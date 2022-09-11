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обстріл (21162) ТЕЦ (99) Харків (3910)

Окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ №5 у Харкові, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,тец,

Російські військові пізно ввечері 11 вересня завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у твіттері. радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема, по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії і її бажання масово залишити мирних громадян без світла і тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", - підкреслив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
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11.09.2022 22:34
+34
Мстиві суки
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11.09.2022 22:30
+32
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11.09.2022 22:31
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Пришло время разхреначить военную инфраструктуру и значимые подвижные объекты кацапов на 300 км вокруг границы Украины. Чтобы не борзели.
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12.09.2022 00:13 Відповісти
Пока ВСУ не начнут наносить в ответ такие же удары по электростанциям на территории рашки толку не будет. Хаймарсы уже могут с приграничья достать.
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12.09.2022 01:25 Відповісти
в рф много критической инфраструктуры в весьма изношенном состоянии ...
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12.09.2022 08:53 Відповісти
Харків неймовірно шкода. Велике,гарне місто,пам'ятаю його. Кошмарять усю війну тих російськомовних харчів'ян. Щоб повиздихала вся кацапцька нація. 😡
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12.09.2022 02:12 Відповісти
треба Байдена запитати,то вже тероризм чи ще ні?
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12.09.2022 04:03 Відповісти
После удара по нашей пятой ТЭЦ, как передало радио Свобода частично пропала электроэнергия в Белгороде. Совпадение? - не думаю..... торгівля на крові? - не не слышали....
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12.09.2022 07:13 Відповісти
Хочу спросить у знатоков: Были ли прилеты по Конче Заспе и других олигархических населенных пунктах?
Что то я не заметил прилеты по правительственному кварталу. Совпадение?
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12.09.2022 07:59 Відповісти
З ваших слів випливає що це погано,.. а треба щоб прилетіло туди?
На Ліпках і в Заспі образно 3 олігарха і 30 не олігархів, з яких більшість - звичайні жителі навколишніх сел, чи пенсіонерів, то х..й з ними, олігархі важливій по вашему?
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12.09.2022 10:28 Відповісти
Агония Мавзолейных Шизоидов продолжается...впереди самое интересное...распад и драка за престол....🦍🦍🦍кто будет начальником концлагеря...☠️
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12.09.2022 08:44 Відповісти
120в було, потім 280в... монітор навернувся
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12.09.2022 08:44 Відповісти
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