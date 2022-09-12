Російські терористи вдруге за вечір 11 вересня нанесли ракетний удар по Харкову

У Харкові знову прогриміли вибухи, оголошена повітряна тривога в місті та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час удару по інфраструктурному об’єкту Харківщини щонайменше одна людина загинула. ВIДЕО