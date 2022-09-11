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У кількох областях України зникли світло та вода: окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

світло

Сумщина, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області частково без світла та води. Також частково знеструмлені Донецька та Запорізька області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють кілька телеграм-каналів та канали очільників областей і громад.

Так, мер Харкова Ігор Терехов зазначає: 

"Удар по інфраструктурному об'єкту Харкова. Через удар - у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води - не працюють насоси. Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області. Прошу всіх дотримуватися спокою. Наші спеціалісти та комунальники вже працюють над усуненням тих ушкоджень, що місту завдав наш ворог. Агресор підлий, він із самого початку був націлений на знищення нас, як нації. Але ми переможемо. Доведено ЗСУ"

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За інформацією Краматорської міської ради, що на Донеччині, у місті немає електропостачання. Енергетики працюють над з'ясуванням причин.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що внаслідок удару росіян по енергетичній інфраструктурі області деякі міста та громади залишилися без світла.

"Вже працюють всі служби. Відновимо все з максимально можливою швидкістю", - заявив Резніченко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Нужно в ответ ******* по инфраструктуре рашистов
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11.09.2022 20:53
+46
У відповідь на знеструмлення Харківської області та міста Харків ЗСУ мають відрубати всю Белгородську і Курську область! ЦЕ в межах виняткової компетенції і дистанції ЗСУ! А також трансформаторної підстанції міста Севастополя, штабу ВМФ і його військових баз ВМФ! Як мінімум!
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11.09.2022 20:56
+37
Тварини рашістські в передсмертних конвульсіях! Здохніть вже!
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11.09.2022 20:51
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Сторінка 4 з 4
Так це ж українські військові, а не Ваші рукожопі
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12.09.2022 09:35 Відповісти
Рукожопые - это только ваши, кремлеботина.
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12.09.2022 14:07 Відповісти
На таку відповідь я і очікувала. Весь форум побачив, хто топить за кацапів
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12.09.2022 16:16 Відповісти
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