"Єрмак, Татаров і Слюсарєв співпрацюють з ФСБ", - ексначальник СБУ Харківської області Дудін пояснив причини справи проти нього
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екскерівник СБУ Харківщини Роман Дудін заявив, що Татаров допомагає ФСБ переслідувати його за вказівкою члена партії "Слуга народу" Слюсарєва.
Про це Дудін написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Незаконно захищав Харків від окупантів? ДБР відкрило кримінальне провадження проти генерала Кривоноса, а тепер проти мене.Шкода ,що Президент закриває очі на діяльність російської агентури в офісі президента України", - заявив він
"Пане Президенте Татаров допомагає ФСБ переслідувати мене за вказівкою члена партії "Слуга народу" Слюсарєва, що був куратором партії у Харківській області. Я Вам нагадую, що Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. На відео помічник Слюсарєва розповідає про співпрацю Слюсарєва з ФСБ. Слюсарєв збирав компромат на голову Держприкордонслужби України для ФСБ", - наголосив Дудін.
"Крім того, Татаров призначив осіб в СБУ, що допомагають ФСБ переслідувати мене. ... З метою зведення рахунків перекваліфікували на статтю 111. Єрмак і Татаров співпрацюють з ФСБ. Які ще докази потрібні? Тепер вони хочуть посадити мене за те, що саме я не дав здати Харків. Я зупинив виведення 92 бригади з Харкова за кілька днів до нападу, я підготував захист Харкова , коли нас бомбили з літака. Тоді як люди, назначені Єрмаком, ховалися по закутках. Тільки росіяни почали відходити, Татаров приїхав в область, далі - моє звільнення. І вже затримання. Ви справді хочете жити при ФСБ?" - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
На этой неделе раввин Лирон Эдри, посланник движения «Хабад-Любавич» в городе, подробно
рассказал ортодоксальной газете в Израиле о своих контактах с Александром и Риммой Зеленскими, которые, по словам раввина, помогли ему с помощью их сына решить по крайней мере два дела, важных для еврейской общины.
Совсем недавно, по словам Эдри, он заручился поддержкой Александра Зеленского в попытке пролоббировать с помощью его сына увеличение государственного финансирования еврейских школ. Если бы еврейская история была обязательным светским предметом, государственные средства могли бы покрывать затраты на изучение еврейских дисциплин, а не только светских предметов
По словам Эдри, Александр Зеленский часто, но не регулярно приходит в синагогу и договорился о встрече раввина со своим сыном вскоре после того, как тот, был избран президентом в 2019 году. Эдри довольно подробно описал эту встречу
По словам Эдри, на встрече также присутствовал глава офиса Зеленского АНДРЕЙ ЕРМАК, у которого также есть еврейские корни.
Эдри является одним из почти 200 хабадских раввинов, возглавляющих общины на Украине. Он является главным раввином Кривого Рога с 2002 года. В прошлом году его община объявила о плане расширения своей миквы, а в прошлом месяце, в разгар войны, она освятила новый свиток Торы.
https://lechaim.ru/news/ravvin-krivogo-roga-rasskazal-o-roditelyah-zelenskogo
После 1991 года движение Хабад широко распространилось в крупных городах Украины, а его центром стал город Днепр (бывший Днепропетровск), с которым связаны детские и юношеские годы Седьмого любавического ребе.
В 2012 году в центре Днепропетровска открыт крупнейший в мире (площадью 120 тыс. м²) центр «Менора».
Членами попечительского совета еврейской хабадской общины города являются крупнейшие украинские бизнесмены И. Коломойский, Г. Боголюбов, В. Пинчук и другие.
Главным раввином Днепра с 1994 года является Шмуэль Каминецкий, начавший свою деятельность в городе ещё в 1990 году.
Вас устраивает, что кто-то пользуясь близостью к родителям ЗЕ, будет ЛОББИРОВАТЬ какие-то свои интересы, причем денежные и за счет бюджета ?
Это ли не та же коррупция?
Вас устраивает наличие в Украине хабадского движения в виде
ОРТОДОКСАЛЬНОГО хасидизма? Вас не напрягают ортодоксы?
Ортодоксы - это всегда крайность, которая может перейти в фанатизм или Бог знает во что еще
При том, что это происходит с помощью таких личностей как Коломойский и Боголюбов.
