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Зеленський (17467) звернення (350)

Україна опирається російській агресії 200 діб. Найважливіше, а тому найважче - попереду, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського. 

"200 днів нашого спротиву. Найважливіше, а тому найважче – попереду. І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду. І кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше.

Це всі захисники й захисниці України. Всі, хто мужньо стоїть 200 днів, а тому стоїть і Україна. Сильні, а тому ми – вільні. Незламні, а тому ми – незалежні. Наші бійці, які героїчно стримали ворога, а тепер не стримують себе. І женуть окупанта на півночі, півдні та сході. На всіх напрямках, але рухаючись лише в одному – вперед і до перемоги", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі люди після початку війни стали одної професії - українець. Сенс професії - вижити, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Як ви кажите, вечірній підр?
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11.09.2022 22:03
+22
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11.09.2022 22:27
+21
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11.09.2022 22:23
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А ось і він, вечірній падре
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11.09.2022 22:02 Відповісти
Як ви кажите, вечірній підр?
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11.09.2022 22:03 Відповісти
чтец..мля
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11.09.2022 22:13 Відповісти
Самий раз чесати в Харків розгрібати ТЕЦ, а не відосиками дуркувати
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11.09.2022 22:46 Відповісти
Пишу из-за рубежа… не украинец и не русский… учился в Киеве в 1988 году… такие бараны как ты мне мне не по душе…!
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12.09.2022 00:53 Відповісти
Вместо того чтобы объединится со своим президентом у которого с «яйцами» всё в порядке вы несёте *****! Вам не стыдно?! М
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12.09.2022 00:57 Відповісти
Оно за рубежом конечно виднее,какой у нас президент.Писать.что этот трус с яйцами,да вы не в адеквате...Да и для обьединения есть лица по-достойней.
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12.09.2022 08:35 Відповісти
Невже сам прохфесор Янукович із-за паребрика?

І ще , такі барани як ти нам теж не до душі.
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12.09.2022 15:16 Відповісти
прям як Черчель говорить вже
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11.09.2022 22:04 Відповісти
Бiла Левиця@ka_vasilevs

Зеленський, який дуже любить бути першим - це перший за всю історію людства письменник, який написав книг більше, ніж прочитав.
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11.09.2022 22:06 Відповісти
Брежнев спрашивает Суслова: - Ты "Малую землю" читал? - Да, читал, два раза. Очень понравилось. - Надо и мне почитать.
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11.09.2022 22:13 Відповісти
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11.09.2022 22:27 Відповісти
200 дней по 200 двухсотых каZZапов = 40000. На самом деле в 1,5 раза больше.
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11.09.2022 22:10 Відповісти
Оказывается...чтобы победить двухсотую армию мира достаточно записать пару сотен видосиков и подключить Артистовича с Фейгиным...🤣и рабZeя мавзолейная распадецца...драпают даже на лисипедах почтальона Печкина...🚴
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11.09.2022 22:13 Відповісти
Україна опирається, а ти її зрадив здавши південь без опору. Скільки бабла отримав за це?
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11.09.2022 22:19 Відповісти
На нову віллу в Італії вистачить.
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11.09.2022 22:24 Відповісти
Ksуusha

@Ksyusha242

·

13 ч

Звикніть самі та поясніть дітям!

Зараз на вулицях , все частіше будуть з'являтись люди, в них немає очей, рук чи ніг, а обличчя вкрите рубцями.
Ці люди - Герої! Всім виглядом показуйте, що вони нічим не відрізняються від вас, не дивіться вслід з жалем.
Тепер такі наші реалії..
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11.09.2022 22:21 Відповісти
Так.

І вкрай важливо долучити цих людей до суспільному житті. На рівні громади, муніципалітету, навіть на загальнодержавному рівні -- хто активно себе покаже.

Військові, що пройшли реальні бойові дії -- це велика сила, навіть якщо вони зазнали травм і каліцтв.
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11.09.2022 22:48 Відповісти
Перепрошую, до суспільного життя.
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11.09.2022 23:07 Відповісти
Боневтік ще не втік?
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11.09.2022 22:23 Відповісти
Він не збирався тікати, Бочекав.
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11.09.2022 23:46 Відповісти
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11.09.2022 22:23 Відповісти
Самое тяжелое - неопределенность и предательство зеленой банды, и это мы уже прошли. Никакой Ермак, Зеленский или Резников все разминировать и отвести войска с направления удара уже не смогут. Не смогут рассказать, что утаивали нападение, что бы гибли мирные жители ради 7 млрд баксов. Про шашлычки не смогу рассказать. Могут разве что послать Арахамию что-то перетирать в стамбульских сортирах с Абрамовичем, да и только.
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11.09.2022 22:37 Відповісти
Але ж, переговори. Не забуваймо про переговори. Важливо підтримувати зв'язок із маньяками. В жодному разі не можна йти до кінця, до наших законних кордонів. тільки переговори. Переговори. Переговори. Переговори....
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11.09.2022 22:42 Відповісти
"***-***-***кальник".
Характеристика данная Пионтковским - Зеленскому.
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11.09.2022 23:01 Відповісти
Треба звільнити дарьмака і татарова , ПОКИ НЕ ПІЗДНО !!!
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11.09.2022 23:04 Відповісти
ПІЗДНО- це пекельні борошна лінгвістики чи скорочення нецензурних слів?
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11.09.2022 23:44 Відповісти
Не хвилюйтесь, звільнемо. Вже не довго. Усім боневтікам не втекти.
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12.09.2022 15:24 Відповісти
Треба звільнити дарьмака і татарова , ПОКИ НЕ ПІЗДНО !!!
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11.09.2022 23:05 Відповісти
Зе его не снимет это - 100% ‼️Придумайте , как можно это сделать в условиях военного положения , когда все протесты запрещены ⁉️
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11.09.2022 23:16 Відповісти
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11.09.2022 23:28 Відповісти
та майте совість, якщо б Зе!Бенько не просрав все, що міг і не зміг в обороні країни- невже би нам так допомагали цивілізовані країни світу?
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11.09.2022 23:47 Відповісти
😂
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12.09.2022 00:20 Відповісти
Захід це розуміє краще ніж деякі що робиться в Україні.
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12.09.2022 08:33 Відповісти
Закрив би ти, вовочка, своє хайло.
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11.09.2022 23:35 Відповісти
вава ,ты примазывайся,на лидера ты не тянешь,играй на рояле...
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11.09.2022 23:56 Відповісти
Зрадники верещать громше інших ... як завжди ...
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12.09.2022 00:19 Відповісти
Опирається, ще б сказав пручається, а Україна Б'ЄТЬСЯ!
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12.09.2022 00:52 Відповісти
це воно про себе... Ціолковського грає, вважає, що щасливе обличчя бо дЄрьмак під боком феофанить- ніхто й не зауважив???
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12.09.2022 08:39 Відповісти
Це ЗЄ про дерибан західної допомоги на відбудову України?

Бо нічого більш важливого та важкого для ЗЄрмаків не намічається.
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12.09.2022 01:07 Відповісти
Зеля-зрадник вжився в роль героя-патріота так, що вже і сам повірив у це. Після зйомок Звгосп-менеджер певне копняками приводить до тями ***********, щоб не перегравав надто)
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12.09.2022 11:18 Відповісти
Давно не заходил сюда. Тут кроме кремлеботов кто-то остался?😂😂😂
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12.09.2022 11:28 Відповісти
"Іди ГЕТЬ, розбійнику!"
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12.09.2022 13:24 Відповісти
 
 