У кількох областях України зникли світло та вода: окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Сумщина, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області частково без світла та води. Також частково знеструмлені Донецька та Запорізька області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють кілька телеграм-каналів та канали очільників областей і громад.

Так, мер Харкова Ігор Терехов зазначає:

"Удар по інфраструктурному об'єкту Харкова. Через удар - у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води - не працюють насоси. Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області. Прошу всіх дотримуватися спокою. Наші спеціалісти та комунальники вже працюють над усуненням тих ушкоджень, що місту завдав наш ворог. Агресор підлий, він із самого початку був націлений на знищення нас, як нації. Але ми переможемо. Доведено ЗСУ"

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За інформацією Краматорської міської ради, що на Донеччині, у місті немає електропостачання. Енергетики працюють над з'ясуванням причин.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що внаслідок удару росіян по енергетичній інфраструктурі області деякі міста та громади залишилися без світла.

"Вже працюють всі служби. Відновимо все з максимально можливою швидкістю", - заявив Резніченко.

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