И почему вокруг всего этого опять же вертится ЕРМАК?
хасидизм - філософський і релігійний рух в хасидизмі, течії ортодоксального юдаїзму.
Константин Иващенко принимает деятельное участие в устроенном захватчиками мародерстве.
Крупнейшее машиностроительное предприятие оккупированного Мариуполя "Азовмаш" режут на металл и продают в Ростов-на-Дону по 32 рубля за кг. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает ZN.ua.
«Доброго всім ранку, перший пост у моєму житті. Написати його змусило винесення у публічну площину звернення Президента України стосовно діяльності Управління СБ України у Харківській області. Напевно навіть не це, а та кількість дзвінків та повідомлень з словами «Не вірю! Все було навпаки».
Пригадав початок лютого і повідомлення про те, що виводять 92 бригаду, місто залишається без боєздатних частин ЗСУ, офігіваніє від ситуації, зустріч з В.Залужним на трасі та домовленість про залишення бригади до 1 березня. Пригадав розгорнутий штаб АТЦ, всіх силовиків регіону, вузол зв'язку що працював до початку війни. Пригадав куплений у військторзі МАЗ з «трубами», який заїхав на територію Управління 23 лютого. Пригадав як з двома генералами ЗСУ «виключав» аеропорт в ніч з 23 на 24 лютого. Пригадав початок війни, 2 бат 92 тримає оборону, а моя «наружка» знімає координати для Арти підізжаючи впритул до колон росіян.
Пригадав збір всіх керівників області та міста, військових та правоохоронних структур в приміщенні Управління о шостій годині ранку та «чудернацький» наказ керівника оборони міста про висування зв'язківців до своїх підрозділів, а членів штабу покинути Управління для пошуку іншого місця дислокації. Пам'ятаю що за оперативною інформацією ворог давав дві години на здачу міста, міськраду та ХОДА було зачинено на «переоблік», а мій заступник по селектору із кабінета губернатора доповідав про поточну ситуацію Президенту, а в той час керівництво регіону «сьорбало» каву в квартирі одного відомого народного депутата від ОПЗЖ. Пам'ятаю як офіцери ГУР, в моєму кабінеті малювали схеми заторів вулиць, а опера СБУ висмикували комунальників та блокували вулиці і знімали таблички з назвами вулиць. Пам'ятаю як видавав зброю патрульній поліції та УСР, бо своєї не було, а ГУНП «в них команди не було».
Пам'ятаю як біля 9 години ранку в Управлінні закінчилась зброя, а потік учасників АТО, патріотичної спільноти, місцевих депутатів тощо не закінчувався, а у місті «чомусь» були зачинені військкомати та зброю ніхто не видавав, люди вмовляли дати хоч щось, а його вже просто не було. Пам'ятаю як «Фрайкор» з трубами із МАЗу займав позиції разом із «Слобожанщиною», а НК із ГУРівцями займали іншу частину міста. Пам'ятаю як по телефону покійний лідер «Фрайкору» Георгій Тарасенко (Герой України посмертно) доповідав ситуацію. Пам'ятаю очікування ракетного чи бомбового удару і знищення всього, що можливо знищити та вивезення майна та техніки. Пам'ятаю євакуацію жінок та дітей - родин тих, став на захист. Пам'ятаю ніч, коли водії автобусів відмовлялися виїзджати з міста, а опер працівники сідали та вивозили іх. Буду пам'ятати жінок с дітьми на Холодній горі, які цілий день ждали євакуаціі, в той час коли іх чоловіки вже воювали і лише близько 12 ночі ми знайшли автобуси і вивезли іх на той час «у нікуди», подалі від Харкову.
Пам'ятаю 25 число, коли я із Альфою вже працювали у місті «в повний зріст» відловлюючи коригувальників та посібників окупантів, пам'ятаю вечір, коли генерал ЗСУ дав команду на вихід із міста у зв'язку із його швидким оточенням. Пам'ятаю слова поліціанта - залишаємось, будем домовлятись.
