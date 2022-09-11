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Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зеленський

Володимир Зеленський зауважив, що єдиною метою російських терористів є залишення людей без світла і тепла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента України Володимира Зеленського.

"Повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську. Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла #RussiaIsATerroristState", - зазначено в дописі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли інфраструктурних об’єктів затримується кілька потягів, - Укрзалізниця

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Треба кошмарити всю кацапську прикордонну критичну інфраструктуру куди наші ракети та безпілотники долетять, а не відосики гундосить. Інакше кацапи не зрозуміють.
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11.09.2022 21:59
+13
А не хочеш зібрати засідання ООН через террористичний акт кацапів? Толку, звісно, ніякого, але розголос терроризму повинен бути на весь світ. Може, партнери вирішать швидше надати насамси та атакамси.
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11.09.2022 22:00
+13
Украина 365 | Новости | Война |

ПВО сбило 9 из 11 выпущенных по Украине ракет "Калибр" этим вечером. ..
----------------------------

Фігассє ..!!! Це вже рівень - екстра класа ..
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11.09.2022 22:04
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всі пишуть що прилетіло по одній з ТЕЦ
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11.09.2022 21:55 Відповісти
Треба кошмарити всю кацапську прикордонну критичну інфраструктуру куди наші ракети та безпілотники долетять, а не відосики гундосить. Інакше кацапи не зрозуміють.
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11.09.2022 21:59 Відповісти
Відповідь повинна бути дзеркальна. Ви маєте рацію, бо ракети такої діяльності не надавали із за критичної інфраструктури. Тепер перепон не має. Можна гатить хоть по москві хоть по брянську
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12.09.2022 08:21 Відповісти
А не хочеш зібрати засідання ООН через террористичний акт кацапів? Толку, звісно, ніякого, але розголос терроризму повинен бути на весь світ. Може, партнери вирішать швидше надати насамси та атакамси.
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11.09.2022 22:00 Відповісти
Як кажуть у Одесі...Ссср сдох от Инфаркта.. рабZeя сдохне от Инсульта...внезапного...
Слава ЗСУ 💙💛💪👌👍💯
☠️🤣🤣
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11.09.2022 22:02 Відповісти
Кацапа вибухи будинків у Буйнакске, Москві и Волгодонске,
Беслан, знищений Грозний, Алеппо застосування Новічка в країні НАТО теж українці винуваті ?
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11.09.2022 22:21 Відповісти
Украина 365 | Новости | Война |

ПВО сбило 9 из 11 выпущенных по Украине ракет "Калибр" этим вечером. ..
----------------------------

Фігассє ..!!! Це вже рівень - екстра класа ..
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11.09.2022 22:04 Відповісти
ППО працюють, як боги, але і вони не можуть завжди перехоплювати 100% ракет(
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11.09.2022 22:09 Відповісти
100% не перехопить жодне ППО в світі . Навіть німецькі - Іріси . .
А враховуючи те - з чого стріляють наші ракетники , 9 з 11 це майже -фантастика .
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11.09.2022 22:14 Відповісти
У кацапов еще есть 500 гражданских самолетов краденых. Они могут их запустить на автопилоте в том числе как мишени одновременно по разным маршрутам, а сами налететь бомбардировщиками и попытаться накрыть ПВО, плюс поддержать все это ракетами. ПВО должно именно быть готовым сбивать стратегические бомбардировщики на 15-20км высоты с парой десяткой тонн бомб, а ракеты по остаточному принципу. И маневрировать от потенциального удара всем шо есть.

И нам надо ОЧЕНЬ много ПВО. Либо очень много диверсантов, которые пропалят их аэродромы вместе с самолетами. Через Казахстан в первую очередь забрасывать сразу с РПГ и другими нужными вещами, а также через Финляндию широкая довольно граница. Жалко немного, что через Бульбостан нету такого активного сообщения с Польшей, можно было и так провести и оружие в фуру засунуть, чтобы на рентгене не светилось только, и людей.
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11.09.2022 22:19 Відповісти
тебе бы на Родину вернуться и применить свои навыки словоблудия влад...
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11.09.2022 22:27 Відповісти
А Ви, пане президента вдарте по їх інфраструктурі ракетами "Сапсан Грім 2", дальність враження якої від 20 до 500 км. Правда Ви їх три роки закатували в асфальт. Печалька.
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11.09.2022 22:05 Відповісти
А рашистско-террористическая армия больше ниначто и не способна кроме как воевать с гражданскими и мирными жителями. Вспомните все войны рашистов. Везде они бомбили и прикрывались мирными жителями чтобы потом выклянчить переговоры и склонить к капитуляции
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11.09.2022 22:08 Відповісти
Они это делают еще со времен Ельцина и до него тоже самое. Да это их тысячный государственный теракт. Большинство просто сделаны через подкуп депутатов, чтобы те прожирали бюджетные деньги не на развитие своей страны и на оборону, а в какую-то муть. Как по Европе ударили, что они и по электричеству не обеспечены, и по теплу, и военных заводов очень мало - ведь все это из-за политиков, которых подкупили чуть ли не напрямую спонсируя их деятельность. Это все тоже самое, что и взрывы домов, и удары ракетами по электростанциям.

