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Росіяни випустили по сходу України 12 ракет, 9 із них збила ППО,- Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Увечері 11 вересня близько 20.30, окупанти завдали ракетних ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Повітряних сил. 

У повідомленні зазначається: "Усього – 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кількох областях України зникли світло та вода: окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Непогано спрацювало ППО , супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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11.09.2022 23:31
+21
ПВО огромная благодарность

Наверняка сегодня все это летело по важной инфраструктуре
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11.09.2022 23:39
+15
пора ******** топити
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11.09.2022 23:32
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Непогано спрацювало ППО , супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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11.09.2022 23:31 Відповісти
пора ******** топити
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11.09.2022 23:32 Відповісти
В голову чогось прийшло не знаю чому

Якщо б по Ізраілю запустили стільки ракет і бомб його б вже не існувало!

тому не треба казати от дайте нам залізний купол, залізний купол це купа лайна у війні таких машиабів і озброєнь.

ЗСУ , що сказати це космос , деякі плітки ходять , що по факту ЗСУ це вже 9 та армія в світі
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11.09.2022 23:37 Відповісти
ПВО огромная благодарность

Наверняка сегодня все это летело по важной инфраструктуре
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11.09.2022 23:39 Відповісти
Слава ЗСУ та низький уклін вам, захисники наші!
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11.09.2022 23:42 Відповісти
Ватные телеграм-каналы называют Путина - дегенератом и мразью, а Шойгу - Тувинской чуркой. Ничего себе, ребят, а что случилось?
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11.09.2022 23:45 Відповісти
Те, що ***** переграло саме себе. ***** так вздрючило пропагандою стадо, так засрало їм мізки "нєпабєдімастью втарой арміі міра", що тепер, коли реальність звалилася на бидло, воно готове розірвати "промахнувшегося Акєлу" за невідповідність своїм вологим фашистським мріям. Фюрер виявився ******, а не Гітлером.
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11.09.2022 23:51 Відповісти
..
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11.09.2022 23:52 Відповісти
Пора уже и за кацапский флот взяться. Давно они не тонули
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11.09.2022 23:48 Відповісти
Sharp`s

❗️Принагідно хочу наголосити, що за останні три дні шанси повернути наших братів та сестер - як з "Азовсталі", так і інших - значно зросли. Бо кількість полонених рашистів неухильно збільшується і вже сягнула майже 5 000. .
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11.09.2022 23:48 Відповісти
Велика подяка ППО! ЗСУ!! Вся надія на вас. тому що бісяться дияволи рашістські. з*їдають самі себе. як ті павуки а закритій банці.
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11.09.2022 23:49 Відповісти
Витратили багато мільйонів чи запасів, які вичерпуються на крилаті вундервафлі, які ще й бьють ху.зна куди, якщо долетять, тобто те що вони ними зруйнують, швидко відновлюється. Щоб адекватно реагувати та відповісти, нам потрібно закидати їх китайськими беспілотниками, які коштують на два порядки менше, але кошмарять також непогано. Нехай у них насєлєніє відчуває також небезпеку.
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11.09.2022 23:52 Відповісти
крымский мост устал ждать...
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11.09.2022 23:57 Відповісти
Нічого, хай ще почекає. Скоро там має початись сезонна проблєма, яка свого часу трохи заважала судноплавству між обома берегами...
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12.09.2022 00:14 Відповісти
Черный Абдулла за Свободу Украины

@turkmendagz

·

1 ч

Я верю что украинцы быстро восстановят подачу электроэнергии. Потому что они украинцы.
А вот если украинцы долбанут по ТЭЦ в россии, то *** когда россияне восстановят там свет. Потому что это россияне.
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12.09.2022 00:03 Відповісти
Вот что пишут..

Немного подсчетов касательно ракетных ударов РФ

 Для ракетного удара по ТЭЦ было использовано 11 ракет. Из них 9 ракет сбито - 5 ракет Х101 и 2 ракеты "Калибр". Тип двух других сбитых ракет неизвестен, предположим, что это 1 Х101 и 1 "Калибр".

По данным из открытых источников, одна ракета Х101 стоит $13 млн, а одна ракета "Калибр" - $6.5 млн. Выходит, что стоимость сегодняшнего удара по ТЭЦ для РФ ориентировочно $117 млн при этом было сбито ракет на $97.5 млн.

При нормальной экономической ситуации и без санкций, РФ могла производить до 40 ракет каждого типа в год сейчас меньше.

Подобные удары оккупантов выглядят настолько иррационально, что это больше похоже на истерику.
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12.09.2022 00:14 Відповісти
Важко сказати скільки коштує надпотужний трансформатор, який згорів на ТЕЦ, але якщо врахувати його вартість, вартість супутнього обладнання і робіт по монтажу - цифри близькі до вартості випущених ракет.
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12.09.2022 14:31 Відповісти
У кремлівського шиБздика агонія і кров закіпає в мізках , може поскоріше ноги протягне від злоби і безсилля 😠
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12.09.2022 00:49 Відповісти
Це крутіше залізного купола. Слава ЗСУ!
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12.09.2022 01:00 Відповісти
 
 