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зерно (1236) Одеса (4029) порт (619) експорт (725)

З українських портів через негоду не вийшло жодне судно із зерном, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зерно,африка

Дощова погода і погана видимість сьогодні, 11 вересня, завадили завантаженню і виходу з портів Великої Одеси чергового каравану суховантажів з українською агропромисловою продукцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думська.

Десять суховантажів, що стоять на дальньому рейді Одеси, прибули до міста вчора і через негоду також не змогли зайти в порти.

Повідомляється, що багато з цих суден вже повторно прийшли за українським продовольством. Також до одеської зони формування наближається ще один караван з п'яти суден, що прибуває з гирла Дунаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через війну Україна втратила 40% урожаю ранніх зернових. ІНФОГРАФІКА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Негри-зуби на полицю і їжте банани вони корисні та поживні.
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11.09.2022 21:09
+4
Негри ж охлянуть - покинуть грати у баскетбола, читати реп. А у пушерів сил не стане штовхати наркоту.
Біда та й годі...
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11.09.2022 21:15
+2
Абсолютно жду, что кацапы наломятся на 3 патрульных катерах на корабль с зерном или в обратку, захватят или убьют команду, выгрузят с катеров какие-то никчемные контейнеры с натовским оружием, и сразу внезапно появившиеся 20 пропагандистов с камерами будут снимать, что мы продаем натовское вооружение и нам нельзя его поставлять больше, иначе мир будет дестабилизирован (или же перевозим кораблями оружие уже сюда). Отстрелянные н-лоу тубусы и немного техники из Лисичанска как раз судном-краном перекинут на корабль. Максимально очевидная провокация, не знаю, почему они еще до сих пор этого не сделали, наверное, такие же тупые, как Петров и Баширов. А нам надо на все корабли круглосуточно панорамную камеру поставить и держать стрим включенным на какой-то закрытый канал со всех судов. Чтобы заметить еще на подходе кацапские корабли. И дублированную запись (если заглушат Интернет заранее) тут же на дрон посадить флешку с последними часами записи или в бутылку хотя бы кинуть и за борт. Притом инструкции дать не одному члену команды, так как грушники конечно уже будут на борту под видом египтянина или кто там обычно моряком работает.
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11.09.2022 21:14
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Негри-зуби на полицю і їжте банани вони корисні та поживні.
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11.09.2022 21:09 Відповісти
Абсолютно жду, что кацапы наломятся на 3 патрульных катерах на корабль с зерном или в обратку, захватят или убьют команду, выгрузят с катеров какие-то никчемные контейнеры с натовским оружием, и сразу внезапно появившиеся 20 пропагандистов с камерами будут снимать, что мы продаем натовское вооружение и нам нельзя его поставлять больше, иначе мир будет дестабилизирован (или же перевозим кораблями оружие уже сюда). Отстрелянные н-лоу тубусы и немного техники из Лисичанска как раз судном-краном перекинут на корабль. Максимально очевидная провокация, не знаю, почему они еще до сих пор этого не сделали, наверное, такие же тупые, как Петров и Баширов. А нам надо на все корабли круглосуточно панорамную камеру поставить и держать стрим включенным на какой-то закрытый канал со всех судов. Чтобы заметить еще на подходе кацапские корабли. И дублированную запись (если заглушат Интернет заранее) тут же на дрон посадить флешку с последними часами записи или в бутылку хотя бы кинуть и за борт. Притом инструкции дать не одному члену команды, так как грушники конечно уже будут на борту под видом египтянина или кто там обычно моряком работает.
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11.09.2022 21:14 Відповісти
Негри ж охлянуть - покинуть грати у баскетбола, читати реп. А у пушерів сил не стане штовхати наркоту.
Біда та й годі...
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11.09.2022 21:15 Відповісти
то може тому ОПу знову плющить..гуманітарка від ділерів не доходить?
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11.09.2022 21:29 Відповісти
"Wild life", як справедливо примітив пан Пів-Маккартні, себто дікая жізнь...
)))
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11.09.2022 21:33 Відповісти
Ви своїх нагодуйте, бо не всі мають фінанси, півроку війна, а то дуже переживаєте за африканські племена чи вони поїли.
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11.09.2022 21:15 Відповісти
Досить писати хєрню. В Україні зерно нового врожаю нікуди дівати, бо минулорічне ще не вивезли. А ти все не наїсися.
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11.09.2022 22:40 Відповісти
если учесть что все зерно частное (типа олигара веревского) то по большому счету нам всем должно быть пох и еще раз пох. все равно налогов заплатят 0 в кубе...
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11.09.2022 21:17 Відповісти
А зелені на тому відкати мають, не даремно так відстоювали той "зерновий коридор".
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11.09.2022 21:28 Відповісти
та ти шо???? і шож нам тепер всім робити???? ЗАІПАЛИ зі СВОІМ зерном!!!!
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11.09.2022 21:27 Відповісти
Яке горе ...
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11.09.2022 22:47 Відповісти
 
 