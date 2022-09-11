Росіяни випустили по сходу України 12 ракет, 9 із них збила ППО,- Повітряні сили
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Увечері 11 вересня близько 20.30, окупанти завдали ракетних ударів по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "Усього – 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів".
Топ коментарі
+24 Amber
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+21 Дмитрий 297cdebe
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+15 Muron
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо б по Ізраілю запустили стільки ракет і бомб його б вже не існувало!
тому не треба казати от дайте нам залізний купол, залізний купол це купа лайна у війні таких машиабів і озброєнь.
ЗСУ , що сказати це космос , деякі плітки ходять , що по факту ЗСУ це вже 9 та армія в світі
Наверняка сегодня все это летело по важной инфраструктуре
❗️Принагідно хочу наголосити, що за останні три дні шанси повернути наших братів та сестер - як з "Азовсталі", так і інших - значно зросли. Бо кількість полонених рашистів неухильно збільшується і вже сягнула майже 5 000. .
@turkmendagz
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1 ч
Я верю что украинцы быстро восстановят подачу электроэнергии. Потому что они украинцы.
А вот если украинцы долбанут по ТЭЦ в россии, то *** когда россияне восстановят там свет. Потому что это россияне.
Немного подсчетов касательно ракетных ударов РФ
Для ракетного удара по ТЭЦ было использовано 11 ракет. Из них 9 ракет сбито - 5 ракет Х101 и 2 ракеты "Калибр". Тип двух других сбитых ракет неизвестен, предположим, что это 1 Х101 и 1 "Калибр".
По данным из открытых источников, одна ракета Х101 стоит $13 млн, а одна ракета "Калибр" - $6.5 млн. Выходит, что стоимость сегодняшнего удара по ТЭЦ для РФ ориентировочно $117 млн при этом было сбито ракет на $97.5 млн.
При нормальной экономической ситуации и без санкций, РФ могла производить до 40 ракет каждого типа в год сейчас меньше.
Подобные удары оккупантов выглядят настолько иррационально, что это больше похоже на истерику.