Пригадую, як через дві доби завантажений БК на дев'яти бусах марно просив провести містом, вів сам із Альфою, розуміючи що ми як не запалений бенгальський вогник. Пам'ятаю як повернувся весь штаб АТЦ і ситуацію з керівництвом міста назвали одним нецензурним словом. Пам'ятаю як розгортали зв'язок для всіх частин, як налагоджували обмін інформацією, як той же генерал, який давав команду на вихід казав - ви даєте багато дези, це напевно мешканці Харкова мають знати як виглядає Т64 і як Т72, нічого самі навчились потрошку. Пам'ятаю як день на сьомий закінчився хліб у місті і як ми домовлялись з пекарями за 30т безкоштовного хліба для міста щодня. Пригадую як волонтери виходили на зв'язок не розуміючи куди і що везти. Пригадую знайдені 83 танкові двигуни, які були передані ЗСУ, доречі які згодом як виявилось були заарештовані ДБР у 2017 році і якось «потрапили» на приватні склади. ДБР доречі зброю в мене отримало і наступного дня поїхало на Львівський фронт. Пригадую ЗСУ які приходили із своїми потребами від єксаваторів, дерева, скоб, квадриків тощо і які їм доставлялись за першим викликом. Коли в три години ранку опера на Малій Рогані рили окопи та бліндажі, бо трактористи сцяли.
Пригадую як так званий штаб оборони міста на 27 день вирішили створити розвідку, напевно замахались бухати та по лікарнях крапельниці через день ставити, та прийшли спитати з ким ми воюємо, навідь пригадую свою відповідь - вже добре, що ви розумієте, що ми воюємо з росіянами. Пам'ятаю, як на 64 день черговий керівник письмово 2 БР (перша була про початок війни) наказав перевести всіх представників підрозділів у свій штаб, а це НАБУ, Прокуратура, дві бригади НГУ, два представники ДПСУ, ССО, ГУР, представники ЗСУ. Пам'ятаю, що в них воно не запрацювало і все повернулось на свої місця. Кожен день це історія, історія довжиною в життя. Скажу відверто - Харків не здало дві людини, це І.Баканов і К.Буданов, які провели колосальну роботу напередодні війни, що дозволило закрити місто відразу. Якщо казати про подальший розвиток, необхідно добавити ще І.Венедіктову, яка взяла на контроль розслідування найбільш резонансних справ. Хочу подякувати всім хто був поруч - ви найкращі!!! Україна обов'язково переможе!
Тепер звернення до Президента України!
Я свою службу починав із строкової служби, пройшов всі щабелі і нікому ніколи не дозволяв витирати об себе ноги, хоч це Президент, хоч це пересічний громадянин. Забезпечуючи Ваш вчорашній візит я чудово бачив хто був запрошений на цю зустріч. Я не розумію чому Ваша служба протоколу дозволяє запрошувати тих кого сама вважає за потрібне, я розумію за чиєю вказівкою це робилось, але не розумію чому Ви їм це дозволяєте робити. Також я не розумію, як можна робити висновки вислухавши лише одну сторону. Єдине за що мене можна покарати з початку війни - це те що я 24 видав зброю людям. Разом з тим вважаю, що якби я цього не зробив - Харків був би окупований. Стосовно будь-яких інших звинувачень я погоджуюсь на проходження дослідження із задіянням поліграфу, або будь-яких інших опитувань. Більше того, враховуючи що Ви публічно оприлюднили інформацію стосовно мене пропоную будь-який публічний формат. Разом з тим, чудово розумію всіх замовників зазначеної історії, тому на відміну від надуманих звинувачень буду добавляти відео та аудіофайлами (що надають патріотично налаштовані громадяни) стосовно фігурантів вчорашньої зустрічі. Якщо ця публіка вчора вилила на мене бруд, вважаю що суспільство має знати своїх героїв (доречі нагороджувати себе вони дуже ********** та приписувати собі те, до чого не мають відношення від слова зовсім). Я думаю і Вам буде цікаво подивитись на губернатора, який зізнається в тому, що він не впливає на процеси в регіоні, на начальника поліції, який згоден домовлятись із окупантом і його заступника, котрий дає інтерв'ю у формі із краденою кепкою на голові. Доречі вкраденою із найбільшого ТРЦ міста де з 24 числа окрім поліції немає нікого.
