ, іншу зброю також. Дядя Джо усунув цю проблему, і німці заворушились - нас не так "понялі". В них завжди було Льоняферштейн,Горбіферштейн,Борискамараден,Вольдемарзергут. Все почалось з бабника з мутною біографією Віллі Брандта. Нічого від них не дочекаються.
показати весь коментар
11.09.2022 20:34 Відповісти
Він ще був друганом Льоні бровастого.
показати весь коментар
11.09.2022 21:40 Відповісти
" Маємо це обговорити з огляду на успіхи ЗСУ ----з владіміром владіміровичем"
показати весь коментар
11.09.2022 20:35 Відповісти
Ох уж эти немцы. 10 лет согласовывают датчик на дрон в инструкции в нему на 2000 страниц, пока турки собирают под 4-5 видов байрактаров из кучи комплектующих и они просто разрывают кацапскую технику. Позор Германии за бюрократство, вскормленное в том числе и шпионами-диверсантами.

У вас же нет танков хотя бы для себя. Нам мало помогут 2 танка через год. У кацапов окопанные в бетоне (в том числе и херсонском если уж на то пошло, никто при отступлении не нагадил напоследок как надо было сделать и тут уже на предателей не спишешь) танки сидят и не пустят прорыв танковой колонны. БМП с комплексом активной защиты, который собьет ракету из ПТУРа (но не выстрел из кацапского танка с 2км/с скоростью) будет не хуже танка работать. Можно ночью наломиться и во фланг расстрелять все позиции кацапов, к тому же с БМП можно и спрыгнуть с 3 матадорами теми же и лежа на земле хорошо отжарить кацапов, пока БМП огонь на себя вызывает. Кацапы там харю в землю засунут, когда по ним такой плотный огонь будет и еще дыма им накидать. Еще и свой арсенал отдадут с молчаливого согласия.

Единственный плюс, что Германия скорее всего самой первой нам танк западный поставит, тем самым намекнув США, что там нужно от них пару сотен штук морской доставкой. Вот у США есть танки дешевые и ненужные с хорошей ДЗ по-крайней мере, израильский КАЗ на абрамсах нам конечно не дадут.
показати весь коментар
11.09.2022 20:38 Відповісти
Переможців не судять
показати весь коментар
11.09.2022 20:39 Відповісти
спробую розтлумачити дитині " співголова")
показати весь коментар
11.09.2022 20:39 Відповісти
Певно, щось таке:

показати весь коментар
11.09.2022 20:44 Відповісти
Як би успіхів не було то й танків також
показати весь коментар
11.09.2022 20:43 Відповісти
Вже наближається той час, коли й Його ********** орбан купить танчик Береговському воєнному округу
показати весь коментар
11.09.2022 20:57 Відповісти
Німців дочекались. Тепер крок за китайцями. Ждемо
показати весь коментар
11.09.2022 21:19 Відповісти
Ну немцы слишком осторожные
Начали поставки только когда убедились в силе ЗСУ и Украины

Американцы тоже не не настолько

Никто вначале не хотел чтобы получилось как в Афганистане
показати весь коментар
11.09.2022 21:21 Відповісти
От бачите, чим більше успіхів в ЗСУ - тим більше Україні зброю поставляють.
показати весь коментар
11.09.2022 21:30 Відповісти
Німці підвезуть перші два танка, коли шакали вже догризуть трупи фюрера расіськава рейха і його *************, по ходу.
показати весь коментар
11.09.2022 22:14 Відповісти
 
 