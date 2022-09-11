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Розпочалися консультації щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляють про початок консультацій щодо створення безпекової зони на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що 10 вересня було відновлено резервну лінію електропередач до ЗАЕС, завдяки чому оператор вранці 11 вересня вимкнув останній діючий реактор станції.

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"Хоч генеральний директор Рафаель Гроссі і вітає це відновлення, він як і раніше серйозно стурбований ситуацією на Запорізькій АЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена охоронна зона ядерної безпеки та безпекова зона, почалися консультації", - мовиться у дописі.
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а з ким? з ким консультації??
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11.09.2022 21:51 Відповісти
З тими,хто цьому паршивому італьяшкі башляє. З кацапами.
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11.09.2022 21:54 Відповісти
ааа...ну тоді це слова на вітер...
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11.09.2022 22:01 Відповісти
Він аргентинець, працює с кацапами з россатома.
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11.09.2022 22:19 Відповісти
Иди консультируйся со своими кураторами, которые тебе платят. Я такие речи хорошо знаю: "Человек просит от нас взятку". Чтобы мы ему дали несколько сотен тысяч евро, тогда он сразу Росатому будет угрожать тотальную блокировку по всему миру с вторичными санкциями ко всем тем, где он строит и продает топливо для АЭС. Да, он прямо уже в пятый раз намекает, что его надо купить, а потом еще и еще платить, так как он не сразу продаст свой интерес. Прекрасно это заметно. Катись к черту. К тому же у кацапов куда больше бабла есть, который они 30 лет собирали у трусливого народца, который готов терпеть тех, кто их обирает.
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11.09.2022 22:41 Відповісти
Дивився ролик на ЮТУБІ про відбиття ЗС РФ так званого ,,Десанту,, ЗСУ під час приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС. При чому відео повне. Укорочений віріант для Рос ЗМІ закінчується перерахуванням числа знищених диверсантів. А у повному варіанті тоді починається саме найцікавіше . Голос із за кадру --Ну всьо сйомка окончєна, Поднимайтесь. І ,, трупи,, ,,убитих диверсантів,, встають як нічого й не бувало
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12.09.2022 01:46 Відповісти
 
 