У них нету ни одной ракеты со спутниковым наведением (при этом еще требуют в ракеты ставить сверхточные модули за семизначные суммы, которые не работают, но удорожают ракеты, зато откат есть), они могут либо в железку бить очерченную бить (мост одесский) радиолокационной ГСН, а в остальные цели у них оптическая ГСН, то есть надо пролететь БПЛА или самолетом и сфотографировать цель, затем подготовить ракеты достаточно длительно. Там где могут летать их БПЛА, туда и ударили. Иначе бы снова в туалет попали.

Х-101 сильно похож на подделку под AGM-129 ACM, к которым кацапы могли иметь доступ в 2007-2012-ом году ради контроля уничтожения ЯО и носителей. Так как х-101 приняли на вооружение как раз после получения доступа "проверяющих" к этим ракетам, а Обама (да и Буш-младший после Ирака, чего стоит их слив вступления Украины и Грузии в НАТО, позор) слишком глуп был, что это позволил. Может у США есть ПВО, протестированное на этих ракетах, чтобы сразу их сбивать, в том числе и воздух-воздух ракеты против них. Наверняка же есть и наверняка они стреляли по ним как по мишеням. А пока надо солнечные панели (на телефон надо метр квадратный, на ноутбук экономичный где-то 3 метра), генераторы и вообще ветряки закупать и рассредотачивать. Электричество надо на связь и на насосы, в больницы и для интернета, свет и тепло можно и котлом и свечкой в случае чего обойтись. Но павербанк и солнечная панель даже зимой вполне себе телефон поддержат, чтобы быть на связи.
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11.09.2022 22:11 Відповісти
Если это не разовая акция для поднятия патриотического духа, а системное явление будет (как с нефтебазами было), то панельки не спасут, в особенности зимой. Метро/троллейбусы/электрички отменяются, обогврев за счет электричества отменяется, плиты всякие отменяются (а газа не хватает). Вообще про всю экономику можно забывать - энергетика это основа всего. Не спроста синхронизировали сеть с ЕС, электричество могут дать оттуда. Вот только им без газа самим не особо где брать будет.
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11.09.2022 22:30 Відповісти
Якщо розфігачать наші ТЕЦ і ЛЕП- оце тільки і буде початком справжньої тотальної війни, а не спецоперації.
Тоді ми вже повинні будемо відповідати тотальним терором мирняку
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11.09.2022 22:37 Відповісти
ну и бла бла делать что то по рашенской инфроструктуре будем или язык разминать каждый вечер
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11.09.2022 22:19 Відповісти
А может ХВАТИТ "ПОДСТАВЛЯТЬ ЩЕКИ"? Пора уже "зуб за зуб и око за око", Белгородская ТЭЦ находится в 40 км от Казачей Лопани. Нужно всего лишь подогнать парочку "Цезарей" или "Сусан" и отстрелять за 5 минут по одному комплекту, но для этого ХАРАНТУ нельзя быть "Котом Леопольдом" (как до войны) и необходимо выпить дозу "озверина", чтоб "мыши больше не наглели"!
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11.09.2022 22:35 Відповісти
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11.09.2022 22:40 Відповісти
Вот суки, а. Слушайтесь Масквы или сделаем с вами всё что пожелаем.
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11.09.2022 22:55 Відповісти
зєлька, якщо ти мужик, просто застрелься!
Бо на зоні ти довго не протягнеш...
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12.09.2022 00:25 Відповісти
ай покиньте... - вам еще в його зеленій сраці років 7 колупатися....
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12.09.2022 02:29 Відповісти
додатний ланчужок на церочку між ногами і вечірні відоси з камери - буду це шоу дивитися...
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12.09.2022 02:44 Відповісти
от би нам таке ППО, шо б розвертало ці кацапські залізяки в точку вихлопу....
але, *****, це буде зеленим заважати будувати асфальт, а це їх турбує...
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12.09.2022 02:25 Відповісти
Що він меле. Атака на критичну інфраструктуру відкине будь яку країну в 17 століття. Знищить управління країною і військами.
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12.09.2022 08:19 Відповісти
 
 