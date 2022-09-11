Під час удару по інфраструктурному об’єкту Харківщини щонайменше одна людина загинула. ВIДЕО
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Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об’єкта інфраструктури Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник, передає Суспільне.
"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", — сказав він.
На об’єкті критичної інфраструктури Харківщини нині гасять пожежу.
Топ коментарі
+11 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар11.09.2022 23:26
+9 Ольга Жмудовська
показати весь коментар11.09.2022 23:14
+8 Autorare Autorare
показати весь коментар11.09.2022 23:14
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Будь ласка, зачекайте...
А те , що вихід ЗСУ на всі адмінкордони 1991 року , це не буде перемога України, адже режим ********* і їх доктрини фактично не зазнає поразки тому що цей самий режим і доктрина збережеться! А режим і доктрина ********* сповідують знищення України, буде це через 10-20-50 років не важливо . Отже без просування в глиб території ********* знищення центру прийняття рішень і повної капітуляції москви нам і нашим нащадкам не бачити безпеки!
як знищили рейх? Повною поразкою і заволодінням територій рейху так само і тут , якщо Україна і цивіллізований світ зупиняться і задовольняться адмінкордонами 91 року , це не перемога ********** а відтермінування ще більш жорстокої і страшної війни в майбутньому!
То что свет появился так это резервные линии включили
Не лучшее сравнение
15:16 На тлі відступу російської армії одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил РФ льотчики обговорюють втечу з країни та способи сховатися від міжнародного правосуддя. За даними ГУР Міноборони України, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4449684-vtorhnennia-rosii-v-ukrainu-onlain
В 90стые, 1млн. москвичей вышло против войны с Литвой.... Сейчас гибнут и наши, и их...и всем россиянцам пох...Тоесть перевелись люди на россии... превратились в оскотинившихся животных...прозвище "свинособаки" оч им подходит....
Ps. Вот поэтому нужен не только визовый режим с русней...но и вообще, запретить любой въезд и посещение Украины..... оставить только в гуманитарных целях, ...как это сделали поляк, балты....