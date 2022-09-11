Співголова партії Шольца Клінгбайль не виключив постачання танків Україні: Маємо це обговорити з огляду на успіхи ЗСУ
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Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль не виключив у принципі поставки в Україну танків західного зразка.
Про це пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Жодна країна зараз не постачає західні основні бойові танки. Таке рішення на цей момент", - сказав Клінгбайл.
"І це зараз має бути обговорено між главами держав і урядів з огляду на вимоги з боку України, також з огляду на успіхи, яких Україна досягла зараз, якими можуть бути наступні кроки для підтримки цієї країни", - додав він.
Експерт із зовнішньої політики СДПН і голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот у неділю також закликав швидко підтримати Україну новою зброєю.
"У цій новій фазі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані Росією території та тримати їх під постійним контролем. Захід, особливо США, Німеччина, Франція та Польща, повинні швидко скоординувати свої дії та адаптувати свої поставки до нової ситуації", — сказав він.
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Ге ж, пане німцю?
- я просто накурився з пацанами
- не бреши, ти знову ридав над відео з Шевченком на білборді?
в обход санкций, замечу поставила.
не дадите танки - останетесь без фактической рекламы качества ваших танков в боевых условиях
А жопадєлаєшь?
У вас же нет танков хотя бы для себя. Нам мало помогут 2 танка через год. У кацапов окопанные в бетоне (в том числе и херсонском если уж на то пошло, никто при отступлении не нагадил напоследок как надо было сделать и тут уже на предателей не спишешь) танки сидят и не пустят прорыв танковой колонны. БМП с комплексом активной защиты, который собьет ракету из ПТУРа (но не выстрел из кацапского танка с 2км/с скоростью) будет не хуже танка работать. Можно ночью наломиться и во фланг расстрелять все позиции кацапов, к тому же с БМП можно и спрыгнуть с 3 матадорами теми же и лежа на земле хорошо отжарить кацапов, пока БМП огонь на себя вызывает. Кацапы там харю в землю засунут, когда по ним такой плотный огонь будет и еще дыма им накидать. Еще и свой арсенал отдадут с молчаливого согласия.
Единственный плюс, что Германия скорее всего самой первой нам танк западный поставит, тем самым намекнув США, что там нужно от них пару сотен штук морской доставкой. Вот у США есть танки дешевые и ненужные с хорошей ДЗ по-крайней мере, израильский КАЗ на абрамсах нам конечно не дадут.
Начали поставки только когда убедились в силе ЗСУ и Украины
Американцы тоже не не настолько
Никто вначале не хотел чтобы получилось как в Афганистане