На стовпчик який несуть на кордон, потім його позорно кидають та втрачають 4-200 і 3-300 за такий собі перформенс для Президента. На депутата який ймовірно має відношення до ФСБ. Коменданта гарнізону, який начебто замовляє замовне вбивство свого колишнього начальника. Та багато чого іншого, що патріотичні громадяни надсилають. Кожне таке повідомлення прошу вважати заявою про вчинення злочину, разом з тим враховуючи колишню службу начальника поліції Харківщини у ДБР та його зв'язки у цій структурі заяви прошу передавати НАБУ. Стосовно того кола місцевої політичної еліти силовиків та правоохоронців, які були запрошені на зустріч - заявляю, що вони до захисту міста та регіону фактично відношення не мали, використовуючи своє становище виключно для політичного піару. Окремо ідуть представники ЗСУ, якщо промовчали - скажу що треба хлопці яйця мати, а не розповідати що ми тобі винні до кінця життя. Тепер пропоную послухати та подивитись на губернатора, точніше на його оцінку та аналіз діяльності СБУ в Харківському регіоні та його неспроможність впливати на ситуацію. Якщо хтось не впізнає, можна викласти повне відео більше 6 годин (патріотично налаштований громадянин повідомив, що людина про те що носить відеокамеру не здогадувалась, тому так довго, но цікаво). Доречі, на всяк випадок - суіцидних ідей в мене не спостерігається, наскільки мені відомо громадяни скидають відео не лише мені одному.
У зв'язку із викладеним прошу прилюдно спростувати викладену у Вашому зверненні інформацію стосовно бездіяльності керівництва Управління СБ України у Харківській області та вибачитись перед особовим складом зазначеної структури, яка має найвищі результати діяльності серед інших структур.
Р.Дудін»
Нажаль, лише зараз ця інформація стає корисною, бо лише за останні 3 роки Українці змогли переконатися в достовірності цієї інформації, а не весною 2019 перед "Виборами президента України", коли в Українському суспільстві був великий відсоток "злості та недовіри" до ще одного "агента кремля" - порошенка (ватсман, матільда), "близьке оточення" та "рідні" мають бізнес (набагато прибутковий чим в Україні) та "кровні вузи" на "кацапстані".
Тому "наосліп" на "виборах президента 2019" обрали "противника пороха" - агента Zеленського (~30% в першому турі, а в другому ~70% проти "пороха").
Ще багато крові "Українського народу" проллється з такими "агентами кремля" під час "загарбницького нападу московитів" (2014-2022, 1655-1991)...
Далі буде...
Будь-те обачні - це засланець, якого обрали восени 2018 в Австрії (оман був пізніше) на "сходці" сірих кардиналів кремля (патрушев та ін.) та "ригАнальної верхушки" (фірташ, ахмєтов, коломойський, медвечук та ін.).
Zеленський - агент кремля з наркотичною залежністю, компроматами та "вмінням грати роль" по необхідному сценарію.
Будь-те обачні - це засланець, якого обрали восени 2018 в Австрії (оман був пізніше) на "сходці" сірих кардиналів кремля (патрушев та ін.) та "ригАнальної верхушки" (фірташ, ахмєтов, коломойський, медвечук та ін.).
Звертаю вашу увагу на те, що "Володю" не в Омані завербували, а ще восени 2018 в Австрії на "сходці" сірих кардиналів з "кремля" (патрушев і ко) та "ригАнальних верхушки-олігархів" (фірташ, ахметов, медвечук, коломойський та ін.) разом з їхніми лакеями (портнов, рабінович, азіров та ін.), прийняв рішення "висувати" свого спільного "кандидата" - зеленського кандидата, який легко керується завдяки його наркотичній залежності, компроматом на нього та "його" вмінням "грати роль" по сценарію!
Дорогі Українці, будьте обачні
Нажаль, лише зараз ця інформація стає корисною, бо лише за останні 3 роки Ви (ред. - Українці) змогли переконатися в достовірності цієї інформації, а не весною 2019 перед "Виборами президента України", коли в Українському суспільстві був великий відсоток "злості та недовіри" до ще одного "агента кремля" - порошенка (ватсман, матільда), "близьке оточення" та "рідні" мають бізнес (набагато прибутковий чим в Україні) та "кровні вузи" на "кацапстані".
Далі буде...