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Війська РФ з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину: двоє людей загинуло, одна - поранена

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

осбтріл

Ворожі військові з "Ураганів" обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, в результаті чого двоє людей загинули.

Про це в телеграмі повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері з "Ураганів" ворог обстріляв Синельниківський район. Попередньо, двоє людей загинуло, одну 19-річну дівчину поранено. Інформація щодо наслідків уточнюється. Пізніше - ще один "приліт" у Зайцівську громаду. Інформація щодо обсягу руйнувань з‘ясовується", - йдеться у дописі.

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11.09.2022 23:58 Відповісти
четвертувать
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12.09.2022 00:11 Відповісти
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12.09.2022 02:08 Відповісти
 
 