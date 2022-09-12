Російські терористи вдруге за вечір 11 вересня нанесли ракетний удар по Харкову
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові знову прогриміли вибухи, оголошена повітряна тривога в місті та області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".
Топ коментарі
+7 Valter Valter
показати весь коментар12.09.2022 00:40
+3 Панас Стець
показати весь коментар12.09.2022 00:48
+2 Макс Полиграф
показати весь коментар12.09.2022 01:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мощных и дальних
Чтобы ответка была адекватно зеркальной
шо нє ясно? Ти нє ф курсє?
воєн диванно-банний, не вмієш спілкуватись - не відкривай свого рота, а краще йди Неньку захищати. Бо на Цензорі з дівчатами воювати - це не чоловіча справа.
Йди на лавочці розповідай куди треба бити ракетами))
Цікаво, чи багато залишилось у Харкові ватників?
щодо можливості захвата Харкова росіянами він сказав - "з одного боку наші, та з іншого теж наші"
взагалі у мене у Харкові мабуть немає нормальних знайомих крім АТО-шніків, та одного жида, навіть двох, як не дивно
всі інші - кончена вата
вата до такого ступеня, що ніяким чином їх ні в чому переконати неможна. Ніяк взагалі.
тільки закопати на три метра під землю, по іншому ніяк не вийде
щодо АТО-шніків... вони люди непогані, але дуже темні
наприклад Пушкін у них найкраща людина, та взагалі вони погано розуміють різницю між національною державою та уламком СССР, хоча кацапів ненавидять дуже, але немає у них порозуміння що в державі йде не так, неможливо їх переконати наприклад що не треба обирати жидів на високі посади в національній державі для українців
найбільш розумні мої знайомі, на диво - жиди
вони хоч щось розуміють, але це просто НЕ НАШІ ЛЮДИ
а це не їх країна, ось у чому справа
хоча як люди вони непогані
Як там хєнєрал - путініст? (Не відповідай)
а напрасно...
судячи по "мовчанню влади" це таки був кацапськи пітух - вони його кацапні віддaдуть за 3 кілометра доріг
Десь два місяці тому Єрьомін пропагандонив тут кацапську методичку від імені болгарського генерала-путініста, який виправдовував та підтримував війну на знищення України. Його допис Адмін швидко знищив, але в пам'яті він у мене залишився, тому, коли я бачу Єрьоміна з його завуальованою кремлівською пропагандою , завжди запитую про хєнєрала, якого взагалі-то і не існує. Як не існує друга із мему: мой друг спрашиваєт … Ну, ви понялі .
хоча тут не може бути помилок - кацап не півень? - не зустрічав ще...
Йди вбийся ап стєну, бажано кремлівську разом з хєнєралом наближеним до влади.