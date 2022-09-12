Україна опирається російській агресії 200 діб. Найважливіше, а тому найважче - попереду, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"200 днів нашого спротиву. Найважливіше, а тому найважче – попереду. І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду. І кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше.
Це всі захисники й захисниці України. Всі, хто мужньо стоїть 200 днів, а тому стоїть і Україна. Сильні, а тому ми – вільні. Незламні, а тому ми – незалежні. Наші бійці, які героїчно стримали ворога, а тепер не стримують себе. І женуть окупанта на півночі, півдні та сході. На всіх напрямках, але рухаючись лише в одному – вперед і до перемоги", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Старый зольдат
показати весь коментар11.09.2022 22:03
+22 olele
показати весь коментар11.09.2022 22:27
+21 Олександр Дніпро
показати весь коментар11.09.2022 22:23
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І ще , такі барани як ти нам теж не до душі.
Зеленський, який дуже любить бути першим - це перший за всю історію людства письменник, який написав книг більше, ніж прочитав.
@Ksyusha242
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13 ч
Звикніть самі та поясніть дітям!
Зараз на вулицях , все частіше будуть з'являтись люди, в них немає очей, рук чи ніг, а обличчя вкрите рубцями.
Ці люди - Герої! Всім виглядом показуйте, що вони нічим не відрізняються від вас, не дивіться вслід з жалем.
Тепер такі наші реалії..
І вкрай важливо долучити цих людей до суспільному житті. На рівні громади, муніципалітету, навіть на загальнодержавному рівні -- хто активно себе покаже.
Військові, що пройшли реальні бойові дії -- це велика сила, навіть якщо вони зазнали травм і каліцтв.
Характеристика данная Пионтковским - Зеленскому.
Бо нічого більш важливого та важкого для ЗЄрмаків не намічається.