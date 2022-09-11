Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла
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Володимир Зеленський зауважив, що єдиною метою російських терористів є залишення людей без світла і тепла.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента України Володимира Зеленського.
"Повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську. Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла #RussiaIsATerroristState", - зазначено в дописі
Топ коментарі
+14 1sarmat
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+13 Светлана Круп
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+13 Maksim Perepelitca
показати весь коментар11.09.2022 22:04
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☠️🤣🤣
Беслан, знищений Грозний, Алеппо застосування Новічка в країні НАТО теж українці винуваті ?
ПВО сбило 9 из 11 выпущенных по Украине ракет "Калибр" этим вечером. ..
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Фігассє ..!!! Це вже рівень - екстра класа ..
А враховуючи те - з чого стріляють наші ракетники , 9 з 11 це майже -фантастика .
И нам надо ОЧЕНЬ много ПВО. Либо очень много диверсантов, которые пропалят их аэродромы вместе с самолетами. Через Казахстан в первую очередь забрасывать сразу с РПГ и другими нужными вещами, а также через Финляндию широкая довольно граница. Жалко немного, что через Бульбостан нету такого активного сообщения с Польшей, можно было и так провести и оружие в фуру засунуть, чтобы на рентгене не светилось только, и людей.
У них нету ни одной ракеты со спутниковым наведением (при этом еще требуют в ракеты ставить сверхточные модули за семизначные суммы, которые не работают, но удорожают ракеты, зато откат есть), они могут либо в железку бить очерченную бить (мост одесский) радиолокационной ГСН, а в остальные цели у них оптическая ГСН, то есть надо пролететь БПЛА или самолетом и сфотографировать цель, затем подготовить ракеты достаточно длительно. Там где могут летать их БПЛА, туда и ударили. Иначе бы снова в туалет попали.
Х-101 сильно похож на подделку под AGM-129 ACM, к которым кацапы могли иметь доступ в 2007-2012-ом году ради контроля уничтожения ЯО и носителей. Так как х-101 приняли на вооружение как раз после получения доступа "проверяющих" к этим ракетам, а Обама (да и Буш-младший после Ирака, чего стоит их слив вступления Украины и Грузии в НАТО, позор) слишком глуп был, что это позволил. Может у США есть ПВО, протестированное на этих ракетах, чтобы сразу их сбивать, в том числе и воздух-воздух ракеты против них. Наверняка же есть и наверняка они стреляли по ним как по мишеням. А пока надо солнечные панели (на телефон надо метр квадратный, на ноутбук экономичный где-то 3 метра), генераторы и вообще ветряки закупать и рассредотачивать. Электричество надо на связь и на насосы, в больницы и для интернета, свет и тепло можно и котлом и свечкой в случае чего обойтись. Но павербанк и солнечная панель даже зимой вполне себе телефон поддержат, чтобы быть на связи.
Тоді ми вже повинні будемо відповідати тотальним терором мирняку
Бо на зоні ти довго не протягнеш...
але, *****, це буде зеленим заважати будувати асфальт, а це їх турбує...