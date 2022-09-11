Росіяни випустили по сходу України 12 ракет, 9 із них збила ППО,- Повітряні сили

Увечері 11 вересня близько 20.30, окупанти завдали ракетних ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Усього – 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів".

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