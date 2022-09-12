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обстріл (21162) Харків (3910)

Російські терористи вдруге за вечір 11 вересня нанесли ракетний удар по Харкову

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тец,харків

У Харкові знову прогриміли вибухи, оголошена повітряна тривога в місті та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час удару по інфраструктурному об’єкту Харківщини щонайменше одна людина загинула. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Не получили ответку и вернулись опять
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12.09.2022 00:40
+3
хоч раз гарно влупити по белгородській інфраструктурі, з прицілом на курську... кацапи утихомиряться.
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12.09.2022 00:48
+2
якшо своїми ракетами влупимо то дадуть. до Бєлгорода Точка-У злегко достає. а може і гєлікоптер потнутися, вже були прецеденти! шо не ясно?
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12.09.2022 01:05
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Не получили ответку и вернулись опять
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12.09.2022 00:40 Відповісти
і по Запоріжжю. щойно
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12.09.2022 00:46 Відповісти
ні тривоги, ***** нема. бо в нас старух керівник. хоча він більше по гуманітарці...
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12.09.2022 00:47 Відповісти
хоч раз гарно влупити по белгородській інфраструктурі, з прицілом на курську... кацапи утихомиряться.
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12.09.2022 00:48 Відповісти
Треба іпашити по раськє. Якщо ми цього не зробимо, вони не припинять ракетні обстріли по нам.
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12.09.2022 00:52 Відповісти
а зробимо, то американці більше ракет не дадуть, шо нє ясно?
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12.09.2022 00:55 Відповісти
Они пока таких и не дают

Мощных и дальних

Чтобы ответка была адекватно зеркальной
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12.09.2022 00:59 Відповісти
Може й дають, вже давно детально не звітують.
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12.09.2022 01:05 Відповісти
якшо своїми ракетами влупимо то дадуть. до Бєлгорода Точка-У злегко достає. а може і гєлікоптер потнутися, вже були прецеденти! шо не ясно?
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12.09.2022 01:05 Відповісти
ага, доженуть і ще раз дадуть.
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12.09.2022 01:07 Відповісти
Чим більше ми робимо, тим більше нам дають зброї!

шо нє ясно? Ти нє ф курсє?
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12.09.2022 01:13 Відповісти
Снаряди для високоточної артилерії дають з умовою не стріляти по кацапскій території. Чи ти як завжди тупиш, бабусю?
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12.09.2022 02:17 Відповісти
Пєдік! За «бабусю» атвєтіш!

воєн диванно-банний, не вмієш спілкуватись - не відкривай свого рота, а краще йди Неньку захищати. Бо на Цензорі з дівчатами воювати - це не чоловіча справа.
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12.09.2022 03:28 Відповісти
бабусько, не нервуйся, давлєніє ж скаче)
Йди на лавочці розповідай куди треба бити ракетами))
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12.09.2022 13:57 Відповісти
Підарок, бережи дупу, тобі ще нею на їжу заробляти.
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12.09.2022 14:00 Відповісти
Молодість згадала, ************?))
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12.09.2022 14:02 Відповісти
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12.09.2022 14:03 Відповісти
До ТЕЦ брудносраких в Блєдгороді із Вовчанська спокійно достають хаймарси
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12.09.2022 00:59 Відповісти
Харків за усю свою рускамірність розраховується, саме ватне місто кожного дня отримує від «рускава брата» піндюлєй.

Цікаво, чи багато залишилось у Харкові ватників?
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12.09.2022 01:28 Відповісти
не знаю скільки - але в мене там є родич, дядька
щодо можливості захвата Харкова росіянами він сказав - "з одного боку наші, та з іншого теж наші"
взагалі у мене у Харкові мабуть немає нормальних знайомих крім АТО-шніків, та одного жида, навіть двох, як не дивно
всі інші - кончена вата
вата до такого ступеня, що ніяким чином їх ні в чому переконати неможна. Ніяк взагалі.
тільки закопати на три метра під землю, по іншому ніяк не вийде

щодо АТО-шніків... вони люди непогані, але дуже темні
наприклад Пушкін у них найкраща людина, та взагалі вони погано розуміють різницю між національною державою та уламком СССР, хоча кацапів ненавидять дуже, але немає у них порозуміння що в державі йде не так, неможливо їх переконати наприклад що не треба обирати жидів на високі посади в національній державі для українців

найбільш розумні мої знайомі, на диво - жиди
вони хоч щось розуміють, але це просто НЕ НАШІ ЛЮДИ
а це не їх країна, ось у чому справа
хоча як люди вони непогані
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12.09.2022 02:58 Відповісти
А, болгарський антисеміт Єрьомін у своєму репертуарі, все про всіх знає та за всіх розповідає.

Як там хєнєрал - путініст? (Не відповідай)
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12.09.2022 03:33 Відповісти
та забули вже всі за цього капапського пітуха,
а напрасно...
судячи по "мовчанню влади" це таки був кацапськи пітух - вони його кацапні віддaдуть за 3 кілометра доріг
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12.09.2022 03:47 Відповісти
Ви не про того півня подумали .

Десь два місяці тому Єрьомін пропагандонив тут кацапську методичку від імені болгарського генерала-путініста, який виправдовував та підтримував війну на знищення України. Його допис Адмін швидко знищив, але в пам'яті він у мене залишився, тому, коли я бачу Єрьоміна з його завуальованою кремлівською пропагандою , завжди запитую про хєнєрала, якого взагалі-то і не існує. Як не існує друга із мему: мой друг спрашиваєт … Ну, ви понялі .
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12.09.2022 04:01 Відповісти
мабуть і правда не за того півня...
хоча тут не може бути помилок - кацап не півень? - не зустрічав ще...
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12.09.2022 04:07 Відповісти
Нє-нє, це ти дебіл та антисеміт у вигнанні, а я українка - у себе вдома.

Йди вбийся ап стєну, бажано кремлівську разом з хєнєралом наближеним до влади.
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12.09.2022 10:35 Відповісти
Дебіл іпанутий дегенерат , прийми ліки від сказу!
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12.09.2022 11:04 Відповісти
 
 