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З українських портів через негоду не вийшло жодне судно із зерном, - ЗМІ
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Дощова погода і погана видимість сьогодні, 11 вересня, завадили завантаженню і виходу з портів Великої Одеси чергового каравану суховантажів з українською агропромисловою продукцією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думська.
Десять суховантажів, що стоять на дальньому рейді Одеси, прибули до міста вчора і через негоду також не змогли зайти в порти.
Повідомляється, що багато з цих суден вже повторно прийшли за українським продовольством. Також до одеської зони формування наближається ще один караван з п'яти суден, що прибуває з гирла Дунаю.
Топ коментарі
+5 Sav UA
показати весь коментар11.09.2022 21:09
+4 Алекс Скела
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+2 Vlad Cheh
показати весь коментар11.09.2022 21